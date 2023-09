Mototaxistas bloquean avenida 86 en su entronque con periférico de Mérida; exigen ser regularizados

Decenas de mototaxistas que trabajan en distintos puntos del sur de Mérida, tienen bloqueada la avenida 86 en su entronque con el periférico de Mérida, en manera de protesta porque el Gobierno del Estado no les cumplió con la verificación de sus vehículos.

María Elena Chan Carrillo, una de las representantes del movimiento, explicó que en el año 2021 el Gobierno del Estado ofreció regularizar a los mototaxis, pues son los vehículos que llegan a los rincones de las colonias donde no llegan los autobuses.

Para eso, desde ese mismo año se realizó una reunión entre diferentes agrupaciones y el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut) y posteriormente comenzó un censo en 20 distintas agrupaciones para que les entreguen las calcas de verificación, pero el Imdut no cumplió, de esta manera, dijo Chan Carrillo, no hay certeza jurídica para los mototaxistas, ya que no pueden obtener placas de Yucatán y esto afecta a sus bolsillos, pues tienen que viajar a Campeche para poder obtener placas.

"Las calcas ya están, porque nos las mostraron, pero las tienen guardadas en el baño del Imdut porque no las quieren repartir. Por eso estamos pidiendo que el Gobierno del Estado nos cumpla, ellos lo ofrecieron y ahora queremos que nos cumplan" dijo la mujer, pues explicó que las distintas agrupaciones, conformadas por un promedio de 1000 mototaxistas, han cumplido con todo lo que el Imdut solicitó y no saben o desconocen la razón por la que no les han dado sus verificaciones.

Los manifestantes indicaron que la avenida 86, en sus dos sentidos, estará bloqueada hasta que una persona del Gobierno del Estado acuda a platicar con ellos sin que estén presentes los representantes del Imdut, pues dicen, ya les han hecho gente, los han buscado y no dan respuestas.

"Si es necesario que nos quedemos a dormir aquí, que armemos nuestras casas de campaña, aquí nos vamos a quedar. Hasta que venga alguien del gobierno a darnos una respuesta", comentó la mujer.- Gabriel Chan Uicab