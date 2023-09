Orienta el IMSS Yucatán sobre la importancia de la donación voluntaria de plaquetas

MÉRIDA, Yucatán.— Debido a que la donación voluntaria de plaquetas y de sangre, permiten salvar vidas, y son requeridas para la atención de pacientes con diversas patologías como: dengue hemorrágico, cáncer, leucemia o ante la presencia de hemorragias; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán orienta sobre los requisitos y dónde se realizan este tipo de donaciones.

Banco de Sangre del IMSS en Yucatán

El doctor José Enrique Martínez Magaña, jefe del Banco de Sangre del IMSS en Yucatán, explicó que en las instalaciones del Banco de Sangre de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) las personas además de donar sangre de manera voluntaria, también pueden donar plaquetas, exclusivamente, es decir, pueden solicitar una plaquetoféresis, lo que permite obtener cantidades superiores de plaquetas.



“La donación exclusiva de plaquetas (plaquetoféresis) consiste en un proceso en donde se extraen de forma selectiva las plaquetas, devolviendo el resto de componentes sanguíneos al cuerpo de la persona donante. La separación de los componentes se realiza mediante la centrifugación de la sangre en una máquina a la que se conecta el brazo del donador. Teniendo toda esta intervención una duración variable, entre 45 y 60 minutos, aproximadamente”, indicó el especialista.



Cabe señalar que el procedimiento de plaquetoféresis brinda muchas ventajas, por ejemplo: se obtiene una cantidad muy superior de plaquetas y de mayor calidad que en una donación de sangre total; la persona donante se recupera rápidamente y eso permite que se puede donar plaquetas con más frecuencia (cada 15 días); logrando con ello beneficiar y apoyar a un número mayor de pacientes que lo requieren.

Donación exclusiva de plaquetas

La donación exclusiva de plaquetas de una persona puede servir para ayudar hasta a dos pacientes.



“Estas donaciones voluntarias también son fundamentales, ya que hay enfermedades como el cáncer o la leucemia en donde el paciente requiere suministros de plaquetas cada 15 días, aproximadamente, debido a que la quimioterapia mata las células”.



A los donadores que acuden a una plaquetoféresis se le realizan los estudios de rutina iguales a cuando se dona sangre; sin embargo, debe pesar más de 55 kilos y tener un conteo de al menos 220 mil plaquetas.



Otros requisitos que deben cumplir, son: tener entre 18 y 65 años de edad, presentar identificación oficial, tener venas gruesas y visibles, haber dormido más de seis horas y ayuno de ocho horas, evitar consumir grasas y derivados de la leche 54 horas antes de donar; no haber tomado antibióticos en los últimos siete días u otros medicamentos como aspirinas en los últimos cinco días. No tener algún proceso infeccioso (gripa, diarrea o lesiones en la piel), no estar embarazada o lactando, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas; no haberse aplicado vacunas durante el último mes (tétanos, rubéola, sarampión e influenza) o en el último año (rabia y hepatitis b).



No haberse realizado tatuajes, acupuntura o perforaciones en el último año, si está menstruando, es diabético o hipertenso (presión alta) dependerá de la valoración médica.



Las personas interesadas en donar plaquetas o sangre pueden acudir al Banco de Sangre de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS Yucatán, ubicado en calle 40 No. 439, entre calles 32 y 34 en la colonia Industrial (a un costado de la T1).



En estas instalaciones se reciben donaciones voluntarias de lunes a domingo, de 7:00 a 10:00 horas. Para mayor orientación está disponible la página http://www.imss.gob.mx/bancodesangre así como el número: 800 623 2323.