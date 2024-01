Los juzgados federales resolvieron sobreseer por falta de interés la solicitud de amparo que presentó el año pasado el Colegio Notarial Yucateco, asociación civil, contra las reformas a la Ley del Notariado del Estado que aumentaron el número de fedatarios.

Al Colegio Notarial ahora le queda interponer el recurso de revisión, en caso de que decidan insistir en su demanda.

En la sentencia emitida ayer sobre el juicio de amparo indirecto 274/2022, presentado el 25 de noviembre de 2022 en el Buzón Judicial por representantes del Colegio Notarial, se explicó que es un proceso iniciado en contra de acciones del Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo y la Consejería Jurídica de Yucatán por las reformas a la Ley del Notariado, publicadas en el Diario Oficial del Estado el 6 de abril de 2022.

El punto en concreto que reclamaron los notarios por no estar de acuerdo, según consta en el expediente, fue que entre otras cosas se decidió ampliar de 100 a 150 las notarías públicas en Yucatán, así como una redistribución de las mismas, como consta en las reformas publicadas en la edición vespertina del Diario Oficial del Estado el pasado 3 de noviembre de 2022.

En la sentencia se asienta que “la parte quejosa no tiene legitimación para impugnar los actos materia de litis como ente colectivo, ya que esa defensa corresponde a los notarios públicos o aspirantes a notario público en lo individual, porque el reclamo se planteó como una afectación particular a cada uno de los asociados, no en defensa de derechos incorporados a la esfera jurídica de la asociación como ente colectivo”.

Se añade que “en este contexto, para tener interés para instar el juicio de amparo, la parte quejosa debió demostrar con documento fehaciente (poder) que cada uno de los miembros expresó su voluntad de que los represente”, según indica el fallo federal.

“En consecuencia, si la parte quejosa no acreditó su interés legítimo; es decir, no demostró encontrarse en el supuesto de la norma general reclamada por no resentir directamente o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico alguna afectación a su esfera jurídica, la suscrita considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo y por tanto resulta procedente declarar el sobreseimiento en el presente juicio…”.

Ante tal sentencia se informó que no procede la queja del Colegio Notarial y se mantiene firme la reforma a la Ley del Notariado, aunque le queda todavía el recurso de revisión de la sentencia, en caso que el Colegio decida insistir con su reclamo.— David Domínguez