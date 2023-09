Estrategias represivas en Sitilpech

El Estado mexicano ha usado tres estrategias para desanimar las protestas, una de ellas es la estigmatización de las personas como lo han hecho con las personas de Sitilpech, la represión y el cuerpo policíaco como defensa, señaló Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

“Amnistía Internacional se encuentra en Mérida para recordarle al gobierno que la protesta pacífica es un derecho de las personas, además de que abre paso a otros derechos como la defensa de quienes protestan”, dijo.

Las protestas suelen ser incómodas para los gobiernos, apuntó.

En la rueda de prensa de Amnistía Internacional, gente de Sitilpech narró la situación que han vivido por la megagranja porcícola.

Durante la sesión de preguntas uno de los presentes cuestionó hasta dónde se puede considerar que una protesta es pacífica, ya que él había sufrido una agresión por parte de los habitantes de Sitilpech.

Igual cuestionaron si los protestantes deben de estar informados sobre qué hacer y qué evitar para no enfrentar cuestiones legales. La directora del organismo dijo que no es necesario que los protestantes tengan ese conocimiento.— Ilse Noh C.