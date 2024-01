El Ayuntamiento de Mérida informó que no se cuenta con registro alguno de denuncia o reporte sobre el caso de un gato amarrado en una casa.

Ayer publicamos una nota titulada: “Maltrato a un gato en el Sur”, sobre un caso denunciado por vecinos de la colonia Guadalupana.

Al respecto, la Comuna precisó que se procederá a la verificación del caso mediante la Brigada de Vigilancia Animal de la Unidad de Desarrollo Sustentable.

Número telefónico para denunciar maltrato animal en Mérida

“Invitamos a los ciudadanos a denunciar supuestos casos de maltrato de animales domésticos en Mérida a través de Ayuntatel al 9999-24-40-00 o al 070”.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m., a 6 p.m.; sábados de 8:30 a.m., a 6 p.m.; domingos y días festivos de 8:30 a.m., a 1:30 p.m.

También se puede denunciar mediante escrito dirigido al Juzgado Calificador de Mérida, en la calle 57 número 459 entre 52 y 54 del Centro (Policía Municipal de Mérida) de lunes a viernes de 9 a.m., a 6 p.m.

En el caso de delitos de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos en Yucatán, acuda de manera presencial a la Unidad Especializada en Delitos de Maltrato Animal Doméstico: Base Fiscalía General del Estado-UNATD, kilómetro 46.5, Periférico Poniente, Polígono Susulá-Caucel. Horario: lunes a viernes de 9 a.m., a 9 p.m., y sábados 9 a 1 p.m.

Para consultar más información acerca de los supuestos sobre los que se puede hacer las denuncias de maltrato o crueldad animal consulte el sitio web merida.gob.mx/faunamerida, en el apartado de denuncias.

Gato amarrado a un árbol

Ayer publicamos que vecinos de la colonia Guadalupana, en el sur de Mérida, denunciaron que desde hace varios días un gato de raza siamés permanece amarrado a un árbol en la parte trasera de una casa en la calle 187-B entre 64 y 66.

Mediante una publicación de Facebook comentaron que el felino permanecía amarrado, a la intemperie y a merced de las inclemencias del clima.

También señalaron que denunciaron este caso de maltrato animal ante el Centro Municipal de Atención Animal (Cemaa) y esperaban que el Ayuntamiento de Mérida intervenga para frenar este abuso.

Como informamos, vecinos de La Guadalupana señalaron que cuando pasan por un domicilio de la calle 187-B entre 64 y 66 se puede ver a un gato amarrado con una soga, sin agua ni comida, incluso, es evidente que su estado de salud se encuentra deteriorado.

Dijeron que el dueño del animal comentó que lo tiene amarrado porque es un gato “terco y travieso”.

