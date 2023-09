Llaman a cuidar la salud alimentaria de los niños

Aunque un estudio realizado por las organizaciones El poder del consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) reporta que en nueve de cada diez escuelas del país se vende comida chatarra, al menos en estos primeros días no se ha visto a vendedores en la mayoría de las escuelas de Mérida.

En un recorrido realizado por jardines de niños, primarias y secundarias del centro y oriente de la ciudad no se vio a vendedores de botanas y golosinas en las puertas de los planteles, donde hasta hace unos años era común ver a todo tipo de vendedores.

“Creo que no hay vendedores porque apenas están empezando las clases”, dijo Magaly Martínez, consultada en la puerta de la secundaria “Eduardo Urzaiz Rodríguez”.

La mujer señaló que los ambulantes generalmente se instalan a la hora de la salida. “Por mí que se pongan, no me afecta, ya depende de los papás si comprar o no a sus hijos”.

En la misma zona se encuentran el jardín de niños “José Montes de Oca” y la primaria “Florinda Batista” donde ese día tampoco se pudo ver a vendedores.

Fue la misma situación en la secundaria estatal No. 1 “22 de febrero CROC” y la primaria “José Vasconcelos” en el fraccionamiento Vergel III. Sin embargo, enfrente de esta última hay varios negocios, incluyendo una tienda de conveniencia.

No propiamente en la puerta, pero a unos metros del jardín de niños “Gerónimo Baqueiro Foster”, en la avenida Pedagógica, de San Antonio Kaua, se pudo ver a un vendedor de tacos, aunque ya lleva años instalado en ese lugar.

Tampoco se vio a vendedores en las puertas del jardín de niños “Baxal Paal” por el rumbo de la colonia Esperanza; la primaria “José de la Luz Mena Alcocer”, situada en la calle 65 del centro a unos metros de la Cruz de Gálvez, y las secundarias “Silvio Zavala Vallado” y “Agustín Vadillo Cicero” por la zona del hospital T1.

Los datos de El Poder del Consumidor y la Redim son resultado de un ejercicio de vigilancia ciudadana realizados en la plataforma Mi Escuela Saludable durante el período escolar 2022-2023.

Llamado

Ante ello, ambas organizaciones hicieron un llamado a las autoridades educativas y a los legisladores para priorizar los derechos a la salud y alimentación adecuada en el entorno escolar.

En el comunicado se señala que “es inadmisible que niños, niñas y adolescentes estén iniciando nuevamente un ciclo escolar en espacios que promueven obesidad y enfermedad. A pesar de que hace más de una década existe una regulación que prohíbe la venta de comida chatarra, 9 de cada 10 escuelas venden cualquier tipo de dulces, frituras y bebidas con azúcares, edulcorantes y colorantes que dañan la salud, la nutrición y el aprendizaje”.— IVÁN CANUL EK