Apoyo del PRI a Xóchitl Gálvez, de interés partidista

Como una decisión pragmática y de interés partidista resumió el analista político Luis Ramírez Carrillo, académico e investigador de la Uady, el apoyo pleno del PRI a la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz al final del proceso de selección interna del Frente Amplio por México.

En su opinión, terminar el proceso mediante una encuesta que favorece a Xóchitl Gálvez sobre la senadora priista Beatriz Paredes Rangel es una buena noticia porque evitaron que los seguidores más radicales del presidente Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena reventaran la elección democrática del FAM, porque estaba colgado de alfileres por falta de organización y deficiente logística dada la falta de recursos.

Sin embargo, la suspensión de la elección interna del Frente Amplio sin duda restará un porcentaje de legitimidad al grupo opositor, pero de antemano tanto PRI, PAN y PRD ya sabían que la candidata más redituable en términos de votación sería Xóchitl Gálvez y así lo confirmaría la elección interna.

“Era mejor llegar a una elección entre las dos senadoras porque le daría legitimidad al proceso interno, sería una buena práctica democrática, pero comprendo por qué no se dio: había la enorme posibilidad de que Morena reventara la elección del Frente, era una posibilidad muy alta, era un peligro real si nos guiamos en las declaraciones del presidente López Obrador que trata de linchar a Xóchitl, no sé si porque le teme”, señaló.

“En mi opinión, fue una decisión pragmática terminar el proceso interno, aunque le hará perder un porcentaje de credibilidad al Frente. Asegura que la candidatura salga sin tropiezos, sin mayores divisiones, quizá contando con una seguridad institucional de que se respetarían los resultados de las elecciones del domingo entrante”, dijo.

"Bajada" de Beatriz Paredes, una decisión pragmática

“Hubiese sido más adecuado concluir el proceso con esta votación, pero seguro obedeció a una decisión pragmática y el apoyo total del PRI lo hace por interés. Seguramente la cúpula priista calculó que si ganaba Beatriz Paredes la interna, que francamente no lo creo, como candidata presidencial en la elección de 2024 sería menos redituable en términos de votos y eso afectaría al PRI en la Cámara de Diputados y de Senadores, y quizá hasta en la elección de presidentes municipales a escala. Saben que con Xóchitl el porcentaje de votación sería mejor y daría mayores puestos al PRI”.

El doctor Ramírez Carrillo consideró que la decisión del PRI de apoyar incondicionalmente a Xóchitl es típicamente partidista y le asegura una mayor cantidad de puestos de elección popular y plurinominales. Por ello le levanta la mano a la senadora panista y la apoyará para que sea la candidata presidencial del Frente Amplio por México, que integran el PAN, PRI y PRD.

“El accionar del PAN y PRD era lógico, querían terminar de una vez con el proceso interno para que no lo reventara Morena”, señaló. “Si seguían con el proceso los resultados creo que serían peores al día siguiente de la votación. Tuvieron que elegir entre dos opciones, ninguna era la óptima, recurrieron a la menos mala que fue la de hacerle caso a los resultados de una consulta, que a una votación ciudadana. Ya tienen la candidata de unidad de la alianza en Xóchitl”.

Este apoyo del PRI a Xóchitl Gálvez demuestra que “Alito” (Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI) trata de tener un control típico sobre las estructuras priistas y quiso demostrar que puede controlarlos. Además, trata de demostrar que tiene en su entorno a un grupo de gente importante que lo apoya al interior del partido.

Si se cree que el PRI tendrá problemas al interior del partido por apoyar a Xóchitl, no lo considera así.

La cúpula del PRI usó el pragmatismo que es lo que impera en ese partido y ese pragmatismo, lo que le importa, es el reparto de candidaturas entre los grandes liderazgos y la de cada estado del país.

Ramírez Carrillo dijo que es aquí donde se juega el futuro de cada coalición porque tienen que negociar de manera muy fina la repartición de las candidaturas de elección por mayoría y las plurinominales, definir en qué posición van sus candidatos y la definición de las presidencias municipales del país.

“Si piensan que esta postura del PRI en el Frente pone en riesgo la unidad priista, creo que no. Será pragmática y está en función del reparto de puestos”, reiteró.

“¿Qué implicaciones tiene esto a nivel estatal? Yo creo que no hay nada nuevo, tanto el PRI como el PAN y el PRD esperaban que quedara Xóchitl. Vuelve a ser relevante lo que están negociando. No modifica la negociación entre las cabezas del PAN y del PRI. Con esta definición de la candidatura opositora presidencial el proceso para 2024 ya está en marcha. El PAN entra a una negociación local, tendrá que ver cómo se manejan los intereses políticos en torno a las candidaturas. Van a ver puntos conflictivos que seguramente con este acuerdo será fácil solucionar”.

“No es una negociación menor, los resultados distritales pueden modificar las candidaturas plurinominales y van a definir cuántos puestos habrá para repartir para los integrantes de la alianza opositora. Seguramente como no habrá para todos, dejarán ir a buenos candidatos que no alcancen buena negociación y allí estará Morena que los acogerá. Los malos candidatos que están peleando quedar en la boleta también los captará Morena. Es un juego de dominó y de inteligencia entre Morena y los partidos de la alianza y esto nos dará el mapa político final de cómo Yucatán después de la elección de junio de 2024”.

“Chapulineo”, un alimento para Morena

“En el PRI local ya está previsto, al no quedar Beatriz Paredes y no salir este partido de la alianza, los brincos de candidatos priistas a Morena que no queden es previsible”, dijo.

“Morena tiene que alimentarse de políticos formados en otros partidos porque los números son cercanos al PAN que tiene la preferencia electoral, según las encuestas publicadas”.

“No es una gran ventaja, que ya se acortó entre el PAN y Morena, aunque la mayoría todavía la tenga el PAN. Necesitarán una negociación fina el PAN y el PRI para que tengan certeza de ganar la gubernatura y desde abajo definan los puestos plurinominales y las alcaldías del interior del estado. Pero también está la negociación con los grupos políticos fuertes para que cosechen la votación masiva”.

“Mérida está fuerte con Renán Barrera al frente de la candidatura al gobierno del Estado, se podría decir que tiene asegurado la votación mayoritaria en el municipio meridano, pero en el interior del Estado es diferente y Morena está cerca en términos de votación. Sin duda, será importante la negociación que realicen PRI y PAN a nivel territorial”.

Otro proceso que necesitará negociación fina es la de los puestos de elección grandes como las senadurías, diputaciones federales y posiciones plurinominales. ¿Quiénes quedan? Los líderes de los tres partidos principales (PAN, PRI y Morena) tendrán sus cartas para tomar posiciones. Por ejemplo, está al aire la pregunta si el PRI metería a una candidata mujer a la Senaduría por cuestiones de género, lo que relegaría a Liborio Vidal Aguilar a una segunda posición. ¿O le tocaría una senaduría Vila Dosal para que tenga inmunidad política, o le darán un cargo nacional en el CEN del PAN?

También puede suceder que como parte de la negociación para que Renán Barrera quedara como virtual candidato a la gubernatura, Liborio Vidal tenga la posición privilegiada de la senaduría.

En Morena, el doctor Ramírez Carrillo, da casi como seguro que este partido obtendrá una senaduría, pero falta conocer si “Huacho” Díaz va como candidato a gobernador o Verónica Camino. Sin embargo, alguno de estos dos políticos morenistas tendría la candidatura a senador de la República.

“Me da la impresión que como su cuota de género Morena preferiría tener una candidata mujer a la gubernatura y meter a su candidato más fuerte en la senaduría que pueda ganar. Me da la impresión de que no tienen la seguridad de que ganarán la gubernatura sabiendo que Renán Barrera será un competidor fuerte”, señaló.

“A nivel local creo que se daba por sentado que Xóchitl sería la virtual candidata presidencial, es que así, el proceso de negociaciones y amarres de candidaturas en Yucatán ya estaba dado desde el inicio de este proceso interno. Cuando se definió la virtual candidatura a favor de Renán, todo mundo cambió su estrategia, incluyendo al gobernador Vila, que ahora tendrá que pintarse de azul y recuperar la credibilidad que perdió al apoyar a Liborio Vidal”.

Luego consideró que la designación de Renán Barrera como virtual candidato a la gubernatura cambió un poco la distribución de los puestos que se venían pensando y negociando. Hubo una reestructuración y distribución de puestos y candidaturas entre el PRI y el PAN desde el instante en que se realizó la reunión donde nombraron al alcalde Renán Barrera como virtual candidato a gobernador.

Posible futuro de Morena en Yucatán

Desde ese instante, la construcción de la coalición está operando en Yucatán. El hecho de que quede Xóchitl no creo que modifique los amarres porque daba por sentado que sería ella la candidata presidencial del grupo opositor.

“El ‘banderazo’ en términos de negociaciones bajo la mesa fue desde que Vila Dosal le levantó la mano a Renán Barrera. Se achicaron los espacios de Liborio Vidal y de Julián Zacarías”, señaló. “Ahora están redefiniendo quién ocupa qué espacios, en las senadurías deberían de ir los candidatos más fuertes, por ejemplo, como Liborio por el PAN. Sin embargo, la negociación es a quién le darán la otra senaduría, aquí tiene que negociar con el PRI”.

Asimismo, advirtió que Liborio Vidal, quien aspiraba a la candidatura al gobierno del Estado, podría operar políticamente para Morena si nombran como su candidata a Verónica Camino; si queda “Huacho” Díaz, no sería así.

A pesar de todos estos posibles movimientos políticos de los tres partidos principales de Yucatán, el doctor Ramírez Carrillo consideró que aún es temprano para saber qué es lo que se está cocinando dentro de la política yucateca