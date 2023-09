Harán inventario patrimonial

“Yucatán debe contar con un inventario sólido de su patrimonio que le permita poner en valor su gran riqueza cultural, sobre todo del patrimonio inmaterial, por eso consideramos fundamental colaborar con las declaratorias estatales de patrimonio cultural” afirmó ayer en el Congreso del Estado Anna Luisa Goycoolea Artís, directora del Centro INAH Yucatán, al firmar un convenio de colaboración con el Poder Legislativo local.

Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, dijo que los convenios firmados con anterioridad son relevantes, pero éste que se firmaba con la dependencia federal es de importancia por el papel que ha desempeñado el INAH en el marco de los 200 años del Congreso.

Se informó que este acuerdo de colaboración tiene como objetivo realizar diligencias de investigación, estudio, difusión, análisis, intercambio y promoción relacionada con la actividad antropológica y legislativa.

En el marco de esta firma realizada en las instalaciones del Congreso, la directora del INAH destacó que, los objetivos de la dependencia es la investigación científica sobre la antropología en la historia de nuestro país, sobre la conservación y restauración de nuestro patrimonio cultural así como su promoción y difusión.

“Para ello es indispensable que contemos con alianzas estratégicas y esta es una de ellas, la firma de este convenio es una muestra de nuestro compromiso, del trabajo adjunto y nuestra intención de ir de la mano en la defensa de los derechos culturales de todos los yucatecos, así como en la defensa del patrimonio cultural, material e inmaterial de este Estado”, añadió.

Afirmó que les interesa trabajar en los temas de regulación para el respeto, protección y fomento del patrimonio cultural de las comunidades y pueblos del estado, les interesa realizar proyectos que permitan la identificación y registro del patrimonio cultural, ya que “no se puede conservar lo que no se conoce, no se puede conservar lo que no se reconoce”.

Lozano Poveda agregó que “en particular es muy significativo para nosotros este convenio, ya que el pasado 20 de agosto celebramos los 200 años del Congreso del Estado y el INAH tiene un papel importante por ejemplo con el edificio que se ubica a un costado del Palacio de la Música, que se encuentra a su cargo, albergó por muchos años al Poder Legislativo”.— David Domínguez Massa