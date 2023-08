Tramitan tarjetas para el Va y Ven en Ciudad Caucel

El servicio Va y Ven extiende su cobertura con 33 unidades más al crearse y ponerse en operación la 95, de Ciudad Caucel.

El director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut,) Rafael Hernández Kotasek, realizó un recorrido de supervisión a la nueva ruta.

El punto de inicio fue la calle 93 con 90-C hasta llegar al parque Madre Teresa de Calcuta, donde se instaló un módulo y se formaron largas filas a fin de tramitar tarjetas para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad.

“Antes estas personas tenían que ir a las oficinas en Reforma, pero les acercamos este servicio a donde estemos incorporando el servicio. El sábado 2 repetiremos en Caucel, en el Parque de los Discapacitados”, indicó.

Las rutas que transitarán en Ciudad Caucel son: la 91, avenida Jacinto Canek-Fraccionamiento Las Palmeras Ciudad Caucel-Fraccionamiento Paseos de Caucel segunda etapa; la 94, Avenida Jacinto Canek-Deportivo Ciudad Caucel y Gran Herradura; y la 95, O’Horán-Ave. Jacinto Canek-Los Almendros II.

Con el crecimiento de esa ciudad al transcurrir los años ya era necesario un ajuste, según indican algunos usuarios que compartieron su opinión al haber usado el Sistema Va y Ven.

“Me dirijo a Santa Fe, veo muy bien la ruta, la verdad ya nos hacía falta. Sí hay diferencia de los camiones anteriores, están mucho mejores y más grandes, con clima, ayuda mucho porque somos muchas personas y no dábamos todas”, dijo Diana Fuentes Astrea, trabajadora que abordaba la ruta 95.

“Voy a sacar mi credencial, me llama la atención el recorrido, por aquí hacía falta mucho transporte, en mi caso que soy adulto mayor me da pendiente que los escalones no estén bajos, es lo único y escuché que tienen espacio para personas con alguna discapacidad”, dijo Bárbara Nepomuceno Sánchez, ama de casa.

“Tuve la oportunidad de subirme este jueves que fue gratuito, me pareció excelente por parte de ellos, lo único que no entiendo es la ubicación de los paraderos que a veces están en terrenos baldíos, no entiendo en qué se basaron para poner los paraderos porque estratégicamente no están bien ubicados”, compartió Juan Tucu Chi, trabajador de Bepensa.

Las rutas de Ciudad Caucel serán gratuitas hasta el 3 de septiembre, cuando comenzarán a cobrar la tarifa por medio de la tarjeta.

Según el director del Imdut, se espera que las personas puedan acostumbrarse a las rutas y así apoyar al traslado de la mayor cantidad de ciudadanos.

“Antes se tenía que esperar hasta 50 minutos o una hora con cinco camiones que pasaban llenos, las unidades ahora son más cómodas, más grandes, la adecuación de los paraderos cuando sacamos nueva ruta es un aspecto que tratamos de reforzar mucho para hacer más eficiente la ruta”, explicó.

“Las primeras tres semanas son para que las personas se acostumbren a ver cuál es su paradero más cercano”, dijo Hernández Kotasek.

“Ciudad Caucel pasó de 7,000 a 16,000 habitantes en 16 años, evidentemente al no haber una reestructura de transporte desde hace 20 años el servicio ya estaba rebasado, con estas unidades se trata de llegar a más población subiendo de 85% a un 95% de cobertura”, mencionó.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA