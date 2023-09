Decretan receso en proceso de nombramientos

A pesar de la celeridad que intentaron darle a los nombramientos del nuevo fiscal anticorrupción y una magistrada del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, por ser propuestas del gobernador Mauricio Vila Dosal, los diputados tuvieron que decretar anoche un receso para reanudar hoy a las nueve de la mañana la sesión.

Hoy emitirían los dictámenes correspondientes para turnarlos a la sesión plenaria del próximo jueves para su aprobación y hacer los nombramientos.

La versión oficial de la causa del receso, según informaron en el Congreso, fue que la Secretaría General del Legislativo tuvo un “problema técnico en la elaboración del dictamen”. Trascendió por parte de la oposición que también fue porque los aspirantes no han renunciado a sus cargos en el servicio público y ya les indicaron que lo hagan a la brevedad.

Inicialmente estaba previsto que en reunión de trabajo vespertina de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación con la de Justicia y Seguridad Pública, a partir de las 17 horas, comparecieran los integrantes de las dos ternas de candidatos a los cargos ya citados. Al terminar a las 18 horas sesionarían para emitir los dictámenes correspondientes, turnarlos a la plenaria del próximo jueves y esta misma semana ya salir de estos asuntos.

Las comparecencias se hicieron puntuales. Primero con los candidatos a la Fiscalía Anticorrupción: Dafne Danae Piña Santos, Francisco Rodríguez Aguilar y Carlos Murillo Ku, en ese orden. Durante cinco minutos expusieron lo que consideraron para justificar por qué desean ser fiscales, sin que fueran cuestionados por los diputados.

En seguida comparecieron las y el aspirante a la magistratura vacante del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, quienes son funcionarios del sistema de justicia laboral del Estado.

También sin ser cuestionados y en cinco minutos expusieron lo que consideraron. Fueron: María Guadalupe Solís Rivero, actual presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; Gretel Giovana Escalante Rendis, directora del Centro de Conciliación Laboral del Estado, y Alejandro Herrera Lazo, jefe del departamento de notificaciones del citado Centro de Conciliación.

Al concluir las comparecencias, luego de casi media hora de espera entre ir y venir de diputadas, diputados y el secretario general, a las 18:29 horas iniciaron la sesión.

Carmen González Martín, diputada del PAN, luego de leer el orden del día que incluía emitir los dictámenes de que todos los candidatos cumplen los requisitos para turnarlos al pleno, decretó un receso para reanudar la sesión hoy a las nueve de la mañana, sin decir la causa.

Al preguntar a los diputados el motivo, dijeron que fue por “problemas técnicos” en la elaboración de los dictámenes que aún no se tenían y hasta anoche trabajaban en tratar de resolverlo.

Se dijo que se trata de “problemas con el archivo del dictamen”, por el cual tenían que cotejar archivo por archivo.

En cuanto a la posibilidad de que fuera porque los candidatos no han renunciado a su cargo, Víctor Hugo Lozano Poveda, diputado del PAN y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso. dijo que no fue precisamente por eso, ya que la ley prohíbe que una sola persona ocupe dos cargos públicos y más si son en Poderes distintos, no que estando en uno aspire a otro.

Luego afirmó que hasta anoche solo Murillo Ku, a quien se le menciona ya como el que sería electo para el cargo de fiscal anticorrupción, había enviado su renuncia al cargo de consejero de la Judicatura del Estado, y se estaría circulando a todos los diputados.— David Domínguez Massa