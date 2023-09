Autobús de Va y Ven atropella y arrastra a adulto mayor en el centro de Mérida

Un autobús del sistema de transporte Va y Ven atropelló a un hombre de la tercera edad que caminaba con muletas e intentó cruzar una calle en pleno centro de Mérida.

El accidente ocurrió cerca de las 2 de la tarde, cuando el adulto mayor, de 85 años de edad, caminaba por la calle 64 y al llegar a la esquina con la 63 trató de atravesar la vía, pero fue atropellado por el autobús.

"Ese desgraciado me echó el camión encima, me vio, no puede decir que no porque sí me vio", dijo enojado el hombre cuando era atendido por paramédicos de la Policía Municipal de Mérida.

Un adulto mayor fue atropellado por un autobús de Va y Ven en el centro de Mérida

El Va y Ven arrastró unos 10 metros al adulto mayor

Una persona que estaba cerca, testigo del accidente, explicó que el anciano fue arrastrado unos 10 metros por el autobús, ya que el chofer no quiso detenerse o, por las dimensiones de la unidad, no se percató de que lo había atropellado.

"Tuvimos que pararnos frente al camión para que se detuviera, con miedo a que nos atropellara igual. Pero sí lo arrastró un buen tanto", comentó el testigo.

"Pensamos que lo había matado, porque el señor quedó abajo de la unidad y su muleta ahí en la rampa de discapacitados, donde se bajó el señor para cruzar", continuó.

El atropellado por el Va y Ven se negó a ir a un hospital

En minutos llegaron, al lugar, paramédicos de la Policía Municipal de Mérida y policías de la corporación, quienes verificaron que el hombre no tenía lesiones de gravedad, aunque sí había sufrido golpes en los brazos, la espalda y las piernas.

El señor se negó a ser trasladado a un hospital, pero comentó que tenía mucha hambre, por lo que un agente de la corporación municipal cruzó a la tienda y le compró una torta y un refresco.

"Es buena señal que yo tenga hambre, eso quiere decir que no tengo nada más que golpes", dijo el hombre.

Peritos de la corporación llegaron a tomar conocimiento del accidente y se quedaron a la espera de la aseguradora del autobús, la cual respondería por las lesiones causadas al peatón.

Moto derrapa en Ciudad Caucel: una mujer herida

Por otra parte, una mujer que iba como pasajera en una motocicleta resultó con probable fractura en una pierna luego de que el vehículo en el que viajaba derrapó en Ciudad Caucel.

Los hechos ocurrieron como a la 1:30 de la tarde, cuando la motocicleta transitaba en la calle 59 del mencionado fraccionamiento, conducida por un hombre.

El conductor perdió el control de la moto cuando pasaron una curva, lo que propició que el vehículo derrapara justo frente al parque Hacienda Anikabil.

La pasajera sufrió una probable fractura en la pierna izquierda, de modo que fue trasladada a un hospital por socorristas de la Secretaría de Seguridad Pública que llegaron al lugar del accidente.