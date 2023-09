Encabeza un acto Vila Dosal en la villa de Temozón

El gobernador Mauricio Vila Dosal entregó apoyos a habitantes del oriente del estado, específicamente de la villa de Temozón, se indica en un boletín.

En este sentido, el gobernador destacó que se están entregando apoyos por todo el estado, que incluyen equipamiento para las Casas de la Cultura para que las niñas, niños y jóvenes tengan oportunidad de desarrollar sus actividades culturales. Además, mencionó que con el programa de “Vivienda Social” suman ya más de 30 mil acciones en toda la entidad y aquí en Temozón, explicó, es la comunidad donde más edificaciones se han hecho.

Con Microyuc, continuó, se apoya con créditos de entre 5 y 10 mil pesos, especialmente a las mujeres y con el esquema de “Mejoramiento Genético” se respalda a los ganaderos con recursos de hasta 20 mil pesos, lo que se suma al programa “Peso a Peso” con el que se ayuda también a los agricultores y apicultores con una amplia gama de productos a precios accesibles.

“Estamos contentos de estar aquí apoyando a los habitantes de Temozón, por lo que agradezco el trabajo coordinado con el alcalde porque eso es lo que necesita la gente. En Yucatán vamos a seguir haciendo los cambios que se necesitan para transformar el estado para bien a fin de que las niñas y niños puedan tener acceso a un mejor lugar para vivir”, aseveró Vila Dosal.

Para ello, y en compañía del edil local, Carlos Manuel Kuyoc Castillo, el gobernador encabezó las entregas de los programas de “Peso a Peso”, “Mejoramiento Genético”, Microyuc, certificados de Vivienda Social además de entregar diversos artículos para el equipamiento de las casas y espacios a fin de otorgar más y mejores oportunidades para los productores, así como demás habitantes de esta localidad.

En la explanada del palacio municipal de Temozón, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, expuso que para impulsar el desarrollo de proyectos productivos con enfoque de inclusión se otorgan apoyos económicos y en especie del esquema de Microyuc Productivo, que permitan ejercer actividades y proyectos en todos los sectores.

Para el caso de Temozón, el titular de Sedesol destacó que se entregan apoyos para ocho beneficiarios de esta demarcación, gracias a una inversión cercana a los 33 mil pesos con los que podrán llevar a cabo diversos proyectos. “Impulsar a los emprendedores y a la gente que quiere hacer más. En muchas ocasiones solo se necesita un poco de sensibilidad, un pequeño empujón y eso es lo que se está haciendo para cristalizarlo”, concluyó.

La beneficiaria Araceli Cocom Aké agradeció la entrega del equipamiento solicitado con el cual podrá seguir impulsando su negocio textil, ya que, con esta nueva máquina de coser, así como el “kit” de hilos de bordado podrá darle continuidad a su negocio, y con ello, sacar adelante a su familia, la cual, dijo, depende en gran medida en ella.

“El proceso para obtener el apoyo fue muy fácil y en todo momento me ayudaron, así que le doy las gracias al Gobierno por estos recursos que son un impulso para toda mi familia. Yo quiero ser un buen ejemplo para mis hijos, y esto me ayuda mucho, ya que la compra de este equipo era importante para mejorar la producción que hago en mi taller”, explicó la madre de familia.

Además, a través del esquema de Vivienda Social, añadió Roger Torres Peniche, se busca mejorar las condiciones de los hogares de las personas en situación de pobreza o pobreza extrema, por lo que se construyen de manera conjunta y entregan 80 acciones de vivienda, entre las que se incluyen cuartos dormitorios, sanitarios, cocinas ecológicas y pisos firmes gracias a una inversión mayor a los 4 millones de pesos para este municipio.

“En lo que va de esta actual administración, estamos cerca de llegar a la edificación de 30 mil acciones de vivienda en todo el estado y, fue en esta localidad donde en 2019, el Gobernador anunció el arranque de este esquema y, desde entonces, hemos trabajado de forma coordinada con el ayuntamiento local y con ello estamos cerca de las 1,500 acciones de vivienda efectuadas en conjunto en esta localidad, lo que habla del esfuerzo y continuidad de ambos niveles de Gobierno”, aseveró el secretario.

Tal fue el caso de Bacila Canché Uitzil, quien recibió el certificado que avala la construcción de un cuarto dormitorio, el cual dijo, le otorga a ella y a su familia mayor espacio para habitar en su terreno, cambiando así sus condiciones de vida, ya que anteriormente, comentó, solo contaban con un piso colado con techo de guano donde podían colocar sus hamacas y realizar demás actividades familiares.

“Ahora, mis dos hijas van a tener más espacio para dormir, hacer sus cosas y tener más privacidad y eso me da mucho gusto. En verdad, hace bien el Gobierno al apoyarnos porque a nosotros no nos alcanza para construir un cuarto con bloques y todo. Sé que es caro y a los que nos dedicamos a la agricultura no nos cae tanto dinero como para eso. Lo vamos a disfrutar mucho y por eso le doy las gracias al Gobierno”, relató la mujer.

Junto al Secretario de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza, Vila Dosal constató la distribución de apoyos del programa Peso a Peso, que corresponden a 5,254 insumos y productos obtenidos a través de una inversión conjunta de más de 3 millones de pesos, en favor de 280 productores de esta comunidad.

Hay que recordar que en todo el territorio este esquema favorece a 16,970 productores con 385,500 artículos disponibles, que incluyen carretillas, motosierras, tinacos, desbrozadoras, paneles solares, entre otros, que son posibles a través de recursos por 162.5 millones de pesos.

Además, se otorgó respaldo de la estrategia de Mejoramiento Genético que, en el presente año, con una inversión conjunta de 22.9 millones de pesos, favorece a 534 ciudadanos dedicados a labores pecuarias y ha sumado, desde el 2018, más de 3,100 beneficiarios.

En esta villa, Lucio Ku Castro es parte de los 20 productores que reciben el respaldo de este esquema con el cual podrá acceder a la oportunidad de adquirir sementales de alto registro, que fortalezcan la productividad, fertilidad y calidad de sus animales gracias a un recurso mayor a los 450 mil pesos.

“El estado está creciendo para bien y parejo para todos. Los ganaderos siempre hemos contado con el respaldo del Gobernador y ejemplo de ello es este apoyo con el que seguiremos criando animales de excelente calidad que nos hacen resaltar en todo el país. Gracias y sigamos adelante”, destacó el productor.

Para ello, explicó el titular de Seder, “el Gobierno del Estado ayuda a las y los productores con hasta 20 mil pesos para la adquisición de un mejor ejemplar bovino y con este programa, único en todo el país, seguimos apoyando a todos los productores ganaderos de este municipio”.

Acompañaron al Gobernador en su gira de trabajo los diputados federales, Teresa Castell de Oro Palacios y Sergio Enrique Chale Cauich así como el local, Esteban Abraham Macari, además de los directores generales de los institutos de Desarrollo Regional y Municipal (INDERM), Ángel David Valdez Jiménez y de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), Carlos Francisco Viñas Heredia.