Ante la gravedad del consumo de bebidas embriagantes en comunidades indígenas y la falta de información sobre sus consecuencias y prevención, la organización civil Alcohólicos Anónimos realizará del lunes 22 al domingo 28 de enero su 29a. Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos en Yucatán.

Los directivos del Área Yucatán Uno llevarán el mensaje y las historias de vida de personas rehabilitadas de esta enfermedad.

También, literatura escrita sobre esta enfermedad y sus estrategias para salir de ella, así como actividades diversas para generar conciencia en la población rural de 25 municipios de Yucatán.

Lo anterior se dijo en rueda de prensa que presidieron Carlos Echeverría Echeverría, coordinador del Área Yucatán Uno de A.A.; Fernando Pérez Lugo, delegado suplente de la Central Mexicana de Servicios; Milagros Lugo y Pech, representante del Centro de Integración Juvenil de Mérida; Jorge Amaya Sulub, ex delegado de la Central Mexicana y miembro del Comité de Apadrinamiento del Área Yucatán Uno; y Andrés Pech Rivera, coordinador el Comité de Información Pública de esta misma sección yucateca.

El alcoholismo, problema grave en Yucatán

Reconocieron que el alcoholismo es un problema grave en Yucatán por el alto consumo entre la población adulta, joven y mujeres, pero es peor en las comunidades indígenas, donde los habitantes no tienen acceso a la información sobre esta enfermedad ni las actividades y sesiones que realizan los grupos A.A.

En esas zonas tienen pocas oportunidades de recreación sana y las actividades culturales y deportivas generalmente se acompañan del consumo de bebidas alcohólicas, como se hace después de cada partido de béisbol, principalmente.

Además, las comunidades indígenas carecen de internet para acceder a la información digital de los grupos de A.A. y no reciben noticias “por lo que literalmente están aislados” y son susceptibles al consumo de alcohol y de cervezas.

Campaña enfocada en las comunidades indígenas del país

Fernando Pérez dijo que esta campaña de información en las comunidades indígenas tiene cobertura nacional.

Todas las regiones de grupos A.A. realizarán la misma campaña masiva de información entre los pueblos indígenas del país, donde se ha detectado que hay al menos 6 millones de personas que tienen problemas de alcoholismo.

Esta 29a. Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos tiene el respaldo de numerosas empresas, dependencias federales, instituciones de salud y del sindicato de la CROC.

Más de 2 millones de servidores de A.A. del país difundirán información y concientizarán a los bebedores incontrolables de alcohol en esta gran jornada de rescate de personas alcohólicas.

Personas rehabilitadas compartirán sus historias

A la par con los grupos de A.A., la familia Al-Anon, que preside María de Lourdes Jiménez Martínez, delegada alterna del Área Yucatán Uno, dijo que rehabilitados del alcoholismo compartirán su historia, su experiencia, su vida durante su enfermedad y ahora que están curados.

“Las familias de los pacientes nos ayudamos entre sí para salir delante de este problema social”, apuntó.

“En el país hay 3,500 grupos Al-Anon y en Yucatán somos 41 y nos enfocamos en la orientación y prevención de los hijos de los alcohólicos para que no caigan en este vicio”.

“Sabemos que podemos hacer mucho más por estos enfermos, respetamos su voluntad y recalcamos que el único propósito es ayudarlos a dejar el alcoholismo. Sanando a uno, salvamos a las familias todos los días”.

Normalización del consumo de alcohol en Yucatán

La trabajadora social Milagros Lugo, representante del CIJ Mérida, dijo que en Yucatán se está dando una normalización del consumo de alcohol y eso es peligroso porque los hijos menores copian el mal ejemplo de sus padres, tíos, hermanos mayores y abuelos y por ello el consumo empieza desde corta edad.

“Me he topado con esposas que justifican la embriaguez de su esposo, me dicen, no toma, casi no toma, solo toma el sábado o domingo, toma dos o cuatro nada más, pero son caguamas”, contó.

“Sabemos que el consumo de alcohol aumenta y por ello es importante la prevención y el tratamiento de esta enfermedad”.

Los grupos A.A. realizan un trabajo voluntario, altruista y solidario con los enfermos de alcoholismo.

Actividades de Alcohólicos Anónimos en Yucatán

En Yucatán la asociación Alcohólicos Anónimos tiene 300 grupos y alrededor de 2,500 pacientes en recuperación.

Cada mes llegan en forma voluntaria de 70 a 80 personas en busca de ayuda y el 10% permanece y acude a las sesiones de A.A. donde reciben información, orientación, consejos y escuchan historias desgarradoras de alcohólicos que hoy tienen una sobriedad de varios años.

Además de esta semana informativa, los grupos A.A. de Yucatán realizarán un foro en febrero; en septiembre tendrán su jornada contra las adicciones en las escuelas públicas, y en octubre, una semana dedicada al tratamiento del alcoholismo.

Previo al arranque de la 29a. Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos, el Área Yucatán Uno tendrá un foro mañana jueves 18 de enero en los bajos del Palacio Municipal de Kanasín, a las 8:30 de la noche.

Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos en Yucatán

La inauguración de la 29ª. Semana Nacional será en la comisaría de San Antonio Tehuitz, Kanasín, a las 11 horas, en la cual participarán autoridades estatales y municipales y los dirigentes de A.A.

Los directivos del Área Yucatán Uno invitaron a la sociedad y familias que afrontan problemas de alcoholismo entre sus integrantes a que entren a la página www.aamexico.org.mx , en las cuentas de redes sociales de A.A. Yucatán y Mérida y que acudan a los centros A.A. que funcionan en Mérida y los municipios.