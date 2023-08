En defensa de los libros de texto gratuitos en Yucatán; coautor considera su uso legal

Para el doctor en Educación Wílberth Domínguez Uribe, coautor de uno de los libros de texto gratuitos que generan polémica en México, es legal la distribución y uso de estos materiales didácticos en Yucatán.

También alega que las demandas, exhortos y dictámenes de una jueza son específicas para el sujeto y persona física o moral que promueve el litigio, esto en relación con el amparo que promovió y obtuvo la Unión Nacional de Padres de Familia para que no se editen, impriman, distribuyan y usen estos libros diseñados por la SEP para este ciclo escolar 2023-2024.

“La ley es clara, la ley aplica para quienes actuaron y es la recomendación que se da”, señaló en entrevista con el Diario. “Como ya lo dijo el consejero jurídico (Yussif Heredia Fritz, en rueda de prensa), se hizo una revisión de esos alcances y nos damos cuenta que para el estado de Yucatán no existe impedimento para la distribución y es cuando se toma la decisión de hacer la entrega, tal como dijo el secretario de Educación estatal (Liborio Vidal Aguilar)”.

Noticias Relacionadas Ceremonia de inicio de clases en Yucatán, sin presentación de los libros de la SEP

¿Es legal que los usen los niños en Yucatán?

“En Yucatán sí”, reiteró. “Son tres estados, Coahuila, Querétaro y no recuerdo cuál es el otro (Chihuahua), pero son solamente tres (los que promovieron amparos contra el uso de esos polémicos libros)”.

Como docente y coautor, ¿cree que los libros se deben entregar y usar en este ciclo escolar?

“Sí, tienen más áreas de oportunidad, a que no sean utilizados”, dijo. “El libro en este contexto en el nuevo modelo de la Nueva Escuela Mexicana es una herramienta para el trabajo docente que orientará y permitirá a los maestros realizar su trabajo en el aula y proyectar su trabajo en el aula”.

¿Cómo ve la polémica que se ha generado?

“Tristemente, desde que se meta la parte política, la mala política, porque la política no es mala, existen formas negativas de hacer política. Desde que se manipule la información, desde que se tergiverse lo que se hace, desde ese momento hablamos de cuestiones negativas”, respondió.

“Desgraciadamente, la falta de responsabilidad de algunos medios de comunicación y de información llegaron a impactar de manera negativa en los padres de familia que están a la defensiva, como nunca había pasado en los libros de texto, y los lleva a reaccionar hasta quemándolos, como ha sucedido en algunos estados del país. Recordemos que esos libros son parte de nuestros impuestos, al final del día, los mexicanos los pagamos con nuestros impuestos.

“Es una irresponsabilidad desde mi punto de vista la forma como se manejó la información maximizando los errores y sacando de contexto información del libro de texto. Igual es una irresponsabilidad que existan personas que se dicen coautores, innovadores y participantes en la elaboración de los libros sin serlo”, manifestó.

¿En la lectura que hizo de los libros ve un adoctrinamiento hacia el gobierno de la 4T o una línea que lleve hacia el comunismo?

“No, comunismo definitivamente no hay, salvo la confusión que pudiera darse por el término de comunidad, que no es lo mismo que comunismo”, dijo. “Ahora el aprendizaje se va a desarrollar en el contexto educativo, en el contexto del aula y en el contexto de la comunidad donde el estudiante convive, participa y forma parte”.

Ve mal manejo en el uso de la palabra "comunismo" para los libros de texto

“Creo que hubo un mal entendido o un mal manejo del concepto de comunismo a comunidad, no es eso lo que dice algún libro”, reiteró.

“En cuanto al adoctrinamiento, sí hay un sobredimensionamiento que existe en los libros para ensalzar a una administración federal, a un partido en el poder, que es lo que ha sido criticado”, manifestó.

¿El diseño pedagógico está enfocado para que el niño aprenda?

“No sólo para que aprenda, sino para que utilice lo que está aprendiendo en el aula. Qué es lo que había sucedido antaño. Es que, me pongo de ejemplo, hasta el momento tengo cosas en la mente que sé que en algún momento me puede servir, pero en la vida diaria no puedo darle un uso significativo”, explicó.

“Quizá en otras ciencias y disciplinas sí exista aplicar lo aprendido en forma cotidiana. En mi caso, como doctor de educación y estudiando un segundo doctorado, habrá cosas que no he aplicado en mi vida cotidiana. Yo no he visto caminar una raíz cuadrada, sabemos que existe, sé resolverla y en algún momento la he usado para hacer estadística o una investigación, pero no la manejo en forma cotidiana.

“Es lo que busca este nuevo modelo educativo, que el estudiante se enfrente a escenarios donde tenga que utilizar lo que está aprendiendo en el salón de clases. A este modelo se le conoce como modelo socio crítico de la educación, que es una forma de aprender y practicar lo aprendido”.

¿Hay una secuencia del aprendizaje desde preescolar, primaria y secundaria para que el alumno salga mejor preparado?

“Eso es lo que se busca. Desde 2004 el nivel preescolar ya viene trabajando por proyectos, no es nuevo”, respondió. “Todas estas reformas educativas habían intentado poner en el escenario de la enseñanza el trabajo por proyectos, y es ahora que se consolida como la estrategia del aprendizaje que propicie el uso consciente y responsable de lo que se aprende en el aula”.

Con este nuevo modelo educativo de Escuela Mexicana, ¿cómo saldrían los alumnos en una evaluación Pisa?

“Eso será lo interesante, muchas veces estas evaluaciones estandarizadas evalúan la parte memorística y repetitiva. Actualmente las tendencias de evaluación son más encaminadas a la evaluación formativa, la evaluación de los productos y procesos que se hacen para aprender, no tanto lo cuantitativo”, explicó.

“Dentro de este contexto ya hay pruebas estandarizadas como los Exani (prueba de ingreso a universidades) y el Isais (prueba para seleccionar alumnos en escuelas con sobredemanda en primaria y secundaria) que evalúan razonamiento, pensamiento crítico y reflexivo. A partir de casos de preguntas complejas se busca que el estudiante analice la situación; eso es lo que pretende este nuevo modelo educativo. Por lo tanto, se espera que arroje una mejoría académica y mejor enseñanza”.

¿Los libros de texto son legales?

Se le preguntó su opinión sobre los fundamentos para solicitar amparo contra los libros de textos gratuitos por incumplimiento de la Ley General de Educación en cuanto a que no se consultó a todos los actores involucrados en la educación, como son los padres de familia.

“Sí hubo consultas, hubo apertura, el mismo programa educativo se crea a partir de consultas y de una labor consciente de expertos. Quizá lo que ha faltado es esa difusión respecto a las características del mismo plan de estudios y de los libros”, señaló.

“Ha sido un mal manejo de la información, aquí reconocemos el valor, la fuerza y la importancia que tiene la comunicación como cuarto poder, como un poder de convencimiento de masas, que puede mover masas. La comunicación tiene esa fuerza que arrastra, para bien o para mal”, indicó.

“Aquí en Yucatán sí hubo consultas, tan es así que el estado, en una actitud valiente, inteligente y con un trabajo comprometido con la educación de los yucatecos, realizó foros de consulta y mesas de trabajo donde se analizaron estos textos para emitir las precisiones, las cuales les compartí en la rueda de prensa de hace unos días”, aseguró.

También admitió que durante la elaboración de los textos les pidieron mantener confidencialidad. “Eso es normal y común en todo proceso de autores, es de entenderse, pero los nombres de los que participaron en la elaboración de los libros están impresos en los propios ejemplares con créditos autorales de todos los participantes, incluso, en los libros digitales aparecen, al igual que en los impresos”.

Mostró las páginas con los nombres de los coautores y de quienes elaboraron cada proyecto. Por ejemplo, leyó la de una autora de Veracruz que creó una historia extraordinaria en el libro de Proyectos Comunitarios en el tercer grado, llamada Nicandra Lagunes Castilla, asesora en investigación y formación docente.

“No es un secreto el nombre de los autores de estos libros, están publicados en todos los libros, incluso, al final todas las páginas tienen los créditos biográficos, no hay plagio. Tiene los créditos relacionados con las ilustraciones, como debe de ser. Por ello digo que hay mal manejo de la información de manera irresponsable”.

El doctor Domínguez Uribe participó este año por segunda ocasión en la elaboración de los libros de texto gratuitos.

Es coautor del libro de quinto grado de primaria Proyectos Comunitarios en el campo formativo de lenguajes. En 2022 participó en la asignatura de Ciencias de segundo de primaria.