Procesos fiscales más rígidos; una carga al contribuyente en busca de recursos; advierten

Los procesos de fiscalización en México se han endurecido porque el gobierno, aunque ha cumplido su promesa de no crear nuevos impuestos, necesita más dinero para sus programas sociales y obras insignia, afirma la delegación Yucatán de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (Anefac).

Esa situación, dice la asociación civil, es motivo de mayor carga administrativa para los contribuyentes en la búsqueda de cumplir sus obligaciones de la mejor manera.

La Anefac Yucatán, que el próximo martes 26 efectuará en Mérida su décimo Congreso Anual con la participación de expertos, subraya que la necesidad de más recursos para el gobierno se palpa en la propuesta de paquete económico 2024 que recibió el Congreso de la Unión, pues se plantea un fuerte endeudamiento.

También indica que, a pesar de que no se propone una reforma fiscal y el gobierno se mantiene en su promesa de no crear más impuestos, se prevé que en 2024 serán más severos los procedimientos de fiscalización.

Uno de esos mecanismos sería el Programa de Vigilancia Profunda considerado en la política de fiscalización y recaudación.

Procesos fiscales más rígidos en 2024

Al ser más estrictos esos procesos, añadió, el contribuyente tiene que lidiar con una carga administrativa mucho mayor para cumplir sus obligaciones de la mejor manera.

Como informamos ayer, el maestro Perera Sabido y otros directivos de Anefac Yucatán ofrecieron una entrevista en la que hablaron del décimo Congreso Anual de la asociación, que se efectuará el próximo martes 26 en Mérida.

El evento considera cinco mesas panel en la que se analizarán temas de la agenda nacional vinculados a las materias fiscal y legal, con la participación de expertos. El cierre de la jornada será una conferencia magistral a cargo del doctor Carlos Manuel Urzúa Macías, quien fue el primer secretario de Hacienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El conocido académico y economista abordará las perspectivas políticas y económicas del país.

No impuestos, pero...

A una pregunta, el presidente de Anefac Yucatán señaló que la administración de López Obrador ha cumplido su promesa de no crear nuevos impuestos, pero eso no significa que no haya cierta molestia en los contribuyentes.

“Al no haber nuevas contribuciones, pero sí programas sociales y obras que requieren una gran inversión, los procesos de fiscalización se han vuelto mucho más severos porque el gobierno necesita allegarse de recursos”, recalcó.

El dirigente agregó que la autoridad recurre a esos mecanismos porque no tiene más opciones que una revisión más estricta a los contribuyentes cautivos.

También indicó que, aunque no haya una reforma fiscal en puerta, el paquete económico 2024 que plantea el gobierno federal hace ver la necesidad de éste de obtener más dinero, porque se considera un endeudamiento significativo para el país, algo que en otras circunstancias no ocurriría.

Vigilancia profunda

Fernando Cuevas Cervantes, vicepresidente de Asuntos Externos de Anefac, coincidió en que, a pesar de que no se plantea una reforma fiscal, la situación apunta a que los procedimientos de fiscalización serán más rígidos en busca de más recursos.

“Este año, dentro de la política de fiscalización y recaudación, está el Programa de Vigilancia Profunda”, continuó. “Creemos que en 2024 ese programa será más intenso, combinado con otras medidas en el paquete económico... No hay una reforma fiscal como tal, pero el gobierno sí necesita más recursos”.

Los especialistas fiscales añadieron que el contribuyente dispone de mecanismos legales para defenderse de los procedimientos de la autoridad si considera que hay actos injustos o abusivos. Esos mecanismos pueden llegar incluso a la demanda de amparo.

Sin embargo, hicieron notar la importancia de que el contribuyente conozca el momento procesal oportuno para hacer valer sus derechos y evalúe si puede llegar a buen puerto en sus demandas.

Desafortunadamente, añadieron, en períodos recientes se han visto criterios jurídicos que le han “pegado” al contribuyente, que de esta forma se ve afectado y con una disminución de los beneficios en materia fiscal.

“Esto es entendible, pero ¿bajo qué premisa? Bajo la premisa de una política recaudatoria. Si no puedo obtener más recursos, voy a evitar que éstos salgan, aun afectando el derecho del contribuyente”, explicó el maestro Cuevas.

