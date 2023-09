Colores vivos se lucen en evento en el Siglo XXI

Bien se dice que de la moda lo que te acomoda, pero las reglas de etiqueta que se deben seguir en eventos formales y el buen gusto son indispensables en cualquier evento.

En el Segundo Informe de Acciones del DIF Municipal, su presidenta, Diana Castillo Laviada, lució un vestido en tono fucsia, elegante y fresco. La mayoría de los asistentes también lucieron atuendos acordes con el evento, según lo que consideraron para lucirse.

“Pensé que, sin ser extremadamente formal, en un evento de gobierno donde hay que venir bien vestidos, de forma casual pero a la vez elegante, elegí amarillo porque es un color brillante, un color que favorece a todas, a mí me representa la belleza”, dijo Josefina Laviada.

“Ahora sí que me basé en la alegría, la felicidad de toda la ayuda que hacemos, la causa de poder ayudar y transmitir alegría. Me considero de estilo ‘hippie chic’, me gustan los vestidos largos con zapatos cómodos, sandalias bajas, ese es mi estilo, todos los que venimos a este tipo de eventos tratamos de estar elegantes”, expresó Atenea Elvia Ancona, presidenta de Sueños de Ángel, A.C.

“Mi atuendo es una guayabera, porque se me hace que es algo que está traspasando el mundo, es un diseño para la marca Armando Manzanero que yo realicé para hombres y mujeres, es un vestido guayabera, este combina con un short abierto o un vestido bajo, siempre se me ha hecho preciosa la guayabera y queda en tono blanco porque ya está a punto de terminar la temporada primavera verano, ahora lo que viene son los tonos bugambilias y bordados a mano”, comentó Paola Mora Ruiz, diseñadora.

“Estamos arrastrando un poquito el verano aunque ya inicie septiembre, pero la frescura y poder tener colores claros por eso para este evento vi un tono beige con amarillo que resalta, dicen que quien viste de amarillo se viste en su belleza confía, este vestido es lindo, es fresco, es un canelado tipo bordado, que es elegante con tacones en tonos dorados. Mayormente para estos eventos es ropa de cóctel y la ropa blanca de repente es como parte del protocolo”, platicó Liliana Bolio Pinelo, subdirectora de Fomento a la Cultura del ayuntamiento de Merida.

“Generalmente nos mandan desde protocolo por el tema para vestirse, pero yo siempre trato de buscar algún atuendo que tenga algo yucateco, como está blusa que es de San José Oriente, de unas bordadoras que tienen una técnica especial para hacerlo, y me gusta mucho esto, el poder darle visión a las manos yucatecas que hacen cosas muy hermosas. Que amo Yucatán es la proyección que quiero tener y combinarlo con blanco, que genera frescura, limpieza, belleza”, expresó Loreto Villanueva Trujillo, secretaria estatal de la Cultura y las Artes.

“Para elegir me basé en la frescura por el calor, la verdad traigo hasta chanclas. La ropa de aquí es hermosa, realmente con lo que uno se sienta cómodo, pero arreglado. En la temporada que viene creo que empieza uno a usar los pantalones más a gusto”, dijo Margarita Magaña, actriz.

Los colores que más se veía en el Siglo XXI fueron amarillo y azul.

Entre los hombres predominó la tradicional guayabera blanca combinada con pantalón en tonos negro, caqui o beige.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA