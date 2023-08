Enrique de la Madrid desde Yucatán: ''La 4T es una 'infección'''; ¿Habría alianza PRI-Pan en la entidad?

Enrique de la Madrid Hurtado, aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, manifestó que el país ha vivido cuatro años de desastre bajo el gobierno de Morena y alertó sobre las consecuencias que tendría la continuidad de esta política populista e, incluso, su eventual entrada a Yucatán.

“La 4T es una infección, es como un virus, y tú crees que no te pasa nada hasta que te infectas y te acabas. Así de claro”, puntualizó.

En visita al Diario, el exsecretario de Turismo reconoció que hay lugares, como Yucatán, donde son complicadas las negociaciones para establecer una alianza local entre PAN y PRI, pero dijo que “los números mandan” y, por tanto, hay que ver las estadísticas electorales.

“Yo quisiera preguntarles a los yucatecos: llegado el caso, y digo llegado el caso porque no conozco las cifras, de que Morena fuera una amenaza para Yucatán, ¿se juntan o no se juntan? Entiendo que ahorita aquí se ve más difícil, pero, llegado el caso, ¿ustedes estarían dispuestos a perder contra Morena? Sería la reflexión”, recalcó.

Yucatán, en un buen momento político y económico

De la Madrid Cordero también dijo que no está de acuerdo con el proyecto del Tren Maya por la forma en que fue impuesto, independientemente de los beneficios que se puedan argumentar, y señaló que Yucatán está en un buen momento, con avances y características que lo hacen atractivo, como la seguridad.

En el caso del proceso para seleccionar a quien encabezará el Frente Amplio por México, indicó que va bien y se trata de un mecanismo que privilegia la participación ciudadana.

Agregó que él aspira a ser candidato de la alianza opositora porque tiene experiencia probada en la administración pública y está convencido de que sí es posible un mejor México.

Enrique de la Madrid Cordero en entrevista con el periodista Angel Noh Estada en su visita a esta casa editorial. Foto de

Sofia Vital

“Es el México que tenemos que construir juntos, pero si nos distraemos y nos ‘atarugamos’ pensando que no podemos estar peor vamos a descubir que también es posible un México mucho peor”, apuntó.

El exdiputado federal también formuló los siguientes conceptos:

Morena y el antecedente de 2018.— Hay muchas razones por las cuales la gente votó por Morena en 2018. ¡Muchas! Una: había 52 millones de mexicanos en pobreza. Dos: teníamos un país con inseguridad, y tres: hubo casos abusivos de corrupción.

Entonces, los mexicanos dijeron: vamos a darle una oportunidad a Morena. Hasta aquí me parece el análisis muy lógico. Donde ya no me aplica la lógica es que si ahora hay más pobres que antes, vivimos en un país más inseguro que antes y tenemos más corrupción que antes, se piense en votar por Morena. Eso ya se me hace una locura.

Entiendo que alguien haya pensado esto hace cuatro años, pero que sigan pensando lo mismo cuatro años después, ¡pues me doy! Qué nivel de masoquismo debemos tener en la población.

La respuesta típica que me dirían es: bueno, ¿y los de antes van a hacer lo mismo? Primero, no somos los de antes, aunque pudiéramos ser de un mismo partido.

El que siga pensando, después de estos cuatro años de desastre de Morena, que éste es una opción, pues no sé a dónde lo mandamos a que se haga un buen análisis.

Las encuestas que favorecen a Morena.— A mí no me hacen sentido las encuestas respecto a lo que oigo en la calle. Lo que yo oigo en la calle es que la gente no encuentra empleos y que los empleos que encuentra son mal pagados. Lo que yo veo es un país en llamas, con muchas zonas donde simplemente no puedes transitar. A partir de ciertas horas de la noche te dicen: ya para qué te vas por ahí, quédate, ya mejor vete mañana más temprano.

Lo que veo son estadísticas que muestran que una persona desaparece cada hora en México. Son 25 desaparecidos por día. Lo que yo veo es que los hospitales se están cayendo a pedazos, y se caen con elevadores y con pacientes adentro. Enrique de la Madrid Cordero, durante su visita a esta casa editorial. Foto de Sofía Vital

Con todo respeto, las encuestas a mí no me hacen sentido con respecto al México que veo, al México que yo oigo.

Los programas sociales del gobierno federal.— Primero hay que recordarle a la gente: ¿por qué le quitaríamos a alguien un programa social? Que alguien me dé una buena explicación.

Es simplemente una amenaza de Morena (decir que otros partidos los eliminarían). Como es incapaz de dar resultados, lo único que hace es amenazar. Invito a las mexicanas y a los mexicanos a reflexionar: ¿por qué le quitaríamos a alguien un programa social? Hoy en día muchas personas sobreviven por los programas sociales por un gobierno incapaz de haberles dado una economía que prosperara.

Yo no estaría de ninguna manera de acuerdo en quitar un programa social. ¡Ninguno! Es más, ojalá pudiéramos ampliarlos. El día que dejemos de tirar el dinero en un aeropuerto internacional que no sirva, o en construir una refinería que no va a refinar nada, o en obras faraónicas, ese día los programas sociales podrían aumentar.

La injerencia del presidente López Obrador en asuntos electorales.— Es lamentable, porque a mí me gustaría ver al presidente enfocado en los temas para los que fue electo. Por ejemplo, dijo que la gasolina iba a estar a diez pesos. Está a 22, a 23, y en algunos lugares a 24 pesos. Dijo que iba a haber menos pobres y ahora hay más pobres.

Ojalá se enfoque en lo que se tiene que enfocar, que es gobernar el país, para que en los meses que le quedan de gobierno trate de mejorar el desempeño, que hasta el momento es muy malito, muy malito.

Yucatán, atractivo de inversión y seguridad

Yucatán en el contexto nacional.— Yo he venido visitando Yucatán. Conozco la parte agropecuaria porque fui director de la Financiera Rural. Conozco también la parte de manufactura, de industria, porque fui director del Banco de Comercio Exterior. Conozco muy bien el turismo porque fue la última posición que tuve (secretario de Turismo en el gobierno de Enrique Peña Nieto) y veo que Yucatán es un estado que ha venido avanzando.

La verdad es que afortunadamente ha venido progresando, en muchos casos también con inversiones y con coparticipación de inversiones del gobierno federal. Lo veo avanzando y en el sentido correcto.

Se han visto también beneficiados, y lo digo abiertamente, de mexicanos talentosos que están llegando a Yucatán por el gran activo que es la seguridad. Y muchas personas también con recursos están viniendo a Yucatán a invertir.

O sea, no llega solamente quien busca un empleo, sino también quien quiere venir a vivir aquí. Yucatán está viviendo un momento muy importante. Con este tema de que si se acaba el mundo todos nos vamos a Yucatán, pues parece que algo de eso está pasando.

La seguridad en Yucatán.— Yo creo, y es muy importante que ustedes lo analicen, que no pueden seguir siendo una isla si el resto del país se descompone.

Enrique de la Madrid junto en charla con la periodista Valentina Boeta Madera, durante su visita a esta casa editorial. Foto de Sofía Vital

Yo pongo mucho como ejemplo a Yucatán, y el otro ejemplo que pongo es Coahuila, casi como los dos estados de excepción en materia de seguridad. Lamentablemente no son la regla, son la excepción.

Y aquí lo que he aprendido es que tiene que ver con políticas en materia de seguridad permanentes a lo largo de muchos años. Incluso, han podido trascender la alternancia: tienen un gobierno de un partido, viene un gobierno de otro partido, pero ese tema de seguridad lo han mantenido.

Lo mismo ha pasado en Coahuila. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer en el resto del país. No puede ser que llegue un gobierno, deshace a las policías, o a la Secretaría de Seguridad, y llega el siguiente y vuelve a cambiar.

Aquí la verdad es que han tenido la virtud de mantener la continuidad. La continuidad importa. Eso es algo que Morena no entendió nunca, ¿Qué tiene de malo construir sobre lo bueno del pasado? ¿Qué tiene de malo?

Tren Maya en Yucatán, una imposición

¿El Tren Maya como detonador de desarrollo?— No, no lo veo así, pero voy a ser muy respetuoso de lo que piensan en Yucatán y voy a dar mi punto de vista. El tiempo dirá.

Yo sé que en Yucatán lo ven bien, porque entre otras cosas ha representado inversiones, porque ha generado empleos y seguramente algunos de esos empleos son de Yucatán. También se que a veces viene gente de fuera.

Y entonces dicen: oye, pues está generando empleos y eso es bueno. Y uno diría: hasta allí coincido, es bueno, pero la pregunta que yo hago, más de fondo, es: si ustedes hubieran sabido que el gobierno federal, y hablo del Sur en general, si el gobierno hubiera dicho “vamos a dedicar una bolsa de 300 mil millones de pesos al sur y el sureste del país”, ¿no hubiera sido mejor que les hubieran preguntado para qué los querían?

Yo conozco muchos lugares donde hubieran dicho: yo quiero una clínica, yo quiero un hospital, yo quiero una escuela, yo quiero internet, yo quiero drenaje, yo quiero carreteras, yo quiero transporte, yo quiero seguridad.

Y aquí la respuesta es: No, no. ¡Te estoy diciendo que te va un tren!

Lo que no sé es dónde va a pasar ese tren ni a quién va a mover, ni cuánto va a costar, ni a cuánto va a estar el boleto. En el corto plazo tú ves inversiones, ves infraestructura.

Lo que no me queda claro, pero el tiempo lo dirá, es si se vuelve o no un detonador.

Yo te puedo asegurar que ampliar el puerto (Progreso), o invertir en energías renovables para que la electricidad sea más barata, o llevar internet a todo el país, o tener escuelas de tiempo completo, o tener guarderías o estancias infantiles, o tener un seguro popular, sin duda eso mejoraría más la calidad de vida de la gente, pero les dijeron: “ai” te va el tren

Mi análisis es: me hubieras dicho que me ibas a dar ese dinero. Si me hubieras dicho eso ponemos una lista de las prioridades que tenemos. Así lo veo.