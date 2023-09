Molestia por cierre de calles en Mérida: demoran en regresar a casa por antesala del Grito

No todos están de fiesta por el Grito de Independencia en Mérida, pues el cierre de calles causó retrasos en los trabajadores que esperaban regresar pronto a casa después de su jornada laboral.

Algunos comentan que el hecho de cerrar desde antes de las nueve de la noche, horario en el que comienzan los festejos del día de la Independencia de México, es algo que perjudica a muchos trabajadores que esperan regresar a casa pronto después de su jornada.

Calles como la 58 con 61 se llenaban de personas tratando de pasar, mientras que en la 58 con 63 en donde algunos esperaban para ingresar y tomar lugar para disfrutar el show de la Plaza Grande. En la calle 60 con 59 también habían personas tomando asiento o haciendo fila para ingresar, en tanto que la 60 con 65 registró un paso tranquilo.

Algunos aprovecharon para compartir la experiencia:

“De entrada el acceso al turismo, vengo de Cancún y la verdad no entiendo que pasa, esta no pasa en otros lados, los policías les preguntas no te explican nada, por las mismas personas ya nos dijeron que es por el grito, pero debería haber algún letrero o algo que indique que pasa o por donde moverse, uno que no es de aquí no sabe ni como ubicarse así”, dijo Abraham Ari Arellano, visitante de Cancún quien se encontraba en la calle 60 con 65 del Centro.

“Ahorita no dejan entrar a trabajar y eso que laboramos en la calle que cerraron, dicen que no dejan pasar y por su culpa mientras hacen su trabajo llegamos tarde, venimos desde donde paran los camiones de la calle 50 y tuvimos que rodear y eso que llegamos a tiempo desde las cinco estamos paradas ahí y no nos dejan pasa, deben ser un poco considerados con quienes trabajan sobre todo con quienes cierran las calles”, comentó Lucia Mezquita Alvarado, empleada, ubicada en la calle 62 con 61 del Centro.

Aspectos de las calles cerradas en el Centro de Mérida con motivo del Grito de Independencia. Foto de Vanessa Argáez Castilla

“No esta bien que desde temprano no dejen pasar a las dos estaba cerrado vienes ahorita a las seis y que sales del trabajo vas a tu casa y es lo mismo, si el show es hasta las nueve porque perjudican a las personas y si molesta porque camine del otro lado dejaron pasar a una señora, son selectivos, si quiero tomar mi camión tengo que bajar hasta no se cuantas cuadras para luego regresar, debería dejar pasar a todos”, manifestó Jesús Daniel Farah Caamal, ubicado en la calle 64 con 61 del Centro.

“Pensamos que nos iban a dejar pasar porque mi esposo este discapacitado y nada, que no hay paso, tenemos que caminar seis cuadras para agarrar el camión de fidel, si nos perjudica mucho”, compartió Berenice Bass Bolio, empleada doméstica, ubicada en la calle 64 con 63. Aspectos de las calles cerradas en el Centro de Mérida con motivo del Grito de Independencia. Foto de Vanessa Argáez Castilla

“No está mal, pero cierran demasiado antes de las nueve de la noche, quiero ir a la farmacia y que ni a eso se puede y no voy a estar esperando, pasa que las farmacias buenas están en el primer cuadro donde cerraron, son muchos los que veo que se perjudican tratando de pasar, den chance solo pasar no quedarse, pero bueno”, platicó Lucero Núñez Ramírez, ayudante de cocina, quien intentaba pasar desde la calle 62 con 65 dirigiéndose a la plaza grande.