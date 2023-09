Urge más colaboración en Mérida contra la violencia de género

Mujeres ponentes que participaron en la Cumbre Sociedades de Paz Ch’abajel en Mérida concluyeron que una forma de prevenir la violencia de género es que todas las autoridades relacionadas con la atención de esta problemática actúen al mismo tiempo y pronto cuando una mujer está en riesgo.

También destacaron la necesidad de implementar una educación de género desde la adolescencia.

La periodista de investigación y presentadora de noticias de televisión nacional Karla Iberia Sánchez leyó las conclusiones y aprendizajes de la mesa panel “Prevención de la violencia de género y participación de las mujeres en diversos sectores”:

1) Las policías, las secretarías de las mujeres, el ministerio público y las presidencias municipales tendrían que actuar al mismo tiempo cuando una mujer está en riesgo.

2) Es necesaria una unidad de respuesta inmediata.

3) Los vecinos deben construir un mejor tejido social porque no son nuestros contrincantes.

4) Realizar un diagnóstico de esta problemática y diseñar políticas públicas que la resuelvan.

La mesa panel, bajo la conducción de Karla Iberia, estuvo integrada por Claudia Corichi, presidenta nacional de la agrupación 50 más 1; Maribel Cervantes, directora Head Protective Security México; María Cristina Castillo, secretaria de la Mujer en Yucatán; y Madeleine Cortés, directora general Fundación Hogares.

Maribel Cervantes y María Cristina Castillo contaron las agresiones en su contra durante el desempeño de sus trabajos. La primera de mandos militares cuando estudió y trabajó en la Sedena, y la segunda cuando fue nombrada titular de Semujeres por el gobernador Mauricio Vila Dosal, que desató una revolución en la sociedad civil porque siempre trabajó tras bambalinas y no conocían su labor a favor de la población vulnerable por casi 20 años.

“Ni la vivienda es un lugar seguro”

Hoy día ni la vivienda es un lugar seguro para las mujeres porque siempre alguna persona cercana o un familiar es propensa a cometer actos de violencia de género, coincidieron ponentes de la mesa panel “Prevención de la violencia de género y participación de las mujeres en diversos sectores”, realizada en la Cumbre Sociedades de Paz Ch’abajel, que se realizó en el Siglo XXI.

“Hay un gran pendiente en México, el gran pendiente a nivel autoridad es que trabajemos al mismo nivel, al mismo ritmo, que el policía, el Ministerio Público, los jueces actúen rápido y al mismo tiempo”, señaló Maribel Cervantes, directora Head Protective Security México.

Enseñanza

“A los niños y adolescentes tenemos que enseñarles a identificar cómo empieza la violencia, aun cuando les digan que no es violencia, pero tienen que saber ese termómetro cuando va subiendo de tono. Ese es el gran reto que tenemos: que todos entendamos que a las mujeres las cuidan todos, policías, hombres y mujeres de la sociedad civil, y que nuevamente la casa sea el lugar seguro que fue antes”, dijo.

En el panel también participaron Claudia Corichi, presidenta nacional de la agrupación 50+ 1; María Cristina Castillo Espinosa, secretaria de la Mujer en Yucatán; y Madeline Cortés, directora general Fundación Hogares. Moderó el encuentro la periodista Karla Iberia Sánchez.

Karla Iberia preguntó a la titular de Semujeres de Yucatán qué pasó con el diagnóstico que hizo cuando asumió el cargo y qué encontró que ella no sabía.

“Llevo casi 20 años trabajando en el servicio público, recorrí todo el país cuando fui responsable de un programa, hablé con muchas mujeres, venía del DIF estatal por lo que siempre me había tocado trabajar con la población vulnerable”, contó.

“Cuando me nombró el gobernador hubo un gran movimiento álgido de las feministas porque no venía de la sociedad, siempre estaba detrás de las bambalinas. Se armó una gran revolución cuando entré al cargo. Sabía que debía dar resultados pronto, aunque llevaba muchos años trabajando en el tema de las mujeres, pasé mucho tipo de violencia, al entender y ponerme las gafas violetas de la política pública en temas de género era un reto. Entré a la mitad de la administración, había una realidad que urgía atender y que hubieran resultados contundentes”.

“Me metí al100 a este servicio público y a los 15 días en el cargo me tocó vivir un feminicidio muy violento, acompañé a la madre de la víctima, fui al lugar de los hechos, acompañé a la familia al MP, me tocó ver ese camino y viacrucis que pasan las familias de una mujer víctima”, narró. “Me tocó acompañar a una mujer que había sido violada. Todo ese dolor que veía, me desgarraba y dije: esto no puede ser”.

“Me metí a las capacitaciones, a escuchar y estudiar del tema, ver que existía y que no existía en la dependencia porque solo en territorio puedes diseñar una política pública que sea eficaz. Vi que en Semujeres (que estuvo a cargo de María Herrera Páramo) no había acompañamiento a las víctimas, no había protocolos para feminicidios ni qué pasaba con los hijos de la víctima”.

¿Por qué no había acompañamiento a la víctima ni protocolo, ¿se dejaba al presidente municipal que no sabía qué hacer?, cuestionó la galardonada periodista mexicana.

“Había un trabajo de escritorio, es lo que muchas veces se hace en la política”, respondió María Cristina Castillo. “Al no conocer el territorio, no conocer a los actores, a las víctimas, no comunicarse con las personas que enfrentan ese viacrucis del gobierno, te das cuenta que la política pública no tiene importancia”.

“Es muy bonito ver la cuestión de violencia de género, pero no había ni siquiera instancias en Yucatán para atender este problema social. Sólo había 23 institutos de la mujer cuando somos 106 municipios. Hablé con cada presidente municipal y les puse en letra chiquita que debían contar con sus institutos de la mujer municipal. Entonces empezó mi tarea de gestión, ir y hablar con las mujeres que nombraron para que ellas se la creyeran que es muy importante su función”.

“Me di cuenta que a quienes habían nombrado no les enseñaron a hablar del tema, no les enseñaron a trabajar por la causa, no les enseñaron a explicar a la población qué es violencia de género ni les enseñaron a resolver los problemas ni les dieron recursos públicos para atender esta urgencia”.

La titular de Semujeres de Yucatán aseguró que ante la dimensión de esta problemática le planteó directo al gobernador Vila Dosal que era necesario que aumente el presupuesto de esta dependencia.

“Yo le dije al gobernador, aquí están los números, aquí está la realidad del problema, con lo que tengo de presupuesto no me da”, afirmó. “El gobernador me apoyó, le expliqué qué es lo que haría y le estoy dando resultados. Muchas cosas se logran con solo sumar voluntades, buscar aliados, me fui donde tenía que ir, me fui a las cámaras empresariales, porque en lo público estamos avanzado, pero en el sector privado no. Hay pocos espacios para las mujeres en el sector empresarial y en los eventos sólo ves puras guayaberas”.

“Ya tenemos muchos puestos en el poder público, pero hay que procurar que más mujeres le abran el paso a otras mujeres. En el sector privado no pasa lo mismo, entonces hay que hacer un cambio social, allá estamos trabajando con la sociedad para que en todos los ámbitos se haga conciencia de la equidad y violencia de género”.

También le preguntaron a la titular de Semujeres sobre el surgimiento del chat exclusivo de chicas que surgió a raíz de los 8M.

“Creo que eso da esperanza, cuando veo a las nuevas generaciones veo los cambios, se cuidan entre ellas, son conscientes de la violencia de género, y la fuerza que van adquiriendo para que les haga caso las autoridades, es lo que van empujando”, dijo.

“Como funcionaria pública, sentarme con ellas, ver el tejido social, ver que no permiten abusos, que se cuidan y presionan en la parte legislativa y conmigo me exigen apoyo. Veo que cuando alguien hay que reconstruir una mujer violentada se unen, que recuperan su voz, su poder, su luz, que vayamos iluminando su camino y ver que hasta los hombres se suman para este cambio de conciencia me da esperanza de tener una mejor sociedad”.

En la charla también se dijo que los desarrolladores inmobiliarios son violentadores de género porque venden casas sin pensar en la movilidad de las personas y que cuenten con los servicios que requiere una población. Sólo piensan en la venta de casas y que sus habitantes vean cómo sobrevivir.

Incluso, Karla Iberia recordó que hace 30 años el doctor José Sarukhán advirtió que las unidades habitacionales en México serían un desastre ambiental y social por el esquema de construcción.

Maribel Cervantes narró un hecho real que ocurrió a una de sus hijas que estaba en intercambio en el extranjero y que dos delincuentes salvadoreños quisieron secuestrar a ella y su amiga de origen china cuando patinaban. Sin embargo, se escondieron, llamaron a su escuela, les indicaron que no cortaran la comunicación telefónica y de inmediato se activó una operación de rescate.

Ambas fueron rescatadas sanas y salvas en forma rápida. Los salvadoreños fueron identificados en las cámaras de vigilancia, localizados y expulsados de Estados Unidos.

Si estos hechos hubieran ocurrido en México, dijo, la autoridad ni siquiera hubiera creído a la joven ni hubiese implementado una rápida operación y menos investigado. Si acaso, las hubieran dejado 15 horas de espera para asentar la denuncia ministerial y al final les hubiesen dicho “no te pasó nada, sólo te siguieron”. Así es la justicia mexicana.