Arranca jornada de salud en Yucatán

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán realiza la 15a. Jornada Nacional de Continuidad de Servicios 2023, del 4 al 6 de agosto, con el objetivo de dar continuidad en los servicios de atención médica en los tres niveles de atención.

Ahí se brindarán consultas de Medicina Familiar, consulta de especialidades, Chequeos PrevenIMSS y procedimientos quirúrgicos, a la población de todas las edades, con el propósito de prevenir y cuidar la salud de todos, dice un boletín.

Esta estrategia busca garantizar el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud, al otorgar atención médica general a los pacientes, quienes reciben información sobre enfermedades comunes, consultas de rutina y orientación sobre prevención de padecimientos crónicos.

El titular del IMSS en Yucatán, doctor Alonso Juan Sansores Río, destacó la importancia de que la derechohabiencia participe en esta jornada de salud.

“Se invita a la derechohabiencia a aprovechar esta importante Jornada Nacional de Continuidad de Servicios, donde se garantiza la atención eficiente, oportuna y de calidad, a fin de fomentar la prevención y promoción de la salud en la población y, así mejorar la calidad de vida de los yucatecos”, expresó.

Durante esta jornada, que se lleva al cabo de manera simultánea en todo el país, se realizarán detecciones de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, pláticas sobre la salud integral de la mujer y alerta de riesgo cardiovascular.

Se brindan consultas de especialidad en Anestesiología, Medicina Interna, Oftalmología y Traumatología; intervenciones quirúrgicas de Oftalmología, Traumatología, Urología, Cirugía General y Ginecología.

Estas actividades se realizarán en el Hospital General Regional No. 1 “Licenciado Ignacio García Téllez”, y el No. 12 “Licenciado Benito Juárez García”, así como Hospitales Generales de Subzona No. 3, en Motul; No. 46, en Umán, y en Unidades de Medicina Familiar que cuentan con atención en fin de semana.