¿Qué viene para Yucatán en 2024? Habría una continuidad política, analiza

Luis Carlos Ugalde Ramírez, director general de Integralia Consultores, advirtió que el proyecto de Presupuesto de la Federación para 2024 ya muestra el resquebrajamiento del modelo financiero aplicado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“En los primeros cuatro años el modelo funcionó y los déficits eran manejables, pero las alertas amarillas que están sobre la mesa para 2024 son muy graves”, afirmó el ex presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE).

Como informamos, el doctor Ugalde fue orador huésped en la sesión solemne del Cabildo de Mérida por el 213 aniversario del inicio de la lucha de Independencia de México.

Después de su participación en la ceremonia visitó el Diario, donde concedió una entrevista en la que planteó un panorama de la situación político-electoral del país y, entre otras cosas más, habló de la forma en que llegará Yucatán a la elección del próximo año.

Luis Carlos Ugalde Ramírez, director general de Integralia Consultores, en su visita a Diario de Yucatán. Fotografías de Sofia Vital

AMLO, un riesgo para la estabilidad económica

También indicó que López Obrador es un riesgo para la estabilidad democrática del país por su concepción personalista, caudillista y polarizante y su sistemática violación a las leyes.

A una pregunta sobre el Presupuesto de la Federación para 2024, cuyo proyecto ya fue entregado al Congreso de la Unión, el director general de Integralia Consultores indicó que quien llegue a la Presidencia recibirá una verdadera bomba de tiempo.

Y enseguida expuso sus argumentos:

El gobierno va a gastar mucho más de lo que recauda, y para fondearlo se va a endeudar. Y se va a endeudar por más de un billón de pesos. Eso significa que el déficit pasará de 2.7% del PIB (Producto Interno Bruto) a 5.4%, de un año para otro.

a 5.4%, de un año para otro. Es decir, el gobierno estará terminando sin suficiente dinero para fondear lo que gasta, porque decidió aumentar el gasto corriente para las obras públicas y los programas sociales porque habrá elecciones.

Eso le dejará al nuevo gobierno, sea quien sea, un problema grave. Quien llegue va a abrir el cajón de los ingresos y lo verá vacío. Y luego irá al lado derecho, al cajón de los gastos, y verá muchos “vouchers” por pagar. Es un gran problema para la estabilidad económica en 2025.

El especialista en temas del sector público añadió que para desactivar esa bomba de tiempo el presidente o presidenta entrante tendrá que hacer una reforma fiscal, “pero las reformas fiscales son costosas políticamente y (Claudia) Sheinbaum dijo que no era necesaria, que cobrándoles más dinero a los grandes contribuyentes se podrían recaudar 300 mil millones de pesos y con eso se podría tapar el hoyo fiscal”.

“El hoyo fiscal para 2024 es de más de un billón de pesos, lo cual quiere decir que eso requiere una gran reforma fiscal”, prosiguió. “¿Estará lista Sheinbaum para una reforma fiscal costosa electoral y políticamente en el primer año de su gobierno? ¿Podría Xóchitl Gálvez, si gana la presidencia, llevar al cabo esa reforma fiscal? Es uno de los grandes problemas y riesgos que va a enfrentar México en 2025”.

El doctor Ugalde Ramírez recalcó que el presidente López Obrador pone en riesgo la convivencia democrática del país y eso queda nuevamente en evidencia con su confrontación con el Poder Judicial. Luis Carlos Ugalde Ramírez, director general de Integralia Consultores, en su visita a Diario de Yucatán. Fotografías de Sofia Vital

“Que él asuma que el Poder Judicial es un opositor porque le pone límites es una falta de claridad sobre lo que hace un Poder Judicial en cualquier país, que es garantizar la legalidad de los actos de gobierno”, enfatizó. “López Obrador piensa que garantizar la legalidad es estar contra él y contra el pueblo”.

“Tiene una confusión populista, que le impide darse cuenta de que el Poder Judicial hace su trabajo y en ocasiones pone diques al Poder Ejecutivo. Lo mismo el Congreso, aunque allí López Obrador tiene las mayorías y, por lo tanto, el Congreso no ha ejercido un control sobre su mandato. El Poder Judicial y algunos órganos autónomos sí y él los tacha de opositores. No los invitó, por ejemplo, a la ceremonia de la Independencia, algo que nunca había ocurrido... Como tiene una agenda populista por encima de la agenda de un sistema con separación de poderes, López Obrador está sembrando el germen de la discordia, del pleito, de la confrontación, y eso eventualmente erosiona la democracia.

Yucatán, un estado difícil para Morena

“Creo que Yucatán, por lo que percibo, será una de las entidades donde no pueda ganar Morena”, afirma Luis Carlos Ugalde Ramírez, director general de Integralia Consultores.

El ex consejero considera que hay varios factores que apuntan a una continuidad en Yucatán: “Primero, esta entidad es una de las más prósperas social y económicamente de México”, subraya. “Dos, tienen un bien escaso, que debe ser un bien común, que es la seguridad”.

“Para quienes venimos de otras regiones del país, cuando llegamos a Mérida nos sentimos en un oasis. No son solo la paz y la seguridad, sino el respeto de la gente, el clima de cordialidad que se respira en la ciudad, en las calles, en los restaurantes”.

En su opinión, a la prosperidad económica y social de Yucatán se suma el aspecto de civilidad, que es “inédito en el país”.

“Están en una situación privilegiada, y en esa situación privilegiada van a llegar a una elección (en 2024)”, agrega. “Uno supondría que, como la situación está tan bien, seguramente el candidato del PAN tiene todas las ventajas para ganar la elección. Las cosas van bien, se ha hecho buen gobierno en la ciudad. Creo que eso es lo que ocurre”.

En cuanto a la presencia de Morena en Yucatán, el ex consejero electoral señala:

“Lo que veo del lado de Morena es que los competidores potenciales o vienen del PAN o vienen del PRI, lo cual significaría que la idea de que Morena representa un cambio está en un gran cuestionamiento, como en muchos lugares del país”.

¿Qué le espera a México en 2024?

Luis Carlos Ugalde Ramírez, director general de Integralia Consultores, en su visita a Diario de Yucatán. Fotografías de Sofia Vital

El doctor Ugalde Ramírez también resume la situación actual de la nación, que divide en avances y retrocesos.

Entre los primeros menciona que hay mejor ánimo social y la pobreza ha disminuido.

No obstante, hace notar que a pesar de esa reducción de la pobreza la gente sigue siendo vulnerable: “Les diste más dinero y pueden comprar hoy más alimento, más cerveza, más cigarros, de todo, y eso los elevó y los hizo no pobres. El gran problema es que si enfrentan una enfermedad catastrófica van a regresar porque el sistema de salud se desmoronó”.

Otro punto positivo que palpa es que, aunque cuestiona temas de fondo en las megaobras del gobierno federal, se ha prestado más atención a la zona Sur-Sureste en materia de infraestructura.

“Sin embargo, los retrocesos me preocupan”, apunta. “El primero es la concentración del poder y el ataque a las instituciones de la democracia. Es la típica actitud de los populistas que concentran el poder y atacan a todos lo que los quieren supervisar”.

También señala la polarización y la discordia alentadas desde el Palacio Nacional y la corrupción, que se perfila como uno de los peores legados.

“Fue la bandera principal de López Obrador y creo que es uno de los peores legados, porque simplemente su gobierno no tiene planeación, no tiene indicadores, no tiene transparencia... El Congreso no está haciendo su trabajo y las asignaciones de obra pública directa han aumentado mucho”.

Sistemático incumplimiento de las leyes

En nuevas alusiones al proceso electoral, que en el ámbito federal se puso en marcha este mes, el entrevistado manifestó que para que una democracia funcione hay que tener, además de reglas del juego con castigos para quien las incumpla, gobernantes con un sentido de responsabilidad política y de autocontención.

“No hay sistema de reglas que puedan castigar cualquier violación”, puntualizó. “Si los gobernantes, empezando por el presidente, no se autolimitan y no son los primeros en dar el ejemplo de que hay que cumplir la ley, lo demás funciona muy mal”.

“El presidente mexicano viola la ley, se burla de las autoridades electorales. Y en la Constitución y en la ley electoral no hay, desafortunadamente, ningún mecanismo coercitivo que obligue al presidente a cumplirlas. Tiene que haber responsabilidades. Si el presidente no tiene esa responsabilidad, el sistema no funciona”.

Un problema para la democracia

A continuación expresó:

En este momento la pregunta es: ¿cómo vamos a lidiar con un presidente que va a violar la ley hasta el último día, que va a impedir que gane la oposición cueste lo que cueste, que va a rechazar un resultado en caso de que pierda su partido? Eso pone en riesgo a la democracia.

Estamos en ese problema: López Obrador es un problema para la democracia mexicana porque su concepción es la concentración del poder y rechaza cualquier dique a su mandato.

Apoyo legal e ilegal de los gobernadores

También se refirió al papel que podrían desempeñar los gobernadores de filiación morenista en el proceso electoral: