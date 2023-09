Mensajes de unidad

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, hizo un llamado a los tizimileños a trabajar en unidad por el bien de Yucatán, durante una visita a este municipio en la que convivió con diversos sectores, indica un boletín.

“Cuando veo gente que piensa diferente es una oportunidad, porque la política es la capacidad de construir entre los que pensamos distinto, es una actividad que permite que las personas pongan su mayor capacidad, es un acto de generosidad y uno tiene que estar dispuesto a ceder por el bien común”, expresó.

En el marco de una fiesta mexicana y ante liderazgos de ese municipio como el sector ganadero, magisterial, artesanal, de salud, entre otros, Renán Barrera Concha reiteró su compromiso de cuidar Yucatán, por lo que siempre se debe privilegiar las coincidencias para lograrlo.

“¿Cuáles son los valores que nos unen? La salud y la seguridad, ustedes y yo no somos personas de diferentes partidos políticos, somos yucatecos de bien que queremos sumarnos al equipo de Yucatán para seguir construyendo un mejor futuro para nuestras familias, eso no tiene colores y la transformación no tiene dueño”, puntualizó.

Foros

Barrera Concha recordó que realizarán los Foros “Te escuchamos Yucatán” para recopilar de viva voz las necesidades de la sociedad y con ello armar la plataforma política electoral rumbo al 2024.

Luis Ferneli Rodríguez Canto, ex alcalde priísta de Tizimín, dijo que es tiempo de dejar las ideologías políticas a un lado y ver los resultados del trabajo que se ha hecho en Yucatán al ser un estado que destaca en economía y seguridad.

“Es importante poner atención al trabajo que se ha hecho, aunque seamos de un partido contrario, para que Yucatán siga como ahora y mejor, porque nadie quiere vivir en un municipio y estado inseguro”, advirtió el exalcalde.

En su turno, el alcalde de este municipio, Pedro Couoh Suaste, agradeció la presencia de Renán Barrera al asistir a este festejo y compartir el mensaje de unidad con los distintos sectores.

“Tenemos aquí a alguien con juventud y experiencia, ¡gracias por venir, Renán Barrera! Estoy seguro que te seguiremos viendo por aquí, porque compartimos ese sentido de construir, has demostrado con hechos tu trabajo, lo que hace posible que gente de diferentes partidos políticos coincidamos en un mismo hecho para que las familias yucatecas tengamos más y mejores oportunidades”, destacó.

A la reunión asistieron el representante de la Organización Magisterial por Yucatán, José Mena Contreras; la representante de Voz Femenina Tizimín, Pamela Gastélum Pérez; el representante de Juventudes Unidas, Mauricio Ambrosio Calderón, el representante de los artesanos de Encantos de Yucatán Amir Ramos Trejo, Eduardo Díaz Cámara, líder tizimileño, entre otros.