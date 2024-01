El delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Yucatán, Roberto Alfonso Carrillo Granados, recomendó a las personas comenzar a prepararse para la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

Lo primero que hay que hacer, dijo, es saber en qué régimen uno está tributando porque dependiendo de cada régimen están las obligaciones fiscales.

“Lo más común es que estemos en sueldos y salarios, y en ese caso nuestra declaración anual de personas físicas las debemos presentar durante abril”, dijo el funcionario, tras señalar que ahora, es turno de las personas morales.

¿Cómo saber el régimen en el que se está tributando?

Además, explicó que la forma de saber en qué régimen se está tributando es obteniendo la constancia de situación fiscal.

Siguiendo con el tema de la declaración anual, Carrillo Granados resaltó que en este año no hay grandes reformas en material fiscal, pues no hubo aumento de impuestos ni cambios.

“A grandes rasgos, yo creo que seguimos como el año anterior, y nada más irnos preparando para la declaración anual que se lleva al cabo en abril”.

¿Qué necesito para hacer mi declaración anual?

El delegado señaló que para la declaración es importante tener los medios de autenticación, es decir, la contraseña y la firma electrónica.

“En caso de no tenerlas, hay que ir al SAT o acudir a la Prodecon para que los apoyemos y tener estos dos medios al corriente. Ya que si no tenemos la contraseña o la firma electrónica no se va a poder presentar la declaración”.

En caso de que la persona tenga una complicación o necesite ayuda, puede acudir a las oficinas de la Prodecon.

“Les podemos apoyar revisando que los CFDI (comprobantes fiscales digitales por internet) estén reportados en el portal del SAT, de la misma checar que todos estos CFDI que se pretendan deducir estén cargados allí, y que se emitan de forma correcta”.

Señaló que presentar la declaración ante el SAT, si uno ya sabe cómo hacerlo es muy sencillo.

“El tema aquí es que hay que conocer un poco de contabilidad y poder checar los ingresos, las deducciones…”.

¿Cómo obtener ayuda para mi declaración anual?

En caso de duda o requerir apoyo, los contribuyentes, pueden acudir a las oficinas de la Prodecon en el No. 411 de Paseo de Montejo (donde antes eran las oficinas de la SER). A partir de febrero, se informó, solo se atenderá quienes tengan cota, la cual se puede sacar a través del portal de la dependencia prodecon.gob.mx o al teléfono 9999 26 33 01

El delegado hizo énfasis en cumplir con la declaración en tiempo y forma para evitar posibles multas o, como en el caso de quienes tributaban en el régimen simplificado de confianza que ahora, al vencer el plazo de su declaración (el cual se les extendió hasta el 2 de octubre pasado), los están migrando a régimen de actividades empresariales.

“Esas podrían ser las consecuencias, incluso multas, pero para qué llegar a ese momento. Lo ideal es presentar en tiempo y forma; pero aun si se pasa la fecha, lo ideal es acudir lo más pronto posible para poder presentarla y regularizarse”, señaló el delegado.— IVÁN CANUL EK