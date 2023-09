Mayor esfuerzo de fiscalización

La necesidad del gobierno federal por obtener recursos vía impuestos y la proyección de no aumentarlos en 2024 pronostica que las autoridades fiscales y hacendarias tendrán una activa participación en materia de cobro y fiscalización a los contribuyentes.

Esta visión percibió el presidente nacional de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, A.C., José Ignacio Puertas Maíz, en el décimo Congreso Anual Anefac 2023 que finalizó el martes pasado en Mérida.

El evento de nuevo tuvo éxito por la asistencia de más de 250 personas y el aprendizaje que transmitieron los ponentes, quienes son especialistas en temas fiscales y litigios y que viven a diario los problemas como empresarios, profesionistas, asesores o contribuyentes.

“Primero que nada quiero reconocer esta gran organización que realizó David (Perera Sabido, presidente de la Anefac en Yucatán) en este congreso de Mérida”, señaló el líder nacional, quien con su homólogo yucateco tuvo una entrevista con el Diario.

“Uno de los principales objetivos de esta asociación de especialistas fiscales es fomentar la cultura fiscal a efecto de que los contribuyentes cumplan cabalmente con sus obligaciones fiscales y a su vez que se respeten sus derechos”.

“En estos últimos años no hemos tenido reformas sustantivas en relación con la creación de nuevos o incrementos de impuestos, más bien la recaudación se ha centrado en los actos tendientes al cumplimiento de las obligaciones fiscales y actos de fiscalización por parte de la autoridad”, destacó el maestro Puertas Maíz.

“Fueron temas que se platicaron en este congreso sobre cómo está actuando la autoridad, cómo deben los contribuyentes cumplir con sus obligaciones y cómo darle seguimiento a todos estos actos de fiscalización”.

El sector fiscal mexicano sin duda tiene muchos retos, dijo. Si bien no hay nuevos impuestos a la vista, la actividad fiscal es muy intensa, principalmente en materia de asesoría a los contribuyentes para que cumplan sus obligaciones tributarias, para la atención de actos de fiscalización en procedimientos posteriores, como pudiera ser acuerdos conclusivos y medios de defensa.

Definitivamente, en este año es muy activa la actuación entre contribuyentes y autoridad fiscal, y será mayor en 2024, expuso.

¿Se ve un mal presagio por el presupuesto federal de 2024, tendrá un impacto negativo si hay más gasto y menos ingresos?, preguntó el reportero.

“Creo que versa sobre lo mismo, la recaudación que se ha dado en los últimos años y se proyecta para 2024 es una recaudación récord histórica”, respondió. “Tiene relación sobre esta activa fiscalización o actos tendientes al cumplimiento voluntario o posfacultades de comprobación, lo cual pronostica una mayor actividad en los próximos años”.

¿Puede haber un desequilibrio entre el gasto y los ingresos de la recaudación?

“Es muy sencillo: si los ingresos no cubren el gasto, si no son suficientes, hay que contraer una deuda. De otra manera no se pueden cubrir los gastos del gobierno”, recalcó el especialista,

“Pero vamos en la parte que nos ocupa, la parte fiscal, los ingresos por concepto de contribuciones. Sin el incremento de nuevos impuestos, con los pronósticos que se tienen, podemos advertir que habrá una activa participación por parte de las autoridades”.

Fuera de la norma

Se le pidió su opinión sobre la informalidad, cuyas personas generan ingresos y no pagan impuestos, y si habría alguna sugerencia para que aumente la base de contribuyentes en México.

El tema de la informalidad es de muchos años atrás, refirió. Lamentablemente la recaudación fiscal se centra en los contribuyentes cautivos, aquellos que en principio están inscritos al Registro Federal de Contribuyentes y que cumplen con sus obligaciones.

Efectivamente, siempre recae sobre estos contribuyentes cautivos el peso de los ingresos del gobierno, mientras que la economía informal está descuidada.

“Hubo intentos de captar a la economía informal. Si nos remontamos a los ‘repecos’ (Régimen de Pequeños Contribuyentes), lo que procuraba era incorporar a la economía formal a los informales para que con una carga reducida empiecen a cumplir sus obligaciones fiscales”, señaló.

“Seguramente el SAT logró la incorporación de algunos, pero no en la medida que se habría requerido”.

Por su parte, el maestro David Perera se mostró contento por la gran respuesta de la comunidad empresarial y profesional que participó en esta edición del congreso anual Anefac.

Durante las ponencias se registraron 235 asistentes, pero muchos más asistieron en la conferencia magistral que dictó el doctor Carlos Manuel Urzúa Macías, primer secretario de Hacienda y Crédito Público del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien renunció por desacuerdos con la política hacendaria.

“La plaza de Mérida nos vuelve a respaldar”, afirmó el presidente local de Anefac. “Vinieron muchos profesionales, como Pablo Mendoza García, que es presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial de México, el doctor Luis Pérez de Acha, el doctor Luis Ortiz Hidalgo, nuestro propio presidente nacional y el doctor Urzúa. Todos son muy profesionales y con amplia experiencia en el ámbito fiscal. Somos muy cuidadosos de seleccionar a los ponentes y eso le agrada a los participantes en el congreso de Anefac”.— Joaquín Chan Caamal