Altamente simbólico; analista señala ''falta de rigor'' en Segundo Informe de Renán Barrera Concha

El Segundo Informe del gobierno municipal fue un evento altamente simbólico para las aspiraciones políticas del alcalde Renán Barrera, consideró el doctor Othón Baños Ramírez, académico de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Entrevistado después del mensaje que dirigió el primer edil a los meridanos en el Centro de Convenciones Siglo XXI, el analista e investigador destacó la presencia de parte de la clase política del país y de cientos de invitados de la sociedad civil, pero en su opinión el informe estuvo falto de cifras que fundamenten el trabajo del alcalde en sus 8 años en el gobierno municipal.

“Creo que este evento resultó altamente simbólico, altamente interesante para las aspiraciones de Renán Barrera”, señaló. “Resulta que fueron más o menos unas 3,000 personas de agrupaciones, asociaciones civiles; concurrió mucha gente de la sociedad civil, vinieron políticos de diferentes partes del país, de diferentes tendencias, eso tiene un gran simbolismo político”, dijo.

Noticias Relacionadas Segundo Informe de Acciones de Renán Barrera; diez momentos sobresalientes del evento

En lo que se refiere al contenido del Informe de gobierno, “se me hace que para ser un informe de 8 años fue muy pobre, fue bastante desorganizado y desestructurado, no hubo profundidad, no hubo cifras, me pareció como una ensalada ‘ligth’, le puso de todo”.

Informe de Renán Barrera, "sin profundidad"

“No fue un informe con la seriedad de un gobierno, no le puso rigor al documento para fundamentar con cifras, con testimonios, de lo que dijo de la transformación de la ciudad. No profundizó más sobre este tipo de transformación, porque ciertamente ha habido transformación, pero no de toda la ciudad. He manejado en mis análisis que Mérida representa a varias ciudades, pero ahora voy a señalar dos ciudades: una que está dentro del Periférico y otra que está fuera”.

“Lo que hay de esta transformación de la ciudad en los últimos años es la división de la Mérida que está fuera del Periférico que tiene una importancia económica y social grandísima y ésta no aparece en el informe”, subrayó.

“Realmente esa Mérida de fuera del Periférico está creciendo de una manera caótica, hay desarrollos urbanos que no tienen servicios adecuados y están aislados. No es una ciudad, pero es la parte que ha surgido recientemente en los últimos 10 años y ha crecido enormemente en parte de los años que lleva como alcalde de Mérida.

“El Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano no han tenido la capacidad para ordenar la ciudad, parece que la parte fuera del Periférico no existe, pero tiene una población de unos 200,000 habitantes”.

El doctor en Ciencias Sociales indicó que el alcalde Barrera Concha centró su mensaje político en lo más visible de la ciudad que es el Centro Histórico, el corredor gastronómico, La Plancha, pero dejó fuera a esta parte detrás del Periférico.

Crecimiento de Mérida, un problema latente

“Francamente es un problema latente, el crecimiento de la ciudad tiene una dispersión y fragmentación tan grande, es paradójico, he visto que la gente que viene de fuera busca la seguridad para vivir, así es la preferencia del mercado inmobiliario, pero compran casas con una barda enorme central, viven en desarrollos cerrados, eso es entendible, pero el municipio tendría que tener sus propias normas para pensar en la ciudad”, señaló.

“Tiene que ser claro que no solo ellos tienen que pensar en su vivienda, sino que el Ayuntamiento está obligado a determinar cómo va a crecer la ciudad, y aquí no ha hecho nada la administración del alcalde. La ciudad que está fuera del Periférico es una población, bajita la mano, de 200 mil habitantes. No es un asunto menor y está creciendo cada vez porque allí se desarrollan muchas edificaciones”.

Baños resaltó que en el informe de este año hubo una ausencia de autocrítica si se considera que es el último informe de Barrera Concha y tiene aspiraciones de ser el candidato a la gubernatura del PAN.

“Francamente, no le veo rigor, no veo que realmente haya tenido o se deje sentir que haya tenido una capacidad de liderazgo fuerte para que su administración haya encaminado hacia esa transformación que nos dijo pero que no explicó en qué consiste”, subrayó.

También señaló unos “lunares de participación” en inversiones del ayuntamiento, inversiones del gobierno del estado y del federal.

“Sobre el nearshoring valía la pena escuchar qué está haciendo el ayuntamiento para traer las empresas y promover los empleos en la ciudad”, puntualizó.