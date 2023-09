Analizan en Yucatán algunos fallos en los libros de texto gratuitos

Los libros de texto gratuitos de primaria que editó, imprimió y distribuyó la Secretaría de Educación Pública como parte del modelo Nueva Escuela Mexicana tienen contenidos polémicos relacionados con la política del actual gobierno federal, temas de violencia infantil y sexualidad no acordes con la edad escolar de los niños y errores inocultables.

Sin embargo, el doctor en Educación Wilberth Domínguez Uribe, coautor de uno de los ejemplares de la edición 2023-2024, afirmó que la habilidad y conocimientos de los docentes podrán sortear estas inconsistencias y reconvertirlas en oportunidades para lograr un mejor aprendizaje.

El experto compartió en una entrevista con el Diario los principales puntos que detectó el grupo multidisciplinario que formó la Secretaría de Educación del gobierno del Estado para la revisión de los libros de primaria y de secundaria a raíz del rechazo que se generó por parte de padres de familia y ciudadanos interesados en la educación pública de México.

Noticias Relacionadas Coparmex Mérida hace un llamado ante el reparto de polémicos libros de texto

El error que más le llamó la atención son las numerosas páginas que el libro de cuarto grado dedica al gobierno de la 4T y al partido Morena para sobredimensionarlos.

“En el libro Nuestros Saberes México, de cuarto grado, la página 303 está relacionada con la historia (en cuarto, quinto y sexto grados los alumnos también reciben este ejemplar).

Hay un error que está relacionado con una nueva esperanza, haciendo referencia al logro que el partido actualmente en el gobierno (Morena) ha logrado al ganar la Presidencia de la República. Ensalza mucho ese momento y le dedica bastantes páginas de información”, consideró el doctor Domínguez.

Ven oportunidad en los errores de los nuevos libros

Una de las polémicas por manejo inadecuado del texto fue hallada en el libro Múltiples Lenguajes, en la página 110. Es un tema muy polémico respecto a la historia de la comunidad cucupa. México es muy rico culturalmente por su diversidad impresionante no solo del medio ambiente sino en su cultura prehispánica, sus otras formas de hablar y de explicarse.

Todos los pueblos tenían la oportunidad de dar una expresión sobre mitos o leyendas y en este caso, en el libro de Primer Grado hay un texto traducido a la lengua indígena cucupa, que es un idioma nativo de México que hablan personas del norte del país.

Al hacer la traducción del texto hay expresiones que se manejan y no son las más apropiadas para un niño de primer grado de primaria, porque hacen referencia a los genitales de los varones. Habla, en este caso, de los testículos en una parte del texto y consideró que se debe censurar.

“La narrativa señala que un día el niño decidió ir a matar a un monstruo que habitaba en esas llanuras y que tenía dos testículos gigantes: uno rojo y uno azul, eso dice la traducción”, recalcó el académico. “Primero el niño le reventó el huevo rojo y dice textualmente que con ello se formó el río Colorado. Vemos que son explicaciones fantásticas de un mito dentro de la traducción oral. Se pudo haber seleccionado otro texto relacionado con los mitos, por ejemplo en Yucatán hay seres extraordinarios relacionados con los cenotes, diferentes tipos de vientos o condiciones de milpas. Quizá hubiesen tenido un mejor tacto pedagógico, en el entendido de que el texto está diseñado para niños de primer grado”.

También en la página 111 del mismo libro encontraron el mismo cuento del origen de los montes con un manejo inadecuado del contenido tomando en cuenta la corta edad de los alumnos de primer grado.

Medios de transporte en México

En la página 119 del mismo libro de primer grado hablan del transporte de personas por medio del llamado Cablebús, del Metrobús y metro que son medios diseñados para reducir el tiempo de traslado de la gente y que son económicos en grandes ciudades y que existen otros medios de transporte que no contaminan.

Aquí la observación que hizo el grupo de expertos yucatecos es que el contenido no está contextualizado porque esos servicios de transporte no son para todo el país, son propios para el centro del país. Este contenido puede ser un área de oportunidad para el docente para hacer notar esta diferencia.

