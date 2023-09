Amarga visita a Mérida: familia sufre robo en un hotel

Lo que prometía ser las añoradas vacaciones de ensueño en Mérida se tornó en una experiencia amarga para una familia de León, Guanajuato, cuando se percataron de que algunas de sus pertenencias desaparecieron de su hotel.

El problema estriba ahora en que, como no hubo una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, las autoridades no pueden hacer nada para intentar esclarecer los hechos.

La familia afectada asegura que no está en condiciones de realizar un desembolso económico para retornar a la capital yucateca a interponer la denuncia, como les sugirieron en el hotel y autoridades locales y federales.

Víctimas de robo en un hotel de Mérida

Alfonso Valencia Cortés, jubilado de 63 años de edad, llegó hace dos semanas a Mérida con su esposa y sus dos hijos para disfrutar de los atractivos de la ciudad y de Yucatán, atraídos, dice, por todo cuanto se ha dicho y promocionado en materia turística del Estado y de “la ciudad más segura” del país.

La familia se hospedó en dos habitaciones de un hotel cercano al barrio de Santiago, donde fueron víctimas de un robo.

A la mañana siguiente de su llegada, la familia salió muy temprano a recorrer la ciudad, pero dejaron en el tocador de su cuarto un pequeño envoltorio de celofán con las varias prendas recién adquiridas, junto a dos anillos (uno de compromiso de la joven y otro de aniversario de bodas de su papá), un reloj de pulso que Alfonso Valencia heredó de su padre y que tenía una antigüedad de 50 años, así como unos billetes de lotería.

Imagen del reloj de pulso que Alfonso Valencia heredó de su padre, con una antigüedad de 50 años. Foto de cortesía

A su regreso al hotel se percataron de la desaparición de las prendas. Primero se percataron faltaba el paquete de celofán con las prendas recién adquiridas, por lo que dieron aviso a recepción. Más tarde la familia se dio cuenta de que hacían falta las demás prendas mencionadas, pero como tenían la remota idea de que podrían estar en el automóvil que un familiar radicado en la ciudad les facilitó, no dijeron nada. No fue sino hasta verificar que no estaban en el auto cuando recordaron que todas estaban en el tocador.

Hotel planteó ''descuido'' y no robo

La gerencia del hotel les informó que investigaría al respecto, incluso la jefa de camaristas se puso a averiguar. Durante tres días expusieron los hechos entre el personal en turno, pero nadie pudo dar razón de las prendas e incluso se llegó a mencionar que, probablemente, por descuido, el personal de limpieza creyó que el envoltorio de celofán de las prendas era basura y lo tiró.

La promesa de que aparecerían sus cosas, si se encontraban en el hotel, hizo que el tiempo transcurra sin que la familia afectada denuncie los hechos penalmente. Intentaron presentar una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor, pero les fue rechazada con el argumento de que la Profeco sólo actúa en caso de que los hoteles incurran en incumplimiento en los servicios que ofrecen.

Finalmente llegó el día de retornar a León y fue entonces cuando el gerente del hotel les indicó que la única manera de darle seguimiento al caso era que los huéspedes interpongan una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero no lo hicieron debido a sus actividades programadas, los recursos económicos comprometidos y la próxima salida de su vuelo de regreso.

Intentaron presentar la denuncia ante la Fiscalía a través del familiar que vive en Mérida, pero les dijeron que era necesario que se presente el afectado, en este caso la persona a cuyo nombre se reservaron las habitaciones: la esposa de Alfonso Valencia.

El afectado se puso en contacto vía telefónica con la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán para exponer su situación. Lo atendió Porfirio Sobrino Navarrete, jefe del departamento de Normatividad y Capacitación, quien “amablemente se ofreció” a darle seguimiento a su caso.

Al parecer por la intervención del funcionario estatal, el gerente del hotel se puso en contacto con el afectado, pero le reiteró que para proceder y darle seguimiento a su caso era necesario que por lo menos venga su esposa a Mérida a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.

El afectado asegura que no posee los medios económicos suficientes para venir a Mérida y lamenta la falta de apoyo del hotel y de las autoridades con descuentos para el hospedaje y la transportación, por lo menos.

Prendas perdidas, con un valor sentimental

El entrevistado reconoce que las prendas desaparecidas tienen más valor sentimental que económico y la sola idea de regresar a Mérida a interponer una denuncia y que al final no pase nada los lleva a dar sus prendas por perdidas para siempre.

Comenta que incluso le ofreció al gerente del hotel que se le permita a quien sustrajo las prendas la oportunidad de devolverlas sin represalias ni denuncia, incluso conservando su empleo y olvidando el asunto, pero todo fue en vano.

También destaca que, al revisar los comentarios de cibernautas que se han hospedado en el mismo hotel, se encontró con no pocos señalamientos de que ahí les han robado pertenencias a varios huéspedes sin que nadie se haga responsable.

Cuestionado al respecto, el funcionario Porfirio Sobrino explica que sí tomó la llamada de Alfonso Valencia, pero lo hizo “como una mera atención” ante una situación que deja mal de boca a un visitante quien se tomó la molestia de compartir su experiencia ante la principal autoridad turística en Yucatán.

Sefotur no puede dar seguimiento o recibir denuncias; aclara funcionario

Sin embargo, el funcionario aclara que la Sefotur no es la instancia que puede o deba dar seguimiento a las denuncias, en todo caso, dice, para eso están la Fiscalía General del Estado o la Profeco, según sea el caso.

Al preguntarle sobre los múltiples señalamientos en redes sociales de robos ocurridos en el hotel en cuestión, el cual no está afiliado a la asociación local de hoteleros, el funcionario explicó que “tiene que haber denuncias ante la Fiscalía para que se pueda proceder en forma, de otro modo no es posible”.