“Así como la autoridad tiene el deber de rendir cuentas claras, con honestidad y transparencia, el pueblo tiene el deber de informarse y conocer lo que se está haciendo para evaluar el desempeño de quienes gobiernan, y el día de mañana tomar decisiones a conciencia sobre el trabajo hecho y no quieran algunos venir a confundir”.— Emanuel Rincón Becerra

Evento Informe de gobierno

Uno de los personajes más asediados fue el secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Felipe Saidén Ojeda.

Fotos

Presentes le pedían al comandante tomarse fotografías con él o estrechar su mano, muchos más aprovecharon para felicitarle por su reciente cumpleaños.

Opinión

El Diario y otros medios de comunicación intentaron obtener la opinión del funcionario en torno al informe.

No hubo comentarios

Cuando el reportero del Diario captó la atención del comandante Saidén Ojeda, éste se disculpó, agradeció el interés y la deferencia, pero dejó en claro que no daría ningún tipo de declaración a nadie. “No, hoy no, no; hoy es el día del gobernador”, se limitó a decir y continuó su camino.