Advierten grave contaminación del manto freático de Yucatán

“Aquí no se hace nada”, lamenta Humberto Reyes Montiel, activista del movimiento Ciudadanos Hartos A.C., quien desde hace cinco años está denunciando que el manto freático somero de Mérida está fecalizado.

En su habitual rueda de prensa de los jueves, el activista, quien para visualizar el problema lanzó el proyecto “El agua podrida de Mérida”, señala que la contaminación por heces fecales es algo que se sabe en la Uady, el Cinvestav y la UNAM, pero que él es el único que se atreve divulgarlo.

Subraya que el problema de la fecalización es grave, considerando que la ciudad tiene 1.2 millones de habitantes que diariamente le jala al inodoro.

“Todo eso va al manto freático. Y, ¿dónde está el manto freático? Los someros están a 8, 10 y 12 metros”, indica Reyes Montiel, quien acusa a la autoridad de no hacer nada al respecto. De hecho, dice que es un tema que no le interesa al gobernador ni al alcalde ni al Congreso del Estado.

La única que le abrió las puertas fue Sayda Rodríguez, secretaria de Desarrollo Sustentable, pero, señala, después de un año no ha pasado nada.

“¿Hasta cuándo se van a fijar en esto? ¿Hasta cuándo van a dejar de comprar camiones para y comprar plantas de tratamiento de agua residuales? Esta ciudad necesita 100 o 150 plantas. Hay unas cuantas y las prenden el día que se les da la gana, pues no le van a meter lana cuando todo es échalo para abajo”.

Ante el poco interés, anticipa que en las próximas campañas electorales va a plantear el problema en conferencias de prensa para ver si algún candidato “agarra” el problema.

El manto freático, en riesgo

El activista señaló que el problema se agrava, pues Yucatán no tiene ni ríos ni lagos superficiales, “pero eso no quiere decir que nos los tenga, están abajo, lo que pasa que nos los ve, y pueden estar atascados de excremento. No se ve, pero se verán las infecciones y las epidemias”.

“El agua potable está libre de contaminación hasta ahora porque la Japay la saca a 42 metros. “¿Por qué no la saca a 10 o 12? porque sabe que ya está fecalizada, entonces se tiene que ir a los 42 metros”, puntualizó Reyes Montiel.

“La Japay es lo suficientemente inteligente para saber a qué profundidad sacar el agua para clorarla y dársela sanamente a la ciudadanía”.

“La Japay está cumpliendo; pero antes sacaba el agua a 5 metros, luego a 10, luego a 20… Hoy tiene que sacar el agua a los 42 metros de profundidad, y el siguiente sexenio lo sacará a los 50, y así hasta que lleguemos a China”, indicó.

En la rueda de prensa estuvo el joven Heyder Gabriel Solís Noriega, también integrante de Ciudadanos Hartos, quien dijo que empezarán a visitar escuelas para sembrar conciencia en las nuevas generaciones.

“El problema va para largo, el problema se presentará en unos años, y a los que nos van a tocar las consecuencias vamos a ser nosotros”, dijo.