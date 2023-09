Motociclistas sufren aparatosos accidentes en el periférico de Mérida y Ciudad Caucel

Una pareja de motociclistas, al parecer elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sufrieron lesiones de consideración al salirse del periférico de Mérida en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de hoy.

"Ay me duele, me duele, no puedo mover mi pierna", gritaba la mujer mientras estaba tendida en la hierba de la hondonada, a unos metros estaba su compañero y conductor de la moto quien era auxiliado por otros conductores.

El accidente, de acuerdo con la información obtenida, ocurrió a las 6:30 de la mañana en la curva del kilómetro 46 que se ubica entre la salida de Tixcacal-Opichén y el complejo de seguridad.

Los motociclistas iban a bordo de un vehículo Suzuki con rumbo al complejo, pero al tomar la curva el conductor perdió el control del manubrio y se salió del camino, la moto voló y cayó a la hondonada hasta chocar en un poste.

Los ocupantes acabaron en la maleza tendidos con lesiones de consideración, por lo que al lugar llegó una ambulancia de la SSP y trasladó a los lesionados a un hospital. Policías y peritos de la misma corporación tomaron conocimiento del accidente.

Por otra parte, la policía tomó conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido en la calle 96 con 59 del fraccionamiento Ciudad Caucel, donde la conductora de un auto Hyundai golpeó por alcance a un motociclista, al cual proyectó contra otro vehículo.

El motociclista también resultó lesionado y tuvo que ser atendido por paramédicos de la misma SSP. Los involucrados llegarían a un acuerdo de pago de daños a través de las aseguradoras.- Gabriel Chan Uicab