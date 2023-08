Líderes elogian la proyección social del Ayuntamiento de Mérida

Asistentes al II Informe del alcalde Renán Barrera Concha opinaron sobre el contenido del mensaje pronunciado ayer en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI.

Para Beatriz Gómory Correa, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, comentó, el informe “tiene muchos aspectos positivos porque se ven los logros en casi nueve años (en los tres gobiernos municipales)”.

“Lo que más me gustó del mensaje es el trabajo unido, el trabajo por la gente que más lo necesita y los apoyos económicos que son herramientas para que la gente salga adelante”, añadió.

“También me gustó el tema de la participación ciudadana y del sector empresarial, que participan en varios consejos; me parece una política positiva. Calificaría este segundo informe como positivo para los meridanos”.

En cuanto a qué esperaría el sector empresarial del último año del gobierno municipal, dijo “que se concreten los proyectos que tiene en marcha, como el mejoramiento de los espacios públicos, que mantenga los apoyos a los emprendedores y microempresarios porque generan empleos”.

Sergei López Cantón, presidente de Canadevi, consideró que fue un informe muy positivo sobre los resultados y la evolución que ha tenido Mérida en los últimos años. “Cada vez más, Mérida es un polo de atracción para la gente que busca una nueva residencia, familias que salen de otras partes de la República y buscan un lugar seguro donde pueda tener mayor calidad de vida.

“La ciudad de Mérida es una de las principales del país. Acaban de nombrar a todo Yucatán como el estado con la mejor calidad de vida en el país. Esto es producto de un esfuerzo coordinado entre las autoridades, la iniciativa privada y la sociedad civil.

“En mi opinión, este segundo informe de gobierno municipal tiene un balance positivo”, subrayó.

“Mi sector espera que el último año del gobierno municipal continúe el trabajo con la misma intensidad y dinámica con la que han trabajado en los últimos años, que pongan su mayor esfuerzo y dedicación para sacar adelante los temas importantes de la ciudad”.

Ana Rosa Payán Cervera, integrante del Frente Cívico Nacional y ex alcaldesa de Mérida, señaló que fue “un informe muy amplio, muy explícito en cuanto a la obra social, que creo que es lo más importante por sus efectos benéficos en estos momentos de tantos retos”.

“Independientemente de la importancia de la obra y los servicios públicos, la obra social del gobierno de Renán Barrera para mí es la médula del apoyo a la gente necesitada, en especial los financiamientos a la microempresa porque fomenta el deseo de superación y eso me parece muy bueno”.

“Mérida tiene muchos retos y uno importante es fomentar la conciencia y responsabilidad en las campañas de descacharrización, porque la gente no ha entendido lo que es un cacharro, tira y saca basura en cada campaña que se vuelve una tarea de todos los días y de forma extraordinaria. Tiene que haber un trabajo de educación ecológica que no se debe perder nunca para que no ocurra lo que pasa en cada campaña”.

Ana Rosa calificó el informe como muy bueno y agregó que como ciudadana y exalcaldesa esperaría que este gobierno municipal no baje la guardia, que siga el mismo ritmo de trabajo porque le ciudad tiene un crecimiento extraordinario y exponencial, no sólo horizontal sino vertical y eso es un gran reto para las autoridades municipales.

El presbítero José Morán Pineda, representante de la Iglesia Ortodoxa Antioqueña en Mérida y Yucatán, manifestó su aprecio por todas las obras que se realizan en la ciudad. “Nos animamos a seguir trabajando por el bien de todos, como bien lo dijo el señor presidente municipal, especialmente por los que tienen más necesidades”.

“Nosotros rogamos por nuestras autoridades para que le vaya bien y nos vaya bien a todos”, expresó.

“Me llamó la atención el testimonio del presidente municipal sobre sus inicios en la política y cómo ha visto los cambios en la sociedad y algunos sectores”, agregó.

“También me llamó la atención que él mismo sea consciente de que falta mucho por trabajar para disminuir la desigualdad en la ciudad, es necesario trabajar para que todos tengan progreso”, enfatizó.

“No podría calificar a este gobierno, no soy analista político; es la sociedad civil, el pueblo quien califica, pero allí adentro tenía mucha gente apoyándolo. Nosotros le deseamos todo lo mejor al presidente municipal. Esperamos que en el último año de gobierno trabaje para que el progreso llegue a todos en esta ciudad”, puntualizó.— Joaquín Chan Caamal.