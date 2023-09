Universitarios participan en el “Colillatón”

Con la participación de más de 120 estudiantes en el “Colillatón y Recolección de Residuos” del Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativo y Humanidades arrancó la Jornada Universitaria “Cultura de paz” de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Paz, se llevó a cabo la conferencia “La paz en mi vida, de lo individual a lo colectivo”, el Diálogo Juvenil por la Agenda 2030 y hasta una clase de yoga, indica un boletín.

Durante la inauguración que se realizó en el lobby del auditorio “Eduardo Urzaiz Rodríguez” de ese campus, la directora general de Desarrollo Académico de la Uady, Marcela Zamudio Maya, señaló que es un día importante para reflexionar sobre la importancia de este estado social en nuestras vidas.

“La paz es un estado de equilibrio de armonía, de bienestar con nosotros mismos y con la comunidad, entonces hay que trabajar mucho en lo que tiene que ver con la salud mental y el cuidado”, resaltó.

En su turno, el comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones del Estado de Yucatán, Arsenio Rosado Franco, indicó que la paz es saber cómo dialogar, es tener valores y saber definirlos y ejercerlos.

Asimismo, comentó que hacer actividades en todo el mundo sobre medio ambiente, culturales y de diversión, ayuda y enseña a la sociedad a resolver conflictos de la mejor manera sin llegar a los conflictos actuales, pero es un trabajo de todos que involucra desde niños hasta adultos mayores.

“La paz no es ausencia de guerra como la salud mental, no es ausencia de enfermedad, si no, es esa capacidad que todos podemos tener de desarrollar un bienestar de sentirnos competentes y ejercer nuestras capacidades y contribuir a la comunidad”, reiteró.

Antes de inaugurar el evento y dar el “banderazo” de salida al “Colillatón”, compartió que este año la efeméride está dedicada a fortalecer los ideales de este estado social con el tema “Acciones para la Paz”.

“Justamente esta serie de actividades con las que inicia la Uady son el principio de mucho que podemos lograr con ayuda de toda la comunidad universitaria, sigamos adelante”, concluyó.

Sobre el “Colillatón”, el responsable del Programa Institucional de Voluntariado Uady, Javier Cen Puerto, explicó que esta actividad busca recolectar colillas de cigarros alrededor del edificio, además de otros residuos como PET y vidrio.

Según informó, el primero se ejecutó con el apoyo de más de 30 estudiantes de ese movimiento en la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria (Uabic), donde también se realizó la develación de una placa conmemorativa por ser espacio 100% libre de humo de tabaco y emisiones.

Este día, continuó, fue el segundo que congregó a más de 120 estudiantes de las diferentes escuelas que conforman el Campus de Ciencias Sociales, además del Voluntariado Estudiantil de la Facultad de Ciencias Antropológicas.