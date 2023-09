Destacan beneficios  del trabajo  realizado  en el DIF de Mérida

“Siempre le pido a Dios que sea lo mejor para mi familia. Así ha sido en cada elección. Y si tener un cargo nos va a afectar como familia, es que allí no era”, dice Diana Castillo Laviada, esposa del alcalde Renán Barrera Concha y presidenta del DIF Mérida.

En entrevista con el Diario con motivo de su segundo informe de actividades al frente del DIF, subraya que esa ha sido su premisa, no una ni dos, sino tres veces en las que ha estado al frente del DIF Municipal.

Ser presidenta del DIF es algo que no estaba en sus planes, pues cuando se hizo novia de Renán Barrera, él tenía su empresa y estaba coordinando la precampaña de Luis Correa Mena.

Su vida comenzó a perfilarse al servicio público cuando César Bojórquez Zapata lo invitó a ser regidor, y años después, en 2012, se convirtió en alcalde, y ella asumió la presidenta del DIF Municipal

“Nunca lo pensé, pero cuando me casé siempre tuve presente que somos un equipo y juntos tenemos que salir a flote, y lo que tengo para aportar, lo doy”.

Así ha sido desde entonces, en los años que su esposo ha sido alcalde y ella presidenta del DIF, cargo que ha ocupado por ocho años, seis en las dos primeras administraciones, y dos en la actual, y por la cual el pasado martes rindió su segundo informe de actividades.

La presidenta del DIF Municipal, Diana Castillo Laviada, con su esposo, Renán Barrera Concha, y sus hijos Daniela y Renán, a su llegada al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI para rendir su segundo informe de actividades

Entrevistada en el Salón de los Retratos del Centro Cultural Olimpo, Diana Castillo hace un recuento de sus principales logros en el año anterior: los programas “Construyendo familias” y “Bordamos Mérida”, el Centro de Orientación a la Primera Infancia (COPI) “Oruga”, la labor con las personas mayores en los centros “Renacer” y “Armonía”, y el trabajo con personas con discapacidad.

“Lo innovador este año en ‘Armonía’ es la inauguración de un aula digital gracias a un convenio de colaboración con Oxxo que nos donó las computadoras, y de donde ya se graduó la primera generación de 90 personas”.

En el caso de las personas con discapacidad, enfatiza el tema de la inclusión, pues muchos de los que han sido apoyados se han integrado al mundo laboral. Y en el caso de la inclusión cultural, resalta tres eventos en los que participaron artistas que forman parte de este grupo de personas, entre ellos un recital en el Palacio de la Música con alumnos de La Casa de la Cultura para personas con Discapacidad y los musicales “Coco” y “Aladdin”.

Sobre el COPI, la presidenta del DIF municipal resalta que es el primero en su tipo en el ámbito nacional en el que se refrenda el Pacto de la Primera Infancia y en el que se trata al infante desde el vientre materno, dándole acompañamiento a la mamá a través de cursos psicoprofilácticos o de nutrición.

En el sitio también se canaliza a centros especializados a los niños que son detectados con trastornos como déficit de atención o espectro autista. Aclaró, sin embargo, que el DIF no hace diagnósticos, y que los que son canalizados son los que ya cuentan con el diagnóstico, pero sus familias no saben qué hacer.

Las mujeres también son parte importante del DIF, y para ellas está el programa “Bordamos Mérida” en el cual cada año se capacita a 50 mujeres en técnicas de bordado para que tengan una oportunidad laboral o trabajen por su cuenta.

Tampoco pasa por alto el programa “Mérida más cercana” que surgió durante la pandemia y que consiste en hacer entregas de apoyos en las casas de las personas, y también gestionarles ayuda en otras dependencias, ya sea para que les hagan un baño o les pavimenten su calle, por ejemplo.

“Así se aprecian las necesidades reales”, dice Diana Castillo, quien recuerda la situación de muchas familias que vivían en casas en mal estado o que en épocas de calor no tenían un abanico.

También destaca el programa “Construyendo familias”, que surgió cuando se abrió el primer centro en El Roble Agrícola y donde hay servicios y actividades para los niños, mamás y papás.

Acerca de los anuncios que hizo en su segundo informe de que se abrirán dos centros más para el adulto mayor y de que el DIF Mérida cambiará de sede, Diana Castillo Laviada informa que los centros estarán en el norte y sur de la ciudad, mientras que las nuevas oficinas estarán en un predio de la calle 59 con 66 del Centro.

“Hablar del DIF es hablar del trabajo que hacen los 380 empleados que allí están: trabajadores sociales, abogados, psicólogos, nutriólogos, psicopedagogos. Yo solo soy la vocera”, dijo la entrevistada, quien tiene que combinar su cargo de presidenta del DIF con su papel de madre.

“La verdad es que siempre he sido muy hiperactiva, siempre he sido sobrada de energía y hasta una amiga me dice: ‘tú te cargas con el Sol’. Me considero una mujer proactiva, siempre me ha gustado trabajar por la gente, eso no ha sido algo novedoso. Sí ha sido muy enriquecedor, y tener la oportunidad de poder servir a la ciudad es un privilegio que nos corre prisa”.

En cuanto qué sigue para ella en el futuro, responde que prepararse como mamá y capacitarse en temas que ignora; sin embargo, también reconoce que está a la expectativa de lo que suceda.

“Siempre le pido a Dios que sea lo mejor para mi familia”.

Pero está consciente que su cargo no es una opción, sino una responsabilidad social y un privilegio. “Sería irresponsable de mi parte no involucrarme lo indispensable para ofrecerles lo necesario a mis hijos”.

Destacan beneficios del trabajo realizado en el DIF municipal

Impulsar una mayor inclusión de las personas con discapacidad a los distintos ámbitos de la vida, brindar atención especializada a las personas mayores y el desarrollo de la primera infancia fueron parte de los avances que destacó la presidenta del DIF Municipal, Diana Castillo Laviada, en su segundo informe de actividades “Juntos como Familia”.

En el acto efectuado en el Centro de Convenciones Siglo XXI, Diana Castillo señaló que una de las áreas con mayor compromiso es el de la atención de las personas mayores, a los que se cuida en los Centros Integrales Para la Plenitud de las Personas Mayores “Armonía” y “Renacer”, que en conjunto atienden a unos 900 usuarios.

“En estos lugares se les brinda actividades lúdicas para el disfrute de esta etapa de su vida; cursos laborales, a través de las aulas de capacitación e inclusión digital que acercan a las personas mayores a las nuevas tecnologías, y rehabilitación, por medio del Primer Gimnasio Terapéutico, para darles atención que les permita un mejor desplazamiento”, precisó la esposa del alcalde Renán Barrera Concha.

Daniel Jesús Canché Barrera, usuario del Centro Recreativo y Ocupacional “La Ceiba” con discapacidad motriz e intelectual, agradeció el apoyo que le brindan en este lugar, donde ha aprendido a hacer piñatas y realiza actividades deportivas y de baile, pero sobre todo donde convive con otras personas que le han enseñado el valor de la amistad.

Por su parte, María del Carmen Escalante, beneficiara del Centro Integral Para la Plenitud de las Personas Mayores “Armonía”, agradeció los beneficios para su salud e integración social que tienen los asistentes.

“Ir a ‘Armonía’ me ha dado ganas de vivir porque tengo actividades que me permiten cuidar mi salud y porque recibo atención que mejora mi movilidad que con la edad ya se ve afectada”, expresó la benficiaria.

En la ceremonia del informe acompañaron al alcalde y a la presidenta del DIF Municipal, la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra; la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF Yucatán), María Teresa Boehm Calero; la secretaria de la Cultura y las Artes de Yucatán, Loreto Villanueva Trujillo; directoras y directores del Ayuntamiento, regidoras y regidores y ex presidentas y ex directoras del DIF Municipal, entre otros.— Megamedia