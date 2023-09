Empresarios expresan interés en colaborar con el nuevo fiscal de Yucatán

Alejandro Guerrero Lozano, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que no hubo consenso social con la terna enviada al Congreso del Estado para elegir al nuevo Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción.

Sin embargo, el líder empresarial dijo que les interesa que quien quede a cargo de la Fiscalía Anticorrupción cumpla con el perfil del puesto y esté capacitado para hacer un buen trabajo.

Señaló que es importante que el nuevo fiscal tenga apertura para reunirse con el sector privado y trabajar juntos en lo que viene.

“Al final del día esto es en beneficio de la gente, de la sociedad, no solo para llenar un requisito”, indicó.

“Lo que esperan —continuó— es que independientemente de que ya la persona sea designada, puedan trabajar con ella, más que nada no hacerle su programa de trabajo, conocer su programa de trabajo y ver hacia dónde va a estar enfocando, que obviamente es el cumplimiento de las leyes, que haya castigo a casos de corrupción y llegar a las consecuencias adecuadas en cada una de las situaciones”.

“Al final no es ser juez, pero sÍ somos vigilantes de todo lo que afecta a la sociedad, y esto obviamente nos afecta en el devenir económico, político y social de todos los días, entonces para nosotros sí es importante que quien sea designado, no solo cumpla los requisitos, sino que realmente prepare un programa de trabajo definido, bien hecho, sobre el cual nosotros podamos ir acompañando y revisando los casos que se vayan dando”, indicó.

El empresario manifestó que obviamente lo ideal sería que no se presentaran casos de corrupción, pero ya saben que siempre se generan en esquemas o en estructuras de gobierno tan grandes. Siempre hay lugares por donde se pueden encontrar estos casos, y lo que quieren es que no solamente se detecten, sino que se castigue, eso es lo más importante.

El CCE le dará seguimiento a un nuevo fiscal

A diferencia de cuando se nombró al primer Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción en el Estado, y recientemente al primer Fiscal General Autónomo de Yucatán, el gobierno del Estado no buscó el consenso con el sector privado, ni les consultó, por tanto no conocen a los que integran la terna de candidatos para designar al nuevo fiscal del ramo, declaró ayer Alejandro Guerrero Lozano, presiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Pero no es que no porque ya haya sido electo o designado lo vamos a dejar, al contrario le vamos a dar seguimiento puntual por parte de CCE, y las cámaras empresariales para asegurarnos que cumpla su función y no solamente sea un puesto en el cual se llenó un requisito”, advirtió.

Como se ha informado, desde el pasado miércoles el Ejecutivo estatal envió al Congreso del Estado su terna de candidatos para que los diputados locales elijan al que será el nuevo Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, puesto que está vacante desde el sábado pasado cuando se hizo efectiva la renuncia del que fuera su titular José Enrique Goff Ailloud, anticipándose a la conclusión de su periodo de siete años que debía acabar hasta diciembre de 2024.

La terna

Esta terna de entre los que se espera que la próxima semana los diputados nombren al nuevo fiscal anticorrupción la integran Dafne Danae Piña Santos, Francisco Rodríguez Aguilar y Carlos Alfonso Murillo Ku, actual consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y a quien se menciona que sería el nuevo fiscal por un periodo de siete años.

Entrevistado al respecto, Guerrero Lozano en representación de las cámaras empresariales recordó que en el pasado y recientemente cuando se nombre al primer Fiscal General Autónomo el gobierno buscó el consenso y la opinión de los empresarios, así como cuando se eligió a Goff Ailloud, y aunque lo deseable sería que hubiese salido de la sociedad para garantizar que aplicara la ley a quien sea, sin importar cargos o posiciones que ocupen los implicados.

“Pero en esta ocasión se presentó la terna, y no hubo un consenso previo con CCE, lo que estuvimos revisando nosotros, es que hay algunas iniciativas que sí se han consensado, incluso en algunas nos han hecho mucho caso, por ejemplo en el caso del fiscal autónomo, la fiscalía autónoma, pero en este caso no”, agregó.

Interés

El líder empresarial dijo que no se les buscó, a pesar de que ya habían mostrado interés en el tema, precisamente el martes pasado en una reunión con María Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno, le preguntaron al respecto y les dijo que se estaba preparando la lista, todavía no la conocía, y al día siguiente la enviaron al Congreso local.

“Lo que vamos a pedirle ahora que se haga el nombramiento, ya que no conocemos a las tres personas, suponemos ellos harán su evaluación, su revisión curricular, profesional y demás en el Congreso, y lo que haremos es ver una reunión con la persona que sea designada para asegurarnos que se sigan las formas y las actividades que como fiscal requiere tener”, comento.

Guerrero Lozano añadió que la secretaria general de gobierno les dijo que era facultad del gobernador enviar la terna al Congreso para que se designe al nuevo fiscal, y está de acuerdo que eso no se discute, solo que antes tenía la cortesía de buscarlos y pedirles su opinión, como cuando se nombró al primer fiscal anticorrupción Goff Ailloud por el entonces gobernador priista Rolando Zapata Bello y en este gobierno panista también cuando tocó el caso del fiscal autónomo.

De acuerdo con la ley, el procedimiento en estos casos consiste en que el gobernador debe mandar la terna de candidatos al Congreso para que los diputados elijan al nuevo Fiscal Anticorrupción con el voto de la mayoría calificada (o sea 17 votos de los 25 diputados y diputadas), la ley no dice que deba consensarse con el sector privado.

Actualmente ya se envió esa terna, el próximo jueves en la sesión plenaria se admitiría y turnaría a las comisiones permanentes que corresponda, para su revisión que incluiría comparecencias de los aspirantes, y dictaminar si cumplen los requisitos la próxima semana regresar la lista al pleno y por el voto secreto los diputados elijan al nuevo fiscal anticorrupción.