Primer convoy del Tren Maya llega a Yucatán: prueban resistencia y seguridad

A una velocidad de 30 y 20 kilómetros por hora entró a Yucatán, procedente de Quintana Roo, el primer convoy del Tren Maya, como una prueba de la resistencia y seguridad de las vías férreas recién construidas en el tramo Cancún-Campeche.

Otro objetivo es que llegue a tiempo para el primer recorrido que realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador después de su V Informe de Gobierno , que rendirá mañana en la ciudad de Campeche.

El ferrocarril, cuya velocidad promedio sería de 160 kilómetros por hora cuando entre en operaciones en diciembre próximo, salió a las 9 de la noche del miércoles de los talleres del Tren Maya en Cancún y llegó a la estación de Valladolid a las 3 de la madrugada de hoy.

En esta estación de Valladolid, los ingenieros y técnicos que supervisan esta prueba de rodamiento realizaron los ajustes como a toda máquina nueva.

Estación del Tren Maya en Mérida

Imagen del convoy del Tren Maya a su paso por la ruta de Izamal

Luego, en la misma madrugada salió rumbo a Izamal y luego a Mérida; a las 5:45 de la tarde de hoy pasó por Cacalchén y luego por Tixkokob rumbo a su próxima parada en la estación de Hacienda Teya, donde cargaría combustible y tendría permanecería 15 minutos en esa estación de la capital yucateca.

Pruebas del @TrenMayaMX en el Tramo 4 (izamal, Yucatán - Cancún, Quintana Roo). En las imágenes, la llegada a #Izamal pic.twitter.com/EF2YqIUtjc — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) September 1, 2023

El paso del Tren Maya no pasó inadvertido por las poblaciones de Yucatán y varios de quienes vieron su desplazamiento a baja velocidad imprimieron fotografías y vídeos cortos para documentar el primer viaje del convoy del proyecto emblemático del presidente López Obrador, que a fin de cuentas requirió el doble de la inversión presupuestadada originalmente.

El proyecto ha entrado en polémica también por afectaciones ambientales debido a la tala de miles de árboles, la alteración del hábitat de la fauna y presuntos daños a cenotes y cuevas en su trazo, como han denunciado ambientalistas y actores famosos.

El Tren Maya pasa en Yucatán y se dirige a Campeche

Aspecto del paso del primer convoy del Tren Maya, en viaje de prueba, por Yucatán

Después de su parada técnica en la estación de Hacienda Teya, el convoy del Tren Maya reanuda su marcha por la tarde y pasará por la línea férrea de la reserva de Cuxtal hasta tomar la vía de Umán y de allí hacia Campeche, donde llegaría en horas de la madrugada del viernes por su lenta circulación.

En Campeche quedaría en la estación de esa ciudad para que, después de que rinda se el informe presidencial, López Obrador, varios empresarios y funcionarios invitados subirán a los lujosos vagones para una travesía de Campeche a Mérida como parte de la supervisión de la construcción y operación del Tren Maya.

El gobierno de AMLO no invitó a la prensa

Como informamos, al dar a conocer el primer recorrido que hará en el Tren Maya, el presidente López Obrador indicó que revocaría la invitación a periodistas por temores de reportajes sobre la baja velocidad.

“Va a ser supervisión, no vamos a tener invitados. Estamos pensando hacer la supervisión los dueños de las empresas para reafirmar compromisos […] no va a ir a 160 km, porque todavía está en proceso”, dijo en una mañanera.

El mandatario dijo estar “acostumbrado” a reportajes ‘negativos, pero las empresas no lo estarían, y añadió que otro motivo para no invitar a medios de comunicación es que no habría espacio.