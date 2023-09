Camioneta de transporte choca por alcance en la colonia Miraflores

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un hecho de tránsito que ocurrió la tarde de este jueves en la colonia Miraflores, en el oriente de la capital yucateca.

El accidente ocurrió en la calle 65 a la altura de la calle 22 de mencionada colonia. Según se averiguó, una camioneta de transporte de pasajeros de turismo chocó por alcance con un camión recolector de basura, el cual se estacionó para, precisamente, que los trabajadores puedan recolectar los residuos de la zona.

Una camioneta de la SSP llegó al lugar de los hechos a tomar conocimiento pero no intervino. Los representantes de la empresa recolectora a la que pertenece el camión no habrían reclamado daños porque fueron mínimos y se retiraron del lugar.

El conductor de la unidad de pasaje, por su parte, llamó a la aseguradora para obtener asistencia y que el vehículo fuera transportado a otro lugar.

El accidente no dejó personas lesionadas y sólo se contabilizaron daños materiales en el vehículo de pasaje, por lo que la policía no intervino y se retiró momentos después.- Gabriel Chan Uicab