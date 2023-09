La Preparatoria Uno, un espacio libre de tabaco

Cada vez es más frecuente el uso de vapeadores por experimentación en menores de 12 y 13 años de edad, pero el consumo se centra más en jóvenes de 16 y 17 años, señaló el investigador de la Dirección Adjunta del Centro en Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública, Inti Barrientos Gutiérrez, indica un boletín.

Luego de un acto para reconocer a la Preparatoria Uno de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) como Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones, el especialista impartió a estudiantes la conferencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de vapeadores?”.

En ella señaló que “lo mejor que pueden hacer es no fumar, no te hace falta y no te deja nada”.

También recordó que estos cigarros electrónicos nacieron en 2003 de la mano del farmacéutico Hon Lik, desde entonces y a la fecha han evolucionado.

A pesar de que su venta y publicidad es ilegal, son de muy fácil acceso para la población de todas las edades.

En este sentido, aseveró que existen dos áreas de trabajo para evitar que los menores tengan acceso a ellos: en primera instancia, están los trabajos que pueden hacer las autoridades federales, estatales y municipales para hacer cumplir la ley, evitando la promoción y haciendo que las redes de distribución se cierren.

Por otro lado, continuó, están los padres de familia, maestros y todo el núcleo que existe alrededor de las juventudes, quienes deben informarse y saber de qué se tratan estos cigarros, el daño que pueden causar y estar atentos de los comportamientos para evitar que más personas caigan en este tipo de consumos.

“Esto implica que todas las personas alrededor de los adolescentes estén atentos para detectar en qué momento se presentan cambios de conducta que indiquen que existe un consumo de estas sustancias”, resaltó.

El investigador insistió en que lo más importante que los estudiantes deben saber y entender es que “los vapeadores son productos que no dejan nada bueno, por el contrario, generan un gran daño. No necesitan probarlos ni necesitan consumir nicotina”.

Como se mencionó, en la entrada de la Prepa Uno se develó la placa conmemorativa como espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones.

En breve ceremonia el director de la escuela, Carlos Rosas Espadas, precisó que como autoridades de nivel medio superior les preocupa crear conciencia sobre el consumo de sustancias dañinas.

“Las adicciones al tabaco y a las sustancias presentes en los vapers están causando estragos en las personas que no tienen conocimiento científico sobre el daño que tienen en la salud física y mental”, enfatizó.

La subdirectora de Salud Mental de la SSY, Mariana Rodríguez Molina, remarcó la importancia de acciones como esta porque muchas veces los jóvenes no saben realmente el efecto de estos vapeadores ni los efectos químicos que pueden tener.