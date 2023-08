El alcalde Renán Barrera presenta tres programas en su II Informe

En el marco del su II Informe, el alcalde Renán Barrera Concha anunció la creación de tres nuevos programas de apoyo social.

Durante el mensaje que dirigió en el Salón “Chichén Itzá” del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, detalló acciones a realizar en el último año al frente del Ayuntamiento de Mérida.

En primer lugar presentó un programa de apoyo a la viudez, que consiste en tres mil pesos trimestrales para madres o padres que perdieron a su cónyuge y tienen hijos en edad escolar.

Mediante un segundo programa se duplicará la inversión en becas de transporte para estudiantes y personas con discapacidad.

En un tercer programa se creará una beca para mujeres autónomas, dirigida a estudiantes que también son mamás, para que no tengan que dejar la escuela. “Este programa contribuirá, de manera económica, al fortalecimiento de la autonomía y el empoderamiento de las mujeres meridanas”.

Estos nuevos apoyos se suman a la red de programas sociales del Ayuntamiento, entre los que se encuentran el llamado Mi Primer Crédito, con financiamiento a tasa cero para jóvenes que quieran emprender un negocio, y las Becas de Excelencia Universitaria. Ambos, aprobados por el cabildo hace apenas unas semanas.

El alcalde señaló que se fortalece el tejido social y se dota a nuestras juventudes de herramientas para emprender proyectos de vida, para mantenerse en las buenas prácticas.

Barrera Concha anunció además la construcción de tres centros deportivos en el sur, oriente y poniente de la ciudad, dedicados a la práctica del pádel.

“Cuando planteamos esta idea, algunos nos dijeron que el pádel sólo lo juega la gente con dinero, a lo que respondí: ‘Claro, si la mayoría de las canchas son privadas o están en clubes sociales.

“Para mí, crecer con justicia es que cualquier ciudadano tenga acceso a herramientas que lo hagan mejor persona. El deporte no puede ser nunca factor de exclusión. Al contrario. Buscamos que en Mérida cualquiera pueda practicar el deporte o la disciplina que elija”, dijo.

El alcalde quien también destacó la Academia Municipal de Boxeo, que está a punto de inaugurarse y que visitó hace algunos días junto con el excampeón mundial Julio César Chávez.

También elogió el trabajo que todos los días realiza el personal del Ayuntamiento desde distintos frentes y explicó que para que la ciudad siga avanzando, “debemos hacer que las cosas funcionen todos los días”. Diariamente se recogen 1,200 toneladas de basura, lo cual equivale a llenar el Estado Azteca cada 10 días.

Antes de que concluya esta administración, se tendrá la primera planta de compactación y reciclaje de todo el Sureste, que va a convertir la basura en “pellets” que serán vendidos a Europa.

Los “pellets” son un producto totalmente natural, catalogado como biomasa sólida, el cual está formado por cilindros muy pequeños, de unos pocos milímetros de diámetro. Se elaboran con aserrín natural seco, sin ningún aditivo, ya que se utiliza la propia lignina que contiene como aglomerante, comprimiendo el aserrín a una alta presión, lo que hace que los “pellets” tengan una composición muy densa y dura. Consiguiendo con ello un gran poder calorífico.

Los “pellets” se pueden usar para calefacción y para calentar agua en cualquier vivienda, bien en una casa unifamiliar o en una comunidad de vecinos, una empresa, un hotel, una piscina, una industria o cualquier otro edificio. Para ello se usan estufas o calderas especiales, las cuales son muy cómodas y fáciles de usar.

Los “pellets” se pueden transportar y usar de la misma forma que cualquier combustible líquido, pero con más comodidad.

Los “pellets” son 100% naturales, no contaminan y además no son tóxicos, así que si se derraman no pasa absolutamente nada, porque son completamente limpios y únicamente se necesita una escoba para limpiarlo.El alcalde informó también que en el último año se repararon 388 mil metros cuadrados de baches dentro y fuera del Anillo Periférico. Es decir, más de mil metros cuadrados al día.

Otro acierto fue que este año se atendió el 99% de las 22 mil solicitudes que llegaron al municipio.

“Hicimos una gran inversión en equipo para que puedan hacer su trabajo con mayor rapidez. Entre muchas otras cosas, compramos cinco barredoras, cinco camiones compactadores de basura, cuatro nuevas grúas para alumbrado. Continuamos modernizando la flotilla de camiones de volteo, pipas de agua, retroexcavadoras y dos desazolvadoras de pozos, así como todo el equipo necesario para seguir llevando infraestructura y servicios de calidad a todos los rincones de la ciudad”.

El alcalde dijo que “más allá de cualquier diferencia partidista e ideológica, todas y todos los ciudadanos de bien que entraron al servicio público comparten los mismos valores y los mismos objetivos: trabajar incansablemente por nuestra ciudad”, puntualizó.

Antes, por la mañana, en el auditorio Silvio Zavala Vallado del Centro Cultural “Olimpo”, el alcalde entregó el informe a Alejandro Ruz Castro, secretario del Ayuntamiento de Mérida como parte del acto protocolario.

El funcionario recibió el documento en medio de aplausos, ante los 19 regidores de la comuna y autoridades invitadas.

Luego de los honores a la Bandera a cargo de banda de guerra y escolta de la Policía Municipal, Barrera Concha realizó la declaratoria inaugural a las 8:23 a.m.

Después de la entrega del informe, el primer edil hizo un recuento de lo realizado y anunció la creación la Academia Municipal de Música.— Emanuel Rincón Becerra/ Claudia Sierra Medina