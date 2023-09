PVEM respalda a Jorge Carlos Ramírez Marín, pese a descarte de Morena en Yucatán

MÉRIDA.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reiteró su respaldo al ex príista y ahora militante del partido, Jorge Carlos Ramírez Marín, para conseguir la candidatura de Morena a gobernador de Yucatán.

Esto pese a que Ramírez Marín quedó excluido de la encuesta interna de Morena Yucatán para definir a su candidato en las elecciones de 2024.

PVEM aún respalda a Jorge Carlos Ramírez Marín

A través de redes sociales se difundió un vídeo de Raúl Bolaños-Cacho Cué, senador por Oaxaca del PVEM, en el que afirma que los resultados dados a conocer este jueves corresponden únicamente a Morena, pero ellos y el Partido del Trabajo (PT) aún deben dar a conocer sus propuestas a la encuesta interna.

“El Consejo de Morena definió a quiénes habrán de encuestar dentro de ese instituto político, pero en las próximas semanas el PT y el PVEM enviaremos nuestras propuestas para que también entren en esa encuesta”, afirmó en un evento público.

Bolaños-Cacho Cué aseguró a simpatizantes que “es ahí donde nosotros necesitamos de todas y de todos ustedes, necesitamos que salgan con ese cariño y aprecio que le tienen a Jorge Carlos”.

“Todos los días, todas las tardes a decirle a las y los yucatecos que si a su casa llega la encuesta, Jorge Carlos es la respuesta”, afirmó.

¿Creían que Jorge Carlos Ramírez Marín quedaba fuera de la jugada en Yucatán? El Partido Verde dice que, si a su casa llega la encuesta, Marín es la respuesta.



Morena envió sus propuestas y el PT y Verde harán lo propio en los próximos días. pic.twitter.com/O4LwhflSs6 — Alberto Rubio | #SpaceLegislativo (@LegiSpace) September 28, 2023

En el mismo evento, realizado en las oficinas del senador, su ahora compañero de bancada celebró su llegada al partido Verde, con el cual aseguró ha tenido una relación desde hace tiempo.

“Celebro que hoy estemos iniciando una nueva etapa, llenos de juventud, de alegría, de empezar esta nueva etapa y de ayudar a muchísima gente”, expresó el yucateco de acuerdo con información de El Cronista Yucatán.

“Los representaré en una nueva alternativa y con ustedes ganaremos la encuesta y luego un gran trabajo para sumar y tener un mejor gobierno, que es lo que deberíamos tener, que nos haga caso y no se entregue a caprichos”, afirmó.

“Saben que soy de a de veras, esto no es un disfraz ni un discurso ni el traje que me pongo cada campaña, es nuestra forma de vida y hasta la última gota de sangre estaré con ustedes y no les voy a fallar”, sostuvo.

Ramírez Marín, quien militó para el PRI desde hace 30 años, pidió a los ciudadanos “no pensar en el pasado” tras varias críticas de priistas y simpatizantes por renunciar al partido el pasado 26 de septiembre y registrarse como aspirante de la 4T ante al Consejo de Morena en Yucatán el día de ayer.

“Les pido no pensar en el pasado, eso no puede cambiar, que no nos moleste el presente, que ya es pasado, nos tenemos que preocupar de lo único que podemos cambiar, el futuro, y vamos a conquistarlo, ganarlo y a darle a Yucatán lo que merece”, dijo.

“A quienes no nos quieren no son nuestros adversarios, sino los que no nos quieren son los que se van a llevar lo que podemos devolverle al pueblo, los que dicen que no vaya a llegar este loco al gobierno, pero eso es lo que va a pasar, vamos a darle a la gente lo que se le está negando”, agregó.

PVEM aún respalda a Jorge Carlos Ramírez Marín

Junto con el senador Ramírez Marín estuvieron Lila Frías Castillo, Luis Borjas Romero, Carlos Salomón Barbosa, Jorge García Totocho, Jorge Habib Abimerhi y el dirigente estatal del PVEM, Harry Rodríguez.

Morena elige a sus ‘corcholatas’ en Yucatán

Este jueves, 28 de septiembre, el Consejo de Morena en Yucatán definió a quienes contenderán en el proceso interno del partido por la candidatura al gobierno del Estado. En dicha elección quedaron fuera los aspirantes del PVEM que se inscribieron al proceso.

Habrían sido elegidos Joaquín "Huacho" Díaz Mena, ex delegado federal de los programas de Bienestar en Yucatán, la senadora Verónica Camino – también ex priista -, la diputada federal Rocío Barrera y la legisladora local Jazmín Villanueva.

Morena elige a sus ‘corcholatas’ en Yucatán

Quedan fuera de la contienda los senadores Raúl Paz Alonzo – ex panista - y Ramírez Marín, quien apenas el martes dejó al PRI para integrarse al PVEM. También estaría fuera la diputada federal Janine "Federica" Quijano y la coordinadora estatal de Morena, Alpha Tavera.

Tras el anuncio, el consejo local morenista informó en redes sociales que la Comisión de Encuesta aún podría elegir a dos personas más. Se prevé que sean aspirantes de sus aliados, el PT y PVEM, el cual postularía nuevamente a Ramírez Marín, según Bolaños-Cacho Cué.

“El consejo hará propuestas, lo que no significa que los demás compañeros que quedaron fuera no vayan a ser tomados en cuenta, para eso es la encuesta de reconocimiento, de tal forma que la Comisión de Elecciones podrá ampliar dichas propuestas”.

Te puede interesar: Voces del PRI reaccionan a supuesto acercamiento de Jorge Carlos Ramírez Marín a Morena