Es lo mismo que ocurrió en los textos de 1980 cuando incluyeron al avión francés Concorde, muy pocas personas tuvieron oportunidad de conocerlo en la realidad.

Políticamente correcto

Otra incosistencia está en el Libro de Proyectos Comunitarios, de primer grado, en la página 34 aparece lo relacionado con la lengua de señas mexicana.

“En este caso indica a los alumnos que sigan el esquema y anoten lo necesario para la elaboración de un fichero de frases en lengua que miembros de la comunidad, vecinos y familiares utilizan para comunicarse con las personas sordas. Aquí el concepto de sordos, que se refiere a una persona que tiene una discapacidad auditiva que les impide tener una comunicación, la palabra sordo se nota un poco fuerte en el marco del respeto a estas personas con discapacidad”.

“Y aunque la palabra sorda refleja la condición, el nombre correcto que se le debe dar es persona con discapacidad auditiva”, apuntó el especialista.

En la página 37, del mismo libro, también es sobre la lengua de señas. En esta tarea se pide deletrear el abecedario en señas, pero la lengua es variable, hasta cierto punto tiene diferencias con distintos lugares, existen modismos en la lengua y lo mismo sucede en la lengua de señas. La precisión es que pudiera suavizar la forma de hablarle a las personas con discapacidad auditiva por su condición de niños de edad corta. Sin embargo, el docente tiene la libertad para realizar las adaptaciones o de modificar el contenido para crear otros proyectos de acuerdo con sus necesidades.

En la página 39, nuevamente en el mismo tema, la plenaria pide que se dialogue con personas sordas, vuelve a aparecer el concepto de sordo, creo que a eso se refiere la lengua de señas.

En la página 53 relacionada con el medio ambiente y la elaboración de un mural sobre el tema para que mejoren el entorno de su comunidad. Hay errores en la redacción del texto y la colaboración grupal suena redundante, pide que usen la observación y escriban respuestas a las interrogantes, busca hacer un análisis y reflexiones sobre sus entornos.

En la página 243, la temática nuevamente es sobre el trabajo en comunidades de aprendizaje con equipos de 4 a 5 alumnos. Piden que coloquen un círculo negro, que escojan un grupo de estrellas, es una proyección del aprendizaje de lo que va aprendiendo en el aula, pero hay mejores métodos para enseñar este aspecto.

Una oportunidad de enseñar valores

En la página 122 se refiere a la escala de las figuras geométricas, pero enfocado a generar interacción. Dice el texto que si alguna vez un alumno ha llegado a su escuela y ve que alguien no quieran jugar con los demás, o se ha sentido solo porque sus compañeros no quieren jugar. Pide una reflexión de qué sucedió y cómo reaccionó. Y pide la lectura de una historia de lo que pasó con el círculo. En esta inducción habla de la parte de la discriminación que sucede en las escuelas , lejos de ser un error o un problema, e l docente lo ve como una oportunidad para hacer reflexionar a los niños sobre la importancia de la colaboración, del respeto y de la integración.

A diferencia de otras figuras geométricas, el circulo no tiene vértices, es una línea continua en circular con un ángulo de 360 grados, pero no tiene vértices. La enseñanza es que el alumno se dio cuenta que no es fácil tener amigos en la escuela y el circulo lo logra, sin embargo, hay mejores técnicas y dinámicas para propiciar esta interacción.

El libro Proyectos Escolares, página 96 de Primer Grado, dice que reunidos en su pequeña comunidad, leen y revisan la historia para que no tengan errores ortográficos. Pide que describan algún sitio de la escuela, que realicen los cambios para darle vida a los personajes, que los coloreen y recorten a cada personaje y lo peguen en un palo de madera para que tengan movimiento.

La historia tiene que ver con un pequeño cuento sobre la escuela sobre lo que le gusta a cada niño, a unos les gustan los festivales, tener amigos.

Aparece un área de crecimiento para que el niño empiece a relacionar su entorno, pero la representación gráfica mediante un payasito con su espada es lo criticable porque refleja violencia, sin embargo, el doctor Domínguez creo que se maximiza porque hay más violencia que ven los menores en la televisión y teléfonos.

La página 61 de este mismo libro también refleja violencia escolar. Pide que en parejas dialoguen y escriban en su cuaderno las formas de violencia y en las ilustraciones del libro se ve cómo están agrediendo a niños, lo que es, en su juicio, muy polémico porque proyecta imágenes de hechos violentos.

Quizá se pudo buscar otras formas de abordar este tema, omitiendo las escenas de agresión.

La página 63 sobe la misma temática pide recomendaciones para elaborar la escultura de estas formas de violencia para materializar el proyecto.

En la página 65 se refiere a la evaluación. Sí se usa la misma cultura de agresividad cuando se debió de proyectar una cultura de paz, de unidad y de respeto, no enfocarlo a la violencia, sino a la parte positiva.

En la página 129 de este libro pide que escuchen a Mario y Alejandra. La maestra pide a Mario que comparta del por qué no dejó que Alejandra se una a un equipo de fútbol, hoy en día hay muchos contextos donde ya hay equipos mixtos, es decir, varones y mujeres. No segregar ni dividir sino permitir la participación de todos los niños pequeños para fomentar el respeto a la diversidad, así se debió de encausar este tema.

Del libro Nuestros Saberes, Primer Grado, en la página 33, nuevamente se aborda la lengua de señas mexicana por los detalles. Recalca que las señas no es una copia de gestos, sino que tiene una sintaxis propia de un idioma y por ello es necesario aprender no solo hacer bien la mímica, sino que existe reglas. También habla de inclusión y de la importancia de la unidad.

Hay dos detalles en dos libros de Segundo Grado de Primaria: en Proyectos Comunitarios, página 230, hay un pequeño error ortográfico sobre una pregunta, pero el maestro lo puede solucionar sin problemas.

Referente a compañeros y compañeras, la Real Academia se ha pronunciado, pero en el contexto mexicano se usa esta diferenciación entre niños y niñas para hacer referencia a los géneros y no se debe de usar la palabra “todxs” como está impreso.

En el libro Nuestros Saberes, Segundo Grado, página 6, en el índice hay un error ortográfico, y en la página 74, nuevamente referente a la lengua de señas mexicana, el concepto de sordomundo es confuso. La persona sorda tiene dificultad para escuchar y las personas mudas es porque no pueden escuchar y por ello nunca han escuchado los sonidos. Cuando les ponen aparatos auriculares empiezan a emitir sonidos. Habría que explicar con precisión la palabra sordomudo.

En Tercer Grado, página 18 del libro Nuestros Saberes, hay que hacer la referencia de que este libro es para que trabajen los niños con sus padres, con las personas encargadas de la crianza.

Errores de fechas en los libros de texto gratuitos

Hay un error inocultable que se comentó mucho en las redes sociales y es referente al natalicio de Benito Juárez. En el libro de texto aparece en una línea del tiempo desde su nacimiento hasta su muerte. El error figura en la fecha de nacimiento. El libro señala que el natalicio de Benito Juárez fue el 18 de marzo en Guelatao, es incorrecto. Todos saben que nació el 21 de marzo y saben que el 18 de marzo es día de la Expropiación Petrolera.

“Sí es un error grande de impresión. No es una confusión por una tecla, quiero pensar que hace algunos años el día inhábil se corre al primer lunes, previo a la fecha del natalicio de Benito Juárez y que de allí surgió el error”, explicó el entrevistado. “El error está presente y no hay forma de decir que no. Ya se señaló y resaltó este error de fecha y lo pueden precisar los maestros”.

La página 224 tiene otra imprecisión cuando habla de la pluralidad. Se entiende como la diversidad social está formada de diferentes grupos étnicos, hablan de la forma de comunicarse con la familia, es un tema sensible que debe atender la escuela y la familia para explicar muy bien lo que es la diversidad en su amplio concepto.

El libro Proyectos Escolares, Cuarto Grado, páginas 84 y 85 hablan de un texto que leen sobre los poemas de El lagarto está llorando, la caracola y la mariposa, de Federico García Lorca. Son textos de análisis quizá un poco susceptibles, pero son expresiones de la cultura. García Lorca es un escritor español de la literatura universal, pero se pudo seleccionar mejores poemas. Incluso, existen poemas hasta cierto puntos grotescos que fueron escritos por autores reconocidos como Francisco de Quevedo. Hay uno que se refiere al pedo, iba a ser otro grito al cielo, pero así es la literatura, es una forma de expresión.

En la página 285 del libro Nuestros Saberes hay un error de paginación porque no llega a la página 285 sino a la 185 que se refiere a la paz.

Quinto Grado, libro Proyectos de Aula, página 6, igual es una tabla de contenidos de ilustración con un error ortográfico que debe de ser corregido por el maestro.

Errores en el lenguaje de los libros de texto

En Sexto Grado, libro Proyectos Comunitarios, en la página 49, de manera individual se propone que no olviden que los niños son parte de la comunidad. Es un proyecto sobre lo que les gustó de la comunidad, pero utiliza la palabra “asamblearios” en referencia a las asambleas, lo que hace que suene como un adoctrinamiento. Los autores pudieron decir con otras palabras el mismo objetivo, sin usar esa palabra de asamblea comunitaria.

En la página 239 del mismo libro refiere que los niños vivan la experiencia de hablar sobre la ruptura de la cadena de violencia de género. Les pide que coloquen su cadena de violencia de género en el centro del patio y cuando lleguen sus invitados lean sus textos y escriban las preguntas del público. Si algo no se logró que hagan sus ajustes o modificación. Les piden que opinen sobre la violencia y escriben la palabra “cadena” con la “C” mayúscula como una forma de señalar una palabra importante, pero las normas de redacción indican que no debería de ser en mayúscula “Cadena” sino en minúscula “cadena”.

En la página 10 del libro Nuestros Saberes, en este mismo grado, hay es un texto que significa tejido en latín y aparece todxs. Nuevamente se señaló que esta palabra no existe dentro del castellano, no está reconocida, es una palabra que tratan de proyectar otras expresiones que se están incluyendo como parte de la lengua española que es viva y por ello se incorporan palabras a diario, pero bajo supervisión de la Real Academia Española. Cuando no está normado no se puede utilizar en un libro de texto oficial la palabra “todes” para referirse a todos o todas.

En los libros de Secundaria se halló lo siguiente:

Primer Grado, en el campo formativo de lenguajes, en las páginas 10 y 11 en el índice no están clasificados por disciplinas y la recomendación es que se realice esa división.

En el libro de Saberes y Pensamientos Científicos, Primer Grado, en la página 52 es un contenido donde está mal ubicada una figura geométrica que no corresponde a la descripción y genera confusión. Es un error de ilustración.

Lo mismo en la página 54 de la misma temática. En una figura geométrica aparecen las letras A, B y C, pero solo las dos primeras tienen alguna función, la letra “C” sale sobrando porque no hace referencia a nada del cuerpo geométrico. Es un error de precisión.

“Son los errores más sobresalientes que identificamos y consideramos que son áreas de oportunidad y lo estamos recomendando como grupo de trabajo”, explicó el doctor Domínguez Uribe. “Son mínimos, no alteran los contenidos básicos de la enseñanza y pueden ser manejadas en forma positiva por el docente. La labor del docente es determinante para que este impacto que ´pudiera ser negativo, se revierta y sea positivo”.

El doctor Domínguez Uribe destacó que los libros de texto gratuito son una herramienta para el trabajo del docente, no son una guía, son una orientación, son una forma de apoyar la labor del docente en este cambio de planes de estudios. Por ello, sostiene que los errores, polémica o imprecisiones son áreas de oportunidad, entendidas como aspectos que son susceptibles de una mejora en la enseñanza de los niños de educación básica.