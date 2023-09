''Difícil'' que comisarías se separen de Mérida para crear nuevos municipios

Representantes de siete comisarias de Mérida solicitaron al Congreso del Estado que se cambie su condición poblacional para que se conviertan o sumen a nuevos municipios de Yucatán.

Al respecto, Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, señaló que deben atender la petición "pero es algo muy complicado (que se concrete)".

¿Cuáles serían los nuevos municipios de Yucatán?

Con fecha del miércoles 27 de septiembre se presentó una solicitud de desincorporación de Mérida de siete comisarías para convertirse en cuatro municipios, que serían los de Chablekal, Cholul, Sam José Tzal y Caucel.

Entrevistado al terminar la sesión plenaria en el Congreso, Lozano Poveda, también coordinador de la bancada del PAN, dijo que es un planteamiento que realizan al Poder Legislativo y en ese sentido se va a turnar como cualquier solicitud o planteamiento.

"Es un derecho de audiencia, derecho de petición que tienen las autoridades auxiliares y nosotros debemos atender, en ese sentido vamos a estar trabajando en análisis de este, tendrá que pasar a Mesa Directiva para que, en su caso, determine la procedencia legal de la solicitud en su caso y se pueda generar”.

¿Cuáles son las comisarías que se pretenden separar de Mérida y por qué?

El escrito está firmado por Xavier Azueta Chalé, Lizbeth Cocom Canché, Diego Uh Be, Juan Noh Euán, Leydi Cocom Valencia, Wilberth Nahuat Puc y Natividad Roa Alvarado, comisarios y comisarías de Chablekal, Cholul, San José Tzal, Caucel, Santa Gertridus Copó, Santa María Chí y San Antonio Hool, respectivamente.

Argumentan que uno de los principales motivos de su solicitud es que tienen un panorama incierto, carecen de un programa presupuestal, les asignan recursos de manera arbitraria y ahora tampoco tienen juez de paz, entre otras cosas, por las cuales piden que se instale una comisión especial para atender su petición entre ellos y los diputados.

Lozano Poveda declaró que hacer esta petición en el segundo año legislativo, empezando ya el tercero, "es un poco tarde, sin embargo se tendrá que hacer todo el estudio jurídico acerca de lo que están solicitando".

¿Es posible que se conviertan en nuevos municipios de Yucatán?

“En este caso específico lo veo muy complicado, pero bueno, creo que siempre insisto hay que atender la solicitud de los ciudadanos”, puntualizó.

“Es un proceso muy largo, tendré que ver determinaciones, tendrán que venir estudios del Inegi, vaya, es un tema muy complicado".

"Nosotros no podemos no hacer, no tener la atención, porque constitucionalmente están en el derecho de solicitar, es muy complicado, insisto, tendrían que generarse nuevos centros de población, condiciones que la Constitución manda, número de habitantes, vaya es todo un proceso muy grande”, concluyó.