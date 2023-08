Ven factible que Yucatán cree sus propios libros de texto gratuitos; difícil el cambio de materiales

Víctor Caballero Durán, ex secretario de Educación de la administración estatal anterior, afirmó que el tema de los polémicos libros de texto gratuitos que se debate hoy es un elemento más del plan del gobierno de la 4T para imponer su visión ideológica.

“En realidad, todo lo que ha realizado este gobierno de la República en materia educativa ha sido distinto, ha sido diferente porque su proyecto, enfoque y visión son otros”, menciona.

“A lo largo del gobierno de la 4T se han materializado varios elementos en el proceso de asignación de plazas, en el proceso de apoyo a los docentes, en el proceso de desaparición de escuelas de tiempo completo. El tema de los libros de texto gratuitos es un elemento más, no es aislado, contempla la visión del gobierno federal actual”.

Libros de texto gratuitos, con una visión de la 4T

Caballero Durán, quien fue secretario de Educación en la administración del priista Rolando Zapata Bello, afirma que no debería sorprender a la población que los textos de los libros de educación básica contengan elementos que están a debate, porque simplemente contienen la visión del actual gobierno federal.

“Me parece que es algo que no se entiende, no se entenderá y menos se resolverá aisladamente”, señala. “No se puede ver solamente si están bien hechos o no”.

“Me parece que el debate no va por allí, el debate tiene que ser el cambio de visión, el cambio del plan educativo que incluye el proyecto de nación y de desarrollo del país”, expone.

Se le expuso que la Segey y el gobierno del Estado anunciaron la instalación de mesas de revisión de los libros polémicos a cargo de expertos, maestros, padres de familia y asociaciones, y crear libros complementarios de matemáticas o español.

También sobre si es factible que editen esos libros en el tiempo que queda para el inicio del curso 2023-2024, el 28 de agosto entrante.

Yucatán podría hacer sus propios libros de texto gratuitos

“Sí es posible que a nivel estatal se generen materiales”, enfatiza. “Más que complementarios, yo diría, materiales didácticos acorde con las características de cada entidad, en este caso de Yucatán”.

“Aquí tenemos una serie de elementos que conforman el sistema estatal de educación: tenemos maestros que dependen del gobierno del Estado, tenemos escuelas que dependen del Estado, y naturalmente, se pueden hacer materiales propios del Estado”.

De hecho, siempre ha habido materiales propios, apunta. “No sé si en este momento el gobierno del Estado actual esté utilizando o sean parte de la currícula escolar, pero siempre ha habido libros con las características de cada región”.

“Yucatán está dividida por regiones y atendiendo las características de cada región establecen estrategias didácticas distintas”, recordó. “Esta estrategia incluye materiales distintos, entonces, sí es posible que Yucatán tenga libros propios”.

“Lo que hay que entender es que entrar a un debate sobre si se cambiarán o no, me parece que no tiene sentido”, reitera el ex secretario de Educación.

Difícil un cambio en los libros de texto gratuitos de la 4T

El gobierno de la República tiene la obligación de expedir los libros gratuitos y en mi opinión, si eso se impulsa, eso se dará, no cambiará. Me parece que son los materiales con los que trabajarán los niños, hay que entenderlo así.

“El debate es si se usan o no en Yucatán. Eso será decisión del gobierno local y de las escuelas, eso es otra cosa. Pero los polémicos libros de texto gratuitos difícilmente cambiarán, ya están impresos”.

“La impresión de los libros en cada curso escolar es un proceso largo. Generalmente la revisión empieza en el segundo trimestre del año, luego pasa por el proceso de corrección de materiales, por el proceso de impresión que se hace en mayo o junio y quedan listos para que en julio y agosto se distribuyan en las escuelas”.

Caballero Durán ve muy difícil, casi imposible, que el gobierno federal cambie los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar venidero, mucho más cuando ve el actuar y la defensa que realiza la 4T y los seguidores del partido Morena.

“La decisión del gobierno estatal es si distribuirá esos libros a las escuelas, eso sí es una decisión local”, reiteró. “Otra decisión es si se utilizarán en las escuelas, eso sí puede cambiar la disposición del gobierno federal, porque es una decisión del gobierno local”.

¿En Yucatán se puede trabajar con los libros del anterior curso escolar como propone la asociación de escuelas particulares?

“Regreso a lo que dije al principio, ¿es mejor? ¿Desde qué perspectiva?”, señala Caballero Durán, actual subsecretario de Alianzas Electorales del CEN del PRI.

“Lo voy a convertir inevitablemente al tema político. Seguramente será bueno para los morenistas, pero no para los que no son morenistas. Lo que sucede es que muchos ciudadanos que no son morenistas apoyaron a Morena sin saber las consecuencias que implicaba ese apoyo político”.

“No será mejor para quienes no crean en el proyecto de Morena, pero los que crean en la 4T van a defender esos libros, dirán que es lo mejor. Lo van a defender porque es parte de su proyecto de gobierno, parte de su proyecto político y de nación”, reitera.

Libros de texto gratuitos, acordes a los gobiernos

“No quiero caer en un tema ideológico, pero por allá apunta la educación, los libros de texto gratuitos contienen la ideología del gobierno actual, contienen su pensamiento. Hoy no lo comparten quienes apoyaron a Morena, pero no lo pensaron en el momento de elegir al gobierno de la 4T”.

“Hoy, el gobierno federal está actuando como lo tiene planeado en su proyecto político. Este plan de los libros polémicos es parte de eso. ¿No le gusta a los mexicanos? Eso se resuelve de otra forma: en términos político-electorales. No así con debates”.