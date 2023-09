Tatiana Clouthier, desde Mérida, se dice contenta con AMLO pese a admitir errores

Basada en las inversiones de infraestructura en el sureste del país, la ex secretaria de Economía en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier Carrillo, le puso de calificación 80-20 al proyecto de la 4T.

En un conversatorio en el restaurante Amaro junto con los académicos Efraín Poot Capetillo y Rodrigo Llanes Salazar, la ex secretaria de estado de la 4T no habló de nada negativo en los cinco años de gobierno de López Obrador, pero sí reconoció que la administración federal actual no manejó correctamente el programa de estancias infantiles, el cual desapareció en este sexenio.

En la parte de preguntas, se le pidió que, como jefa de campaña que llevó a la victoria electoral al Presidente, hiciera un balance real de lo negativo y positivo en la administración de AMLO y precisara si ya se retiró de la política partidista y de Morena.

La señora Clouthier dijo que nunca perteneció a Morena y como ciudadana mexicana responsable se mantiene en la política, como lo demuestra con su participación en este foro con un grupo de 30 meridanos en el restaurante Amaro.

“Creo enormemente que ha avanzado muchísimo el proyecto del presidente de la república, no coincido que al cien, pero estoy contenta con él”, señaló.

“Tiene avances importantes, es un balance importante crear desarrollo en una parte que estaba olvidada en el país como es el sureste. Son claras las condiciones y los números para que haya crecimiento y desarrollo”, dijo.

“Fue como lo hizo el presidente Fox en el Bajío en su momento; metió infraestructura en los alrededores. Yo le pongo 80-20”, señaló, lo que motivó aplausos de la asistencia.

Yucatecos, votantes informados

En el tema político, el maestro y ex consejero ciudadano del INE Yucatán Efraín Poot Capetillo dijo que los electores yucatecos se distinguen por ejercer un voto informado y razonado y vaticinó que una parte del sector privado seguramente defenderá sus inversiones para que haya continuidad en la estrategia del gobernador Mauricio Vila Dosal en traer empresas extranjeras, generar empleos y aumentar los salarios. En el Estado es baja la paga de la mano de obra, recordó.

Por su parte, el investigador Rodrigo Llanes Salazar se planteó si se justifica que haya continuidad en el gobierno panista porque Mérida es una ciudad cara, 7 de cada 10 habitantes viven en desigualdad, si la suficiencia de agua es atractivo cuando se sigue contaminando con una agricultura donde se usan plaguicidas sin control y cuatro municipios tienen una situación crítica por las granjas porcícolas, según el estudio de la Semarnat.

“El discurso de la continuidad debe ser discutido en este año electoral”, señaló el investigador social de la UNAM.

Ante estos temas que planteó Llanes Salazar, Tatiana Clouthier consideró que es importante el papel de los ayuntamientos en el momento de otorgar permisos de uso del suelo y deben valorar los proyectos que autorizan.

¿Crecimiento demográfico afecta las elecciones?

Sugirió que por la gran atracción de inversiones, el gobierno y el municipio pueden escoger el tipo de empresa que ofrezca mejores salarios a los yucatecos.También se les preguntó si la llegada de muchas familias de otras entidades del país podría influir en los resultados electorales de Yucatán.

El maestro Efraín Poot dijo que este fenómeno político ya ocurre y para prueba está el tercer distrito electoral federal, que ha ganado Morena y recuperado el PAN.

Coincidieron que los contendientes fuertes para el 2024 serán los partidos del PAN y Morena, pero queda al aire si los electores castigarán a alguno por sus resultados.