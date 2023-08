Escuelas particulares en Yucatán rechazan los nuevos libros de texto gratuitos

La Asociación Mexicana de Escuelas Particulares de Yucatán está en espera de conocer la posición del Gobierno de Yucatán sobre los nuevos libros de texto gratuito de educación básica, cuyo contenido ha causado polémica; para que solicite de forma oficial a la Secretaría de Educación el uso del mismo programa y libros del curso escolar anterior.

El maestro Elías Dájer Fadel, presidente de dicha asociación, informó que las 200 escuelas particulares afiliadas a la Amepac decidieron no aplicar en el próximo curso escolar 2023-2024 los libros del nuevo modelo educativo nacional, porque consideran que tienen deficiencias, falta de limpieza jurídica y no se consultó a la sociedad educativa.

En entrevista con respecto a la distribución de los libros de texto gratuitos en Yucatán, y la suspensión de su entrega en escuelas primarias -hasta nuevo aviso-; Dájer Fadel dijo que espera escuchar la posición de la administración estatal si decide entregar y aplicar los nuevos libros o no.

“Algunos estados suspendieron de manera indefinida la distribución de esos libros, en el caso de las escuelas particulares de la Amepac no los usaremos ante la deficiencia y falta de limpieza jurídica”, enfatizó. “Usaremos los libros del año pasado, ya pedimos a los padres de familia que nos donen sus libros, ya los tenemos y esos seguiremos utilizando el próximo curso escolar”.

“Tenemos once años de aplicar el programa educativo, lo conocemos, ya trabajamos con los libros oficiales anteriores y han dado buenos resultados. Cuando existía la prueba Planea (que desapareció el actual gobierno federal) Yucatán avanzó 7 puntos porcentuales en matemáticas y español, eso refleja que el programa no es tan malo y que da resultados".

"Vamos a aplicar lo que trabajamos desde hace once años con aprobación de la Segey, vamos a usar los libros del año pasado y los libros de las editoriales con que trabajamos, porque siguen manejando los libros anteriores porque no los involucraron en la elaboración de los nuevos, es que así, son libros nuevos, pero de programas de estudios anteriores”.

Nuevos libros de texto gratuito, en hermetismo

Dájer Fadel informó que él participó en un grupo de consulta en cuestión de la ética cuando inició el análisis de los nuevos libros de texto, pero lo excluyeron porque no quiso firmar una carta de confiabilidad, es decir, que no podía difundir los trabajos que realizaba este grupo. Sin embargo, de forma sorpresiva los grupos que se desactivaron, ya se volvieron a reactivar.

Cree que esta reactivación de los grupos de análisis es por la polémica que ha generado el contenido de los textos.

“Nos perdieron la pista, los grupos desaparecieron, todo el mundo quedó en el aire y ahora todos estamos sorprendidos de que se reactivaran estos mismos grupos”, dijo. “Yo fui excluido, y me reactivaron en este grupo. Creo que ahora el gobierno federal entiende que debió hacer las consultas y no lo hizo. Y si quiere aplicarlo en el próximo ciclo necesita hacer las consultas y las revisiones, pero es difícil usar los libros en el próximo curso porque está cercana la fecha de regreso a clases (el lunes 28 de agosto en Yucatán)”.

Explicó que el grupo donde participaba en cuestiones de la ética estaba integrado por profesores. A todos los desactivaron cuando concluyó el trabajo, pero hace unos días los reactivaron de nuevo.

Son grupos a nivel nacional, explicó, donde se escogieron a maestros con el perfil del tema. No les permitieron conocer cuántos participaban en el grupo y se pedía mucha discreción.

Dijo que sólo reactivaron la plataforma de trabajo, más no les han hecho alguna petición ni fijaron alguna fecha para que reanuden los diálogos y análisis de algún tema.

Aplicarían amparos por libros de texto gratuitos en Yucatán

“Son grupos que armaron por la SEP para hacer las consultas, ellos fueron los administradores. Ahora con esta polémica solo hay dos caminos: mantener el desacato a la Suprema Corte (cuyo juzgado de Distrito ya ordenó que no se impriman ni distribuyan y que se consulte) o se repartan los libros. Si ocurre esto último sería un completo desorden y una falta al derecho”.

“Si pretenden el uso de los libros nuevos a la fuerza, la asociación procederá a solicitar amparos porque la impresión y repartición no está autorizada. Nos veríamos en la necesidad de hacer valer esa determinación judicial y pedir los amparos para que se cumpla la sentencia de la Suprema Corte”.

Dijo que la asociación celebra que el gobierno federal quiera mejorar el sistema educativo nacional. Precisamente por ello se inscribió y participó en el grupo de ética, hizo propuestas que no fueron tomadas en cuenta, pero cuando el proceso se cae en pedazos, como ocurrió, surgen los problemas.

“No se puede desobedecer a las autoridades jurisdiccionales. Si estamos viendo la ética y estamos inculcando a los niños que tienen que comportarse bajo las reglas de civilidad y buen comportamiento, y no lo respetemos, no tendríamos capacidad moral para enseñar que ellos lo hagan”.

Recordó que desde que empezó el proceso para la reforma que crearía la Nueva Escuela Mexicana participó en los foros que se organizaron cuando era secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

Presentó una serie de propuestas que no se tomaron en cuenta, no se le dio la palabra y desde el principio empezó a haber dificultades.

No hubo una consulta organizada como debe de ser, dijo; no tomaron en cuenta las aportaciones de la asociación y el material implicaba mucho trabajo y propuestas. Fue un total dispendio de recursos públicos y hubo algunas conferencias a distancia, participó con los expositores, pero luego perdió el contacto y empezó las conferencias en forma desordenada y en forma irregular.

Le llamó la atención que se tocaban temas que de alguna manera tenían un punto de vista muy sesgado sobre un panorama completo de la educación básica. Y fue en cuando la SEP pidió firmar una carta de confiablidad. Él mandó una carta explicando que no podía firmar esta petición porque él forma parte de una asociación y tenía que rendir un informe responsable de su participación.

Después de esa carta, lo excluyeron del grupo de análisis del tema de la ética. Sin embargo, hace unos días reactivaron al grupo especializado y lo reactivaron a él también.

Libros debieron ser analizados antes por maestros, opina

En la preparación del curso 2023-2024 se presenta los métodos de planeación y el material sustantivo para desarrollar en el año escolar. Cuando se trabaja con un material ya conocido no es complicado y la planeación la pueden realizar en dos meses. Pero cuando hay una reforma de fondo donde se ven los principios fundamentales es imposible realizarlo.

Cuando menos para realizar una planeación de las clases en las aulas se requiere tener los libros desde febrero y consultarlo con los padres de familia y maestros del consejo técnico. Sin embargo, cuando recibes los libros nuevos es casi imposible realizar una planeación en menos de un mes.

“La ley de educación dice que se tiene que realizar consultas democráticas, hay que reflejar el sentir de la sociedad y los padres representan a la sociedad porque quieren que sus hijos aprendan, los maestros y profesores son los encargados de comunicar estos objetivos y valores a través del proceso de educación y forman a los niños para que comprendan al mundo”.

“Pasaron los meses y no se presentaron los nuevos libros. No íbamos a trabajar en una programación porque no habíamos recibido los libros, ni consultado a los padres ni tenemos el estudio a detalle los libros, ahora es complejo trabajar con esos libros”.

El maestro Dájer Fadel dijo que pasaron cinco años para la elaboración de los nuevos libros y se pudo realizar las consultas, pero no se hizo; por lo que considera incomprensible que esperaran el último año para tratar de imponer una reforma educativa no consultada. Por esta razón se tramitaron los amparos y la sentencia fue que no se deben de imprimir ni repartir hasta que se realizaran las consultas mandadas por el juzgado de Distrito.

Sin embargo, a pesar de esta sentencia, algunas entidades del país recibieron y usarán los libros, lo que representa un desacato a la jurisdicción federal. Por ello, la Amepac no los usará el próximo ciclo escolar. Además, de que los contenidos no están diseñados para la enseñanza de conocimientos, desarrollo de capacidades y el amplio manejo de la información intelectual de estos tiempos.