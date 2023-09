Con secuelas de un choque, chef busca ganarse el sustento vendiendo kibis

A un año de haber sufrido un accidente que le impidió regresar a Qatar, donde trabajaba en un restaurante, el chef Armín Puerto está pensando vender kibis en la calle para subsistir.

El chef, uno de los primeros en abrir restaurantes mexicanos en Dubai y Mumbai, recuerda que en septiembre de 2022 viajaba en una moto con su esposa, cuando en el cruce de la avenida 7 con Circuito Colonias fueron embestidos por una camioneta que conducía una joven.

Por el impacto, al chef se le fracturó la tibia y se le dislocó la cabeza del fémur. Su esposa tuvo lesiones menores.

Debido a la gravedad de sus heridas, por las cuales fue operado en dos ocasiones, en los meses siguientes el chef tuvo que movilizarse en silla de ruedas.

La silla se la donó la diputada Cecilia Patrón Laviada y se la robaron mientras descansaba en su casa, como informamos en su momento.

Pese a las cirugías y las terapias en el CREE, el chef Armín no volvió a caminar con normalidad. “No he quedado bien, no puedo caminar, tengo problemas en la cadera”.

Su condición física le impidió regresar a Qatar. “La verdad, no creo volver a trabajar en el extranjero”, lamenta.

El chef, quien ha llevado las delicias de la cocina mexicana, principalmente yucateca, a varias ciudades de Asia (fue el primer chef yucateco en trabajar en Dubái), asegura que debido a su situación su economía se ha visto afectada y ahora sobrevive con lo que gana su esposa.

“A ella le pagan a diario, con lo que le pagan hacemos las compras del día. Estamos viviendo al día, pero hay veces que no tenemos ni para un pan”, dice.

Por ello ha tomado la decisión de vender kibis en la calle, para lo cual pide a las autoridades que le otorguen los permisos correspondientes y las facilidades. Confía en que el alcalde Renán Barrera Concha lo apoyará, pues éste ha mostrado interés en un libro digital en el que el chef contará su historia.— IVÁN CANUL EK