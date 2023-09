Fiestas patrias en Mérida: misas, eventos y concierto del Grito de Independencia; lo que debes saber

Todo está listo para conmemorar el 213 aniversario del inicio de la Independencia con el tradicional Grito en la Plaza Grande.

El programa de hoy viernes comenzará a las 8 a.m. con la misa por la patria, que oficiará el obispo auxiliar monseñor Mario Medina Balam en la Catedral.

A las 9 a.m. se llevará al cabo la conmemoración del aniversario luctuoso del escritor “Antonio Mediz Bolio” en el busto que se encuentra Centro Estatal de Bellas Artes.

A las 10:30 a.m. será la sesión solemne de Cabildo con Luis Carlos Ugalde como orador invitado.

Noche mexicana en Mérida: ¿A qué hora inicia el concierto del Grito?

En la noche, a las 7, se abrirá el acceso al público a la Plaza Grande, donde a las 10:45 p.m. el gobernador Mauricio Vila Dosal encabezará la ceremonia del Grito desde el balcón del Palacio de Gobierno.

El Gobierno del Estado, en coordinación con las Fuerzas Armadas, preparó los festejos que se iniciaron el día 4 y concluirán el 29.

Como hemos informado, la Secretaria de Seguridad Pública, en coordinación con la Policía Municipal, dispondrá de operaciones viales y de seguridad para garantizar la integridad física de peatones y automovilistas durante la ceremonia del Grito y el desfile cívico-militar, que se celebrará mañana sábado 16.

Al concluir el acto protocolario del Grito, la banda “La Adictiva” ofrecerá un concierto en la Plaza Grande en la Plaza.

Desfile del 16 de septiembre en Mérida

Mañana se hará el izamiento de bandera nacional a las 7:45 a.m, en la Plaza Principal

El programa continuará a las 8 a.m., con el desfile cívico-militar. El paso de la columna será frente al Palacio de Gobierno.

El desfile partirá del Paseo de Montejo y concluirá en San Juan, en su tradicional derrotero.

En la parada participaran alumnos de escuelas de nivel básico, medio superior y superior, así como corporaciones policiacas y elementos de las Fuerzas Armadas.

En la calle 60 entre 61 y 63 se hará una exposición estática militar.

La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Policía Municipal, dispondrá de operativos viales y de seguridad en el Centro Histórico Mérida y zonas aledañas para salvaguardar la integridad de las familias que acudan a las celebraciones del Grito y el Desfile Cívico Militar, por lo que se exhorta a la población que transita por dicha área a tomar sus previsiones.

Cambio de paraderos en Mérida

EL Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT), dio a conocer la reubicación temporal de paraderos con motivos de esta celebración.

El Gobierno del Estado anunció que se amplió el horario del servicio de transporte público y se reubico temporalmente paraderos en el Centro Histórico de Mérida con motivo de la tradicional ceremonia del grito la noche del viernes 15 de septiembre y el desfile cívico del sábado 16.

La amplición del servicio de transporte será hasta las 3 de la mañana del sábado 16 de septiembre y se reubicarán paraderos temporalmente, en el Centro Histórico, con motivo del desfile cívico militar.

De igual forma, el operativo vial comenzó desde ayer 14 de septiembre, cpn el cierre de las calles 60 con 63 y 59, así como 61 entre 68 y 62, y concluirá tras el Desfile Cívico Militar.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Policía Municipal de Mérida, aplican un operativo vial a partir de ayer jueves, con cortes a la circulación vehicular en calles principales en el primer cuadro de la ciudad señaladas por lo que se habilitarán vías alternas para quienes transiten por la zona.

El Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT) indicó que las rutas nocturnas estarán funcionando como de costumbre.

El flujo peatonal será libre en estas calles pero en las banquetas.

Hoy 15 habrá cierre vehicular y peatonal a partir de las 6 de la tarde en las calles 62 x 59, 60 x 59, 61 x 58, 63 x 58, 60 x 65, 62 x 65, 63 x 64, 61 x 64. La movilidad regresará a la normalidad el 16 de septiembre terminando el desfile.

En el operativo de seguridad, en el que también colaboran las Fuerzas Armadas, la SSP, se informó que el ingreso a la Plaza Grande para la noche del viernes 15 de septiembre será a partir de las 7 p.m.

EL Imdut precisó que, las rutas Umán – Ciudad. Industrial – San Lorenzo – Mercado; Cementerio – Sambulá R1 – R2; 69 poniente madero, 67 Mulsay R1 – R2; 69 poniente Xoclán y 69 Opichén, correspondientes a los paraderos de la calle 69 x 58 y 60 del Centro Histórico quedarán momentáneamente en la calle 69 x 66 y 68.

También, los paraderos de las rutas Ciudad Industrial – Paseos de Itzincab – Piedra de agua, 66 amapola, 77 Sambulá, Tixcacal – Mérida – Fracc. Diamante y Sierra Papacal – Mérida, correspondientes a los paraderos de la calle 69 x 62 y 64, estarán en la calle 66 x 69 y 71.

Los paraderos correspondientes a las rutas Linda vista R1 – R2 (combi); Ruta 9 Ciudad Caucel – Cobay – Caucel (combi); R7 Animaya corredor comercial y Av. 70 (combi); R11 Hacienda Anicabil R1 – R2 (combi); R10 Cd. Caucel (combi), R8 Caucel – Cobay Cd. Caucel – Norte Caucel (combi); 49 Petronila (combi), 49 Petronila (bus), 59 A Nora Quintana – Juan Pablo (bus); que se encuentran en la calle 67 x 62 y 64, quedarán momentáneamente en la calle 67 x 66 y 64.

En el caso del paradero de la ruta Yucalpetén – Mulsay que se encuentra en la calle 62 x 67 y 67A, quedará en la calle 67 x 66 y 64.

Los paraderos de las rutas Tapetes, Chuburná 21 combi, Chuburná 21 bus, Chuburná Santos, Bugambilias Xcumpich, que se encuentran en la calle 56 x 61 y 59, quedarán momentáneamente en la calle 62 x 57 y 55.

Los paraderos de las rutas R.72 Tec MID – Facultad de Ingeniería – Fraccionamiento Las Américas; R. 73 Av. Tecnológico – Siglo XXI – The Harbor – Fracc. Las américas II; R. 74 Av. Tecnológico – Vía Montejo – Fracc. Las américas, que se encuentran en la calle 63 x 58 y 56, quedarán momentáneamente en la calle 57 x 64 y 66.

Los paraderos de las rutas Tixcacal – Mérida; Centro – fiscalía; Centro – fiscalía – Susulá – Chalmuch; 64 Castilla Cámara, San Marcos Nocoh, correspondientes a la calle 69 x 60 y 62, quedarán momentáneamente en la calle 69 x 68 y 70.

Las rutas R.96 59A – Avenida Jacinto Canek – Ciudad Caucel – Animaya; R.92 59A – Avenida Jacinto Canek – Almendros – UPY; R.91 Av. Jacinto Canek – Fraccionamiento Las palmeras Cd. Caucel – Fraccionamiento Paseos de Caucel 2da etapa; R.94 Av. Jacinto Canek – Deportivo Cd. Caucel – Gran Herradura; R.95 O’Horán – Avenida Jacinto Canek – Fraccionamiento Almendros III; R.93 O’Horán – Avenida Jacinto Canek – Fraccionamiento Almendros III; R.97 65 Centenario – Bosques del poniente – Anicabil; R.89 O’Horán – Avenida Jacinto Canek – Caucel Norte; R.90 O’Horán – Avenida Jacinto Canek – Cobay Caucel, que tienen sus paraderos en la calle 67 x 60 y 62, van a quedar momentáneamente en la calle 64 x 61 y 63.

En el caso de los paraderos de las rutas R.79 Chuburná – glorieta los cantaritos – Calle 61 fraccionamienro Francisco de Montejo; Ibérica R2 y R3; Ibérica – Francisco de Montejo (combi), que están en la calle 65 x 50 y 52, quedarán momentáneamente en la calle 64 x 57 y 55.

Las rutas R.85 ISSSTE Pensiones – IMSS la ceiba – Fraccionamiento Residencial de Pensiones; Chenkú – Pensiones R1 y R2; R.78 Chuburná – CICY – Prepa 8 – Fraccionamiento Francisco de Montejo Facultad de Matemáticas – CRIT; R.71 Fracc. Fco. De Montejo – Facultad de Ingeniería – Parque industrial Yucatán – Komchén; Xcanatún (combi), Komchén, Komchén (combi) y Xcunyá, que cuentan con sus paraderos en la calle 61 x 54 y 56, quedarán momentáneamente en la calle 64 x 59 y 57.

Los paraderos de las rutas Dzityá, Chablekal, Chablekal (combi); Fco. De Montejo R1, R2 y R3, que están en la calle 56 x 57 y 59, van a quedar momentáneamente en la calle 57 x 62 y 64.

Finalmente, los paraderos de las rutas Tapetes – Sodzil y normal Tapetes (bus con clima), que se encuentran en la calle 56 x 63 y 61, van a quedar en la calle 57 x 62 y 64.

Personal del Imdut se encontrará en el Centro Histórico para llevar a cabo un operativo en apoyo de los usuarios que requieran orientación acerca de los sitios de ascenso y descenso provisionales. Para resolver dudas y levantar reportes acerca del servicio, se pone a su disposición el número 072, así como el correo queja.transporte@yucatan.gob.mx y el servicio de mensajería instantánea ChatBus mediante WhatsApp al 999 165 24 74.

Habrá filtros de revisión en entrada a ceremonia del Grito

Instalarán filtros de revisión, por lo que se recomienda evitar introducir objetos punzocortantes, envases de cristal, mochilas y bolsas grandes, cinturones con hebillas grandes y bebidas embriagantes. No se les permitirá el acceso a personas alcoholizadas.

Hospitales

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán informó que hoy, considerado inhábil para la institución por la conmemoración del 213 Aniversario de la Independencia de México, únicamente otorgará servicios en las áreas de Atención Médica Continua de Unidades de Primer Nivel así como Urgencias y Hospitalizaciones en Unidades Hospitalarias.

Las Unidades donde se otorgará los servicios de Atención Médica Continua son: la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13 en Chuburná; No. 20 en Caucel; No. 57 en La Ceiba; No. 58 en Calle 42 sur; No. 59 en Pacabtún y No. 60 en Juan Pablo II.

También en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 03, en Motul; No. 05, en Tizimín, y No. 46, en Umán; así como los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez”, y el No. 12 “Lic. Benito Juárez García”, ambos en Mérida.

En caso de dudas o de requerir mayor información con respecto a la atención en las unidades médicas y administrativas del IMSS, las personas derechohabientes y público en general puede llamar sin costo al 800 623 23 23, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, sábados, domingos y días festivos de 8 a 14 horas.

Mañana sábado 16, la admisión será continua y se ofrecerá servicio de urgencias.

Respecto a los servicios en las instituciones bancarias, hoy viernes las sucursales laborarán en sus horarios habituales.