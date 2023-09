Representan a Yucatán en un plan nacional

Camila, Gael y José, estudiantes de la primaria “Eduardo Urzaiz Rodríguez” viajaron a Nuevo Vallarta, Nayarit, con la finalidad de representar a Yucatán en el Programa Nacional “Somos el Cambio”.

Este esquema promueve que niños y adolescentes sean agentes de cambio social, mediante el desarrollo y puesta en marcha de proyectos escolares con impacto en la comunidad, informa un boletín.

La Secretaría de Educación de Yucatán (Segey), con el Programa para la Atención al Rezago de Educación Básica, apoya a las escuelas participantes en este programa mediante acciones de capacitación que permiten a los concursantes ir avanzando en el desarrollo y presentación de su proyecto.

Yahaira Ek Sosa, encargada del proyecto Somos el Cambio en la escuela “Eduardo Urzaiz Rodríguez”, expresó su emoción y alegría por ser parte, una vez más, de un proyecto ganador que representará al estado a escala nacional.

También de que este proyecto llegue cada día a más comunidades educativas, para generar cambios positivos, liderados por las próximas generaciones de alumnos, apuntó.

En ese sentido, “Creando espacios que impacten en la salud y el aprendizaje de los niños” es el proyecto con el que se presentarán en el concurso nacional, que consiste en crear espacios armónicos en la escuela de manera conjunta con padres de familia, docentes y sociedad en general.

De este modo, los alumnos que representarán a la primaria tekaxeña compartieron su emoción, dedicación y cada detalle que formaron parte de su proyecto, desde la creación de un jardín hasta los murales que representan su diversidad cultural, artística e histórica.

Entre todos los compañeros iniciamos con un pequeño jardín, sembramos muchas plantas en macetas o en el pasto, esto fue gracias a la motivación de la maestra que nos ayudó a trabajar, comentó Gael Noh Góngora, uno de los alumnos destacados de la primaria.

“Lo que más nos gustó es que nuestros papás participaron junto a nosotros en este proyecto con el que ganamos. Me siento feliz porque es la primera vez que viajo en avión y que tendré la oportunidad de conocer un nuevo lugar”, dijo.

Entre las actividades que se realizaron como parte del proyecto destaca la elaboración del tren de la lectura, en la cual con sus vagones reparten libros y materiales didácticos al inicio y final de las clases.

Además, se realizaron diversos murales que cuentan la historia de la evolución del ser humano, se plasmaron los principales puntos atractivos de la localidad de Tekax, y representan las raíces y cultura maya.

El proyecto fue creado con base en las necesidades que los tres alumnos fueron identificando en su comunidad.

Gracias al programa “Somos el Cambio” se fomenta una interacción entre niños, padres y maestros, donde todos participaron en la creación de cada una de las actividades y que se reforzó con los boteos y venta de alimentos que organizaron los adultos.

En verdad estamos muy contentos porque estamos haciendo un esfuerzo para mejorar el lugar donde estudiamos, recalcó Camila Yam Gutiérrez, estudiante de sexto grado que por primera ocasión podrá viajar en avión.

La biblioteca interactiva fue uno de los puntos más destacados en esta escuela, la cual permite desarrollar habilidades recreativas para los alumnos; además, en la parte del patio se adaptó un espacio artístico para que los estudiantes puedan disfrutar de un teatro multifuncional.

En conjunto, cada una de estas acciones logró que los alumnos se sintieran orgullosos de su participación y del cambio que generaron.

Me siento muy contento porque es la primera vez que participo en un proyecto así, nunca había estado en algo parecido y me siento muy orgulloso. Estar con mis amigos, con sus papás y los míos limpiando, arreglando, pintando y haciendo muchas actividades me gustó porque logramos el objetivo de dejar nuestra escuela mucho más bonita, dijo José Cuxim Mass.

La responsable de este proyecto, la maestra Yahaira, agradeció el apoyo de toda la comunidad educativa por su participación y destacó la importancia de contar con el respaldo de la Segey para impulsar más proyectos de impacto social.