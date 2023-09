La expedición de Ruta INTI, con huella en Yucatán

Con un emocionante cierre de su novena edición, la expedición cultural Ruta INTI ha culminado con éxito su travesía por la Península de Yucatán, se informa en un comunicado.

Durante 28 días, un grupo de 150 jóvenes aventureros, con edades de 18 a 25 años, exploró un itinerario único que los sumergió en la rica historia y cultura de la región, se agrega.

La expedición —llamada “Los misterios de la selva de Kukulcán”— llevó a los participantes a lugares emblemáticos e históricos, permitiéndoles conectar con el legado maya y la asombrosa naturaleza de la región.

El comunicado de Ruta UNTI, de la que informamos hace unas semanas, también dice lo siguiente:

Desde el imponente sitio arqueológico de Calakmul hasta la mística belleza de Maní y el cenote Noh Mozón, pasando por el Ojo de Agua de Dzilam de Bravo y la histórica Hacienda Tabi, cada paso fue una experiencia enriquecedora e inigualable.

La ruta no solo creó un vínculo entre los participantes y el equipo de organización, sino también con las autoridades de los estados de Yucatán y Campeche y cada vecino que amablemente les abrió sus puertas.

“Más allá de los complejos arqueológicos o de las áreas naturales, nos vamos de Yucatán llenos del cariño de su gente. Gente que nos ha dejado una profunda huella por su amistad. Llevaremos ese sentimiento allá donde vayamos”, expresó el historiador Fernando Enríquez, director de Ruta INTI.

Mochilas al hombro, acampando cada día y resguardados con mallas mosquiteras, la expedición de este año no se limitó a lo terrestre. Las participantes también se aventuraron a recorrer más de 120 kilómetros a pie, en más de cinco caminatas realizadas en diversas condiciones. Algunas de madrugada para sortear las altas temperaturas del verano yucateco, otras de noche siguiendo el rastro lumínico de las luciérnagas y una última ciñendo el límite costero del Golfo —a través de manglares— con el agua más arriba de la cintura.

“La energía y la curiosidad de cada participante fueron la fuerza motriz detrás de nuestra exitosa expedición. Ver cómo estos jóvenes se entregan a la experiencia con mente abierta es inspirador y nos llena de orgullo”, declaró el jefe de expedición, Manuel J. Lacasa, quien resaltó la dedicación y pasión de los jóvenes exploradores que llevaron al cabo esta travesía única por los antiguos caminos blancos de los mayas.

Junto con explorar maravillosos destinos y como parte de la universidad itinerante que promueve el programa educativo de Ruta INTI, los jóvenes también participaron en talleres dictados por sus propios compañeros. Asimismo, hubo constante formación en biología, música, antropología e historia, como también una formación especial sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), resaltando el compromiso de la expedición con la sostenibilidad y la responsabilidad global.

“Solemos decir que creamos una realidad paralela, irreal allá dentro. Una realidad en la que podemos hablar con gente que apenas conocemos desde el corazón y destapar nuestros miedos más profundos”, reflexiona Nelson Montes, coordinador del equipo médico que acompañó a los expedicionarios. “¿No podemos quizás mantener esa curiosidad constante, las preguntas infinitas y esa forma de relacionarnos? La respuesta es que sí. Y quizás eso sea la Ruta, no un punto de llegada, sino un punto de partida en el que aprendemos a mirar de otra forma, a escuchar de otra forma y a acercarnos a las cosas de otra forma. Quizás Ruta INTI sea eso, reaprender a aprender. La Ruta está viva y comienza ahora”.

La novena edición también estuvo marcada por el progresivo aumento de becas otorgadas a los participantes, financiadas por entidades que valoran el esfuerzo de la organización independiente y reconocen el valor de esta experiencia multicultural. En total, 16 plazas fueron concedidas por los ayuntamientos de Albacete, Guadalajara, La Roda y Pamplona, en España, así como por el Carnet Joven del Principado de Asturias y la Junta de Comunidades de Castilla de la Mancha.

“Ser partícipe becada de esta expedición es lo más increíble que me ha pasado. Esta beca me dio la posibilidad de acercarme a toda una nueva cultura y a su población local de una forma transversal, de llenarme de sus conocimientos, de conocer a personas que me llevaré siempre en el corazón y —a su vez— de conocerme un poco más a mí misma a través de ellas”, sostuvo Cristina García, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Granada, patrocinada por la Diputación de Albacete.

Con ella coincide la mediadora cultural Violeta Fraile, una de los ocho monitores que acompañó a la expedición. Ella asegura haber sido testigo del poder transformador de Ruta INTI. “Estos jóvenes aventureros no sólo exploran nuevos lugares, sino que van abriendo su mente a nuevas perspectivas y amistades, consiguiendo al mismo tiempo conocerse mejor a sí mismos. Cada experiencia compartida y cada desafío los moldea, prepara y proporciona una nueva visión del mundo”.

“Es fundamental y es nuestro deber invertir en juventud y en este tipo de proyectos que fomentan su desarrollo, pues los jóvenes son los agentes de cambio que forjarán un futuro mejor y más sostenible”, añade.

Con nueve exitosas expediciones que respaldan firmemente su misión, el incansable espíritu del programa no muestra signos de detenerse. Mientras continúa explorando y conectando corazones, las expectativas se vuelven hacia el horizonte de futuras aventuras por descubrir.

Y la emoción está en aumento, ya que el destino de la muy esperada décima edición será revelado el próximo 23 de septiembre en un emocionante evento en Gran Vía, Madrid. ¡La anticipación crece mientras el mundo aguarda ansiosamente la próxima hazaña de Ruta INTI!