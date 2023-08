El alcalde Renán Barrera Concha subraya que el gobierno municipal, por ley, debe enfocarse en los servicios públicos, pero bajo su mando ha decidido ir más allá y abonar a los temas de salud, educación y desarrollo económico, consciente de las necesidades de los meridanos.

Así, explica, se ha emprendido un trabajo integral para que la gente tenga oportunidades de salir adelante, mediante programas que configuran una acupuntura social.

“Recordemos que acupuntura es cuando te ponen alfileres en donde más te duele para quitar los dolores”, apunta. “La acupuntura social es detectar los problemas sociales más recurrentes para poder hacer un programa que los ataque”.

Como parte de esa estrategia menciona medidas de prevención del delito, de violencia contra la mujer y atención del fenómeno de suicidio —el Centro Municipal de Salud Mental es un ejemplo—, así como acciones que han derivado en apoyos a la salud y a la economía familiar.

El primer concejal señala que la atención a los sectores más necesitados es una parte fundamental del trabajo desde su primera administración, en el trienio 2012-2015.

“Yo siempre pongo el ejemplo de la parte conocida como ‘La Mielera’, que esta atrás del Periférico, por donde está precisamente la mielera”, explica. “No estaba en el mapa. Era un asentamiento humano, cruzando unos 80 ó 70 metros de monte para poder llegar”.

“Cuando vi esa situación de pobreza, en un lugar que no podíamos llamar colonia porque no existía ni siquiera en el mapa, me alarmé. Yo no podía creer que en mi ciudad, donde he vivido toda mi vida, hubiera gente viviendo en esas condiciones, donde no había absolutamente ningún tipo de servicios, donde la gente vivía literalmente en el monte, a oscuras”.

Para resolver ese lacerante problema, según explica, llevó prácticamente a todo el Ayuntamiento a trabajar en ese sector para hacer calles, construir casas y baños e introducir alumbrado público.

“Hoy ya tiene hasta parque, internet inalámbrico gratuito, calle de acceso, recolección de basura, transporte público”, abunda. “Transformamos en tres años esa colonia. Le tengo mucho cariño porque es muy emblemática”.

Renán Barrera dice que Mérida puede presumir de ser la única ciudad en todo el país, de acuerdo con mediciones del Inegi, que en los últimos diez años redujo la pobreza en un 9%.

Esto se logró, explica, con mayor inversión y oferta de empleos, además de mejores salarios. Esto lo hacen los empresarios, pero nadie invierte en una ciudad que no tiene condiciones para invertir.

Otro aspecto importante han sido los programas sociales del Ayuntamiento, como las acciones de vivienda y los créditos Micromer y Macromer, por citar ejemplos. Los módulos de salud también tienen importante función social.— ÁNGEL NOH ESTRADA

“Micromer ya entregó más de 70 millones de pesos desde su creación, de microcréditos que van desde tres mil pesos hasta cien mil pesos”, señala. “Creamos Macromer, para aquellos que ya habían tenido créditos Micromer y que hoy pueden acceder hasta 350 mil pesos”.

“Vino la pandemia, creamos el programa de computadora en casa, porque una familia de escasos recursos, que además perdió el empleo por la pandemia y se tuvo que quedar en casa, no había manera de que pudiera seguir con sus hijos conectados para las clases. Para empezar, no había internet y no había computadora”.

Un punto importante en este programa lo fueron 380 espacios públicos con internet gratuito, más el programa de computadora. El Ayuntamiento pagó el 49% del costo de la computadora. Todo esto permitió que la gente pudiera acceder a la red y no se endeudara para que sus hijos pudieran seguir estudiando.

En cuanto a los módulos de salud, el presidente municipal señala que solo cobran prácticamente el costo de la medicina o lo que pudiera ser una consulta para cuestiones básicas.

“Tenemos también el Centro Municipal de Atención Médica y Diabetes, que hicimos en la primera administración”, apunta. “Mucha gente tenía diabetes y no lo sabía, no se atendía, no se checaba. Hoy le damos los insumos para poder tratarse”.