Renán Barrera, alcalde de Mérida, presenta en Sesión Solemne su II Informe de Gobierno

En una Sesión Solemne con motivo del II Informe de Gobierno realizada hoy sábado, en menos de una hora, en el auditorio Silvio Savala Vallado del Centro Cultural Olimpo, el alcalde Renán Barrera Concha entregó el informe a Alejandro Ruz Castro, secretario del Ayuntamiento de Mérida como parte del acto protocolario.

El funcionario recibió el documento, en medio de aplausos y ante los 19 regidores de la comuna y autoridades invitadas.

Luego de los honores a la bandera con una banda de guerra y escolta de la Policía Municipal, el alcalde Barrera Concha, en calidad de presidente, realizó la declaratoria inaugural, a las 8:23 a.m.

El evento incluyó la explicación del cambio de lugar para la sesión solemne.

Después de la entrega del informe, el programa incluyó un mensaje del primer edil como parte del protocolo del acto constitucional de la sesión solemne del II Informe de Acciones, en el que hizo recuento de lo realizado y también anuncios como la creación la Academia Municipal de Música y el Presupuesto participativo.

Aquí parte de su discurso:

"Mérida es una sociedad de valores firmes, participativa con vocación de servicio, a la que he tenido el privilegio de servir como alcalde en tres administraciones, dos de ellas consecutivas de la mano de un gobierno estatal liderado por mi amigo Mauricio Vila (Dosal, gobernador del Estado) con el cual nos hemos encargado de transformar nuestra ciudad, para que sea una ciudad tan digna y justa como su gente, las y los meridanos.

Por eso hoy les agradezco a todos y cada uno de ustedes que me acompañan en este acto solemne del Segundo Informe de esta, mi tercera administración, porque me brindan la oportunidad de decirles ¡gracias!

En primer término, quiero agradecer a mis compañeros regidores de las diferentes bancadas representadas en el Cabildo por el trabajo que han realizado a lo largo de este segundo año de nuestra administración 2021-2024.

A todos ustedes quiero expresarles mi mayor agradecimiento, por apostar al diálogo y al trabajo en equipo para lograr el bienestar colectivo de las y los meridanos.

Todos sabemos que cuando caminamos solos podemos llegar quizás, más rápido, pero cuando lo hacemos juntos podemos llegar más lejos. Y así ha sido este último año, un año de trabajo en equipo con grandes resultados.

¿Por qué? Porque juntos formamos parte de un Cabildo en el que la diferencia de opiniones se respeta, pero siempre buscamos privilegiar los acuerdos y las semejanzas para lograr el consenso.

En el período que nos ocupa, nos hemos reunido en 39 sesiones para discutir y tomar 262 acuerdos, de los cuales 223 fueron por unanimidad. Esto nos habla, sin lugar a dudas, de una oposición responsable y de un Cabildo que trabaja unido cuando se trata del bienestar ciudadano.

Hemos hecho buen equipo porque sabemos cuál es la mejor manera de trabajar para cumplir cabalmente con nuestra misión como servidores públicos, la cual es servir a las y los ciudadanos, para continuar haciendo de Mérida la ciudad donde todas y todos los mexicanos desean vivir, sí, porque somos una ciudad que crece con justicia, así hemos logrado el verdadero desarrollo económico y social de nuestros habitantes.

Igualmente, externo mi agradecimiento a cada uno de las y los empleados municipales, representados en ustedes, los que hoy nos acompañan.

Sin el compromiso y el trabajo diario que cada uno realiza no sería posible tener la gran ciudad que hoy tenemos.

Me llena de orgullo y emoción poder afirmar que en Mérida trabajamos unidos, ¡somos un solo equipo!, y así vamos a continuar generando mayor bienestar social y crecimiento económico parejo para todas y todos. El gobierno estatal se ha encargado de traer mayor inversión que generan miles de empleos para todas y todos los Yucatecos, y juntos en equipo hemos logrado de hacer de Mérida una ciudad de desarrollo y bienestar, por eso me llena de satisfacción decirles gracias porque sin ustedes no hubiéramos superado de la manera como lo hicimos, los difíciles tiempos que tuvimos que enfrentar.

Hoy vengo a compartir con ustedes, aquí en nuestra casa, una parte de los logros que juntos hemos alcanzado en este segundo año de la administración, como lo haré en un rato más ante las y los meridanos que nos acompañarán en el encuentro ciudadano que encabezaremos en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

Somos una administración humanista y sensible, por eso parte fundamental de nuestra labor se centra en el combate a la pobreza porque tenemos la convicción moral y ética de ofrecer una mejor calidad de vida para todas y todos, especialmente para quienes menos tienen.

En Mérida los gobiernos humanistas hemos velado por el desarrollo equitativo de los servicios del municipio, con políticas y programas que han marcado la diferencia en la vida de miles de familias.

Un gran ejemplo de esto es la inversión histórica de 904 millones 126 mil pesos que destinamos para alcanzar el rezago cero. Son recursos provenientes del Ramo 33, de los cuales 400 millones 920 mil pesos se aplican en colonias y 503 millones 206 mil 687 pesos en comisarías

Esa inversión nos ha permitido realizar 4,571 obras, las cuales 3,594 son acciones de vivienda y 877 de infraestructura que beneficiarán a 138 mil 627 personas.

En el período que nos ocupa para este informe, quiero que sepan que en materia de justicia social, entre otras cosas, contamos con el programa de brigadas de la salud, por medio del cual atendimos a más de 59,000 personas, que se suma a la atención de otras 172 mil en nuestros módulos médicos. Es así como nos hacemos cargo, estamos acercando, dignificando y ofreciendo servicios especializados para cuidar la salud de las y los meridanos.

Como bien sabemos, en Mérida la cultura y las actividades artísticas son parte importante para el bienestar colectivo, para la armonía que nos distingue como sociedad.

En ese aspecto, me llena de orgullo compartirles que desde enero pasado, como regalo especial a nuestra Mérida en su aniversario, contamos con nuestra Orquesta Municipal Infantil y Juvenil. Este proyecto, que hoy es una hermosa realidad, reviste una enorme importancia porque a través de la enseñanza musical abonamos a fomentar la cultura de paz y a mantenernos como una sociedad integrada, armónica.

En esta administración continuaremos apoyando a los jóvenes talentos y a la cultura en general. Por eso también contaremos muy pronto con la primera Academia Municipal de Música, en la que promoveremos de manera gratuita la formación musical de las nuevas generaciones. Lo que queremos es que ninguna niña o niño meridano con talento y aptitudes se quede sin la oportunidad de una formación especializada.

Nuestra larga tradición cultural se basa en la obra de grandes artistas, como es el caso de don Fernando Castro Pacheco, a quien esta administración honra con la creación del Centro Cultural que lleva su nombre y donde se expondrá su vasta producción, a la vez que será un homenaje a su trayectoria en la promoción y difusión de la historia de Yucatán.

Con acciones como éstas, Mérida se sigue transformando y agradezco el privilegio de haber contado tres veces con la confianza ciudadana para encabezar el trabajo que impulsa esta transformación estatal.

Como autoridades municipales una de las obligaciones primordiales es mantener una ciudad funcional, con servicios suficientes y adecuados.

Este año, en obra pública repavimentamos 62.1 km de calles e intervenimos 123 kilómetros de vialidades, con una inversión total de más de 444 millones de pesos. También construimos 36 km de calles nuevas y más de 6 km de ciclovías, además de bachear más de 431 mil metros cuadrados de vialidades.

Todo esto significó una inversión cercana a los 108 millones de pesos para mejorar la movilidad de nuestra querida ciudad. Ahora hemos sumado el programa “Mérida en Bici”, acercando a todas y todos la facilidad de un tipo de transporte amigable con el medio ambiente y la salud.

Mérida está mejorando su imagen y sus formas de movilidad, como quedará de manifiesto con el Corredor Turístico Gastronómico de la Calle 60, que conectará con el corredor gastronómico de la 47 y con el Gran Parque de la Plancha, obras en las que trabajamos en coordinación con el gobierno estatal. Toda esta amplia zona tendrá opciones de movilidad que representarán un avance y un atractivo más para Mérida.

Un punto primordial para la vida de una ciudad son sus mercados. En este período nos hemos dado a la tarea también de transformar dos de nuestros principales mercados, el Lucas de Gálvez y el San Benito, con una inversión superior a los 38 millones de pesos, que beneficiará de manera directa a unos 12 mil ciudadanos ¡Estamos trabajando sin descanso por todas y todos los ciudadanos que creyeron en nosotros! ¡y así seguiremos haciéndolo!

Para las administraciones humanistas la persona es el centro del quehacer público y por eso fomentamos la participación ciudadana ordenada y organizada. Eso nos llevó a crear hace cinco años la Secretaría de Participación Ciudadana, cuyos buenos frutos se evidencian hoy de muchas maneras y son resultado de la sinergia multisectorial, el fortalecimiento de mecanismos y, principalmente, la confianza entre gobierno y sociedad, indispensable para la gobernanza.

En este segundo año de la administración logramos la aprobación del Nuevo Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio, hecho histórico que nos ratifica y consolida como un municipio que le apuesta a la democracia

El nuevo reglamento es resultado del trabajo colaborativo de la sociedad y es de vanguardia porque incluye Mecanismos de Participación que van más allá de los contemplados en la Ley Local y con los cuales buscamos fortalecer la intervención imparcial, ordenada y justa de la sociedad en los temas de interés del municipio.

Estos nuevos mecanismos de participación son el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, Presupuesto Participativo y Cabildo Abierto. No dudamos que se consolidarán como herramientas democráticas fortaleciendo la gobernanza. ¡Somos un gobierno que gobierna para todas y todos! y de eso nos debemos sentir orgullosos, aquí estamos convencidos que el bien común es la vía para seguir transformando nuestra ciudad, trabajando de la mano con todas las instancias de gobierno y del pueblo, porque en Mérida el pueblo decide y ordena.

Al cierre del segundo año de esta administración, contamos con 24 Consejos Consultivos, 208 Consejos de Participación Ciudadana, 147 Comités Deportivos y 32 Comités de Contraloría Social.

Asimismo, instalamos el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, que garantiza su independencia al ser presidido por una persona de la ciudadanía. Su función primordial es promover y dar seguimiento al cumplimiento del Reglamento y cabe mencionar que es el primer consejo en designar a sus integrantes mediante convocatoria abierta y con renovación escalonada por períodos diferentes. Esto permitirá un mayor equilibrio entre el cambio y la continuidad

Además, antes de finalizar este 2023 pondremos en marcha el Presupuesto Participativo, que dará oportunidad a los habitantes de decidir a través de una consulta pública, el destino de un porcentaje de los recursos municipales para la realización de obras de beneficio comunitario.

Otra de las innovaciones, el Cabildo Abierto, permitirá a la ciudadanía intervenir con derecho a voz durante las sesiones edilicias, en las acciones gubernamentales de interés general para la comunidad.

Mérida también se sigue transformando con políticas de vanguardia, como lo es el Diseño Participativo de Espacios Públicos, que involucra a las y los vecinos en el diseño y mejora de sus parques. Desde su implementación hasta ahora hemos desarrollado 37 parques con la participación de más de 2,900 meridanos y meridanas. Este año fueron más de 400 personas las que intervinieron en los trabajos de 9 parques ubicados en los distintos puntos cardinales de la ciudad.

A través de este mecanismo estamos diseñando lo que será el nuevo Parque Th´o.

Esto es solo parte de la gran labor que realizamos desde la Secretaría de Participación Ciudadana. A la par de lo anterior continuamos con las estrategias como Mérida nos Une, Decide Mérida, así como estableciendo alianzas con fundaciones como la Konrad Adenauer, que nos han permitido seguir fortaleciéndonos como un municipio democrático donde se procura el bienestar de todas y todos, incluida la población migrante.

De nuevo, quiero decirles ¡gracias! a todos los presentes. Sin ustedes no podría realizar mi trabajo ni superar los retos que implica estar al frente del Ayuntamiento. Somos un solo equipo, un equipo qué está comprometido con Mérida y su gente, que sigue y seguirá dando su mejor esfuerzo para la consolidación de nuestra hermosa ciudad.

No tengan duda, la transformación de Mérida continúa y esta es la ruta que vamos a seguir para que a nuestra ciudad y a nuestro estado nos siga yendo bien, trabajando juntos en equipo de la mano del amor y el esfuerzo de todas y todos los que estamos aquí presentes.

Porque nuestro compromiso es con todas y todos los meridanos.

A todas y todos ¡Muchas gracias! Seguimos adelante, finalizó el primer edil.

Asistentes a la Sesión Solemne con motivo del II Informe de Gobierno de Renán Barrera Concha

En el presidium estuvieron Roger Torres Peniche, Secretario de Desarrollo Social del Estado de Yucatán, en representación personal de Mauricio Vila Dosal, Gobernador del Estado de Yucatán; Víctor Hugo Lozano Poveda, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; María Carolina Silvestre Canto Valdés, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán; Diana Canto Moreno, Síndico Municipal; Alejandro, Secretario Municipal y las regidoras y regidores del cabildo 2021 – 2024.

Datos de la Sesión Solemne con motivo del II Informe de Gobierno

El tenor Miguel entonó el himno nacional.

El alcalde recibió 7 ovaciones durante la sesión solemne.

Al concluir en acto, a las 8:45 horas, en el patio central del Olimpo se realizó una sesión de fotos y también un convivio.

El programa continuará a las 11 horas, en el que el alcalde presentará su informe en el Salón Chichén Itzá del Siglo XXI, ante la comunidad meridana. CLAUDIA SIERRA MEDINA//AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA