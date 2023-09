Así se vivió el último apagado de luces de la FCA, en Chuburná Hidalgo

Con los sentimientos a flor de piel, la noche del lunes se apagaron las luces de las instalaciones que durante 44 años ocupó la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Yucatán, en la colonia Chuburná Hidalgo.

El evento con el que se puso punto y final a 44 años de historia, estuvo encabezado por el rector de la Uady, Carlos Alberto Estrada Pinto, quien junto con el director de la Facultad, David Roberto Suárez Pacheco, cerró las puertas del plantel, luego del apagado de luces.

Además de autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración, al evento acudieron directivos de la universidad, así como alumnos y exalumnos de distintas generaciones que recordaron su paso por la facultad donde estudiaron Contaduría o Administración o Mercadotecnia.

El acto protocolario se llevó al cabo en el gimnasio polifuncional y dio inicio con la proyección de un vídeo sobre la historia de la Facultad que fue fundada el 9 de noviembre de 1962 en el edifico central y que 17 años después, en febrero de 1979, pasó a ocupar las instalaciones de Chuburná.

Nostalgia en el apagado de luces del FCA

La bienvenida estuvo a cargo del maestro David Roberto Suárez Pacheco, quien resaltó que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, pero que diez años después de iniciada la construcción de la facultad en el Campus de Ciencias Sociales, Económicas-Administrativas y Humanidades, el traslado a esas instalaciones ya es una realidad.

“Me siento triste, nostálgico que estemos abandonando estas instalaciones, pero es una celebración porque es una transición a un lugar mejor, a mejores instalaciones, mejor equipadas… en donde vamos a poder realizar realmente nuestra labor como campus”.

Agregó que todo el equipo de la facultad está preparado para seguir recibiendo a los egresados y egresadas, pero, sobre todo, para atender de la mejor manera a los alumnos de licenciatura y posgrado a partir del 3 de octubre. “¡Qué viva FCA y larga vida a FCA!”, concluyó.

Tras su mensaje se invitó a Carlos Pasos Novelo, exdirector del plantel y también exrector de la Uady, a que dirigiera unas palabras, dado que él fue a quien le tocó inaugurar las instalaciones.

En su intervención, hizo un repaso de la historia de la facultad, que se inauguró como Escuela de Comercio y Administración de la Universidad de Yucatán, siendo la primera del sureste y sur del país. Aspectos de los dicursos de diversas autoridades que dieron repaso a la historia del FCA. Foto de Ramón Celis

Recordó que en 1974, luego de que la población estudiantil creció, fue necesario pensar en otro local, pues las clases se tomaban en el edificio central. Se planteó estar en el Cuartel de Dragones, pero finalmente se le solicitó al alcalde de aquel entonces, Federico Granja Ricalde, que les donara el terreno cercano a la carretera a Chuburná.

Siguió el turno del rector Carlos Estrada Pinto, quien resaltó que la ceremonia de apagado de luces de la FCA es un momento trascendental en la historia de nuestra universidad.

“Estamos aquí para despedir a un edifico que ha sido testigo de 44 años de educación, crecimiento, transformación y muchas historias de éxito. El lugar que albergó con orgullo a la Facultad de Contaduría y Administración ahora se embarca en una nueva fase de su existencia, una que marca un capítulo significativo en nuestra historia institucional”.

Agregó que el edificio, que más que bloques y concreto ha sido un espacio de aprendizaje y formación de profesionales, ahora albergará a oficinas y dependencias de la facultad.

“Ha sido un espacio donde se ha preparado a las y los jóvenes para enfrentar los desafíos del mundo profesional. Durante 44 años ha sido el punto de encuentro de la comunidad FCA, un lugar donde sueños se han convertido en realidad y donde se han forjado amistades a través de largas horas de estudio y colaboración”.

Tras concluir su mensaje con la frase: “¡Por siempre FCA, orgullosamente Uady!”, el director de la Facultad y el personal administrativo realizaron el apagado de luces de las diferentes áreas de la escuela, dejando para lo último el mural. Imagen del cierre de puertas del FCA. Foto de Ramón Celis

Una vez apagadas las luces, el rector y el directo cerraron la reja de las instalaciones, mientras la concurrencia gritaba ¡FCA, FCA, FCA